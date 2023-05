LÉNYEG: Fico a megmondhatója annak, ki gyilkolta meg Kuciakot, és akkora a kupleráj a parlamentben, hogy szavazni sem lehet

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

A mai LÉNYEG meghallgatható itt:

Hogy még nagyobb rendben menjenek a dolgok Szlovákiában, az ügyvivő kormányunk mellé dukálna egy "hivatalnokparlament" is. És akkor tényleg nyugalom honolna az országon. De ilyen törvényhozási fajta nincsen is, ezért meg kell elégednünk azzal, amit 2020 elején összehoztunk a szavazatainkkal. Az meg májusra odáig züllött, hogy káosz alakult ki az országgyűlés - szeptemberi választásokat megelőző - utolsó előtti rendes ülésének befejező napján.

Káosz és kupi

Akkora volt a kupleráj, hogy a képviselők szavazni sem voltak képesek. Így aztán Igor Matovič 500 eurós választási bónuszáról vagy a kiegyensúlyozott költségvetés kapcsán az Ódor-kormány „megszorongatásáról” sem mondhattak véleményt. Sebaj, mondhatnánk mi erre, hiszen a le nem zárt napirendi pontokat a következő, júniusi összejövetelükre, a záróülésre napolták. Azonban ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az első olvasatban lévő javaslatok tucatjai már nem mehetnek át ebben a választási időszakban. Ettől még az sem zárható ki, hogy valakik azzal kampányolnak majd, hogy rendkívüli ülést trombitálnak össze, a nagyobb cirkusz kedvéért.

Ódorban inkább Németorszában bíznak

Annak is egyre kisebb az esélye, hogy a pár hónapra szerződött Ódor-kormány egyszer valaha bizalmat kap, a komolyabban vehető pártok közül csak az SaS ígérte, hogy – a kormányprogram függvényében – támogatni fogja a kabinetet. Az ellenzéknek ehhez nem fűződik érdeke, és az Eduard Heger vezette eddigi kormány "belső" ellenzéke, a Sme rodina, vagy a Matovič körül forgolódók sem fogják törni magukat annak érdekében, hogy az ország legújabb kabinetje parlamenti jóváhagyást kapjon.

De ez most Ódor Lajos kormányfőt annyira nem is hozza ki a sodrából, hiszen a bankszakember az első külföldi útján ellátogatott az Európai Központi Bankba, ahol a német miniszterelnökkel, meg az Európai Unió krémjével egyeztetett. Számára az a fontos, hogy az unió magjához tartozik Szlovákia, hogy részét képezzük az eurózónának, amit a lakosság döntő többsége támogat. Ami meg stabilitást jelent számunkra, mert nem kell állandóan az árfolyamváltozásoktól tartanunk, ráadásul az egész térségben ugyanazzal a pénzzel fizethetünk.

Fico százalékai

Közben egymás után dobják piacra a közvélemény-kutató ügynökségek a felméréseik eredményét. Most legutóbb az aránylag ismeretlen piackutató társaság, az NMS ijesztett ránk, mert azt állítja, az ő számaik szerint Robert Fico pártja 20 százaléknál is többet szerezne, ha most tartanák a választásokat. Azzal a "jóslatukkal" már nem lenne nagyobb baj, miszerint az utolsó néhány hónapban a második helyre süppedt Hlast a progresszív PS is már megelőzné. A magyar pártok ennél a társaságnál is csupán a futottak még kategóriába tartoznak. És ha szeptemberben tényleg nem érik el a 3 százalékot, akkor futhatnak a pénzük után is, mert olyankor az állami pénzcsap menthetetlenül elzáródik. Legalábbis ami a szlovák kasszát illeti.

A smeres tudja, hol a baj

A választások valószínű nyertese, a Smer addig sem ül a babérjain. Legújabban azzal igyekszik népszerűsíteni magát, hogy megkérdőjelezi a Kuciak-gyilkosság kivizsgálását. Robert Ficóék szerint a baj ott van, hogy a rendőrség nem foglalkozott azzal a gyanúval, hogy a nagymácsédi újságíró meggyilkolásához egy áfacsalásokat elkövető bandának lehetett köze. A populizmus legalját képviselő és Marian Kočnert mentegető exkormányfő próbál úgy tenni, mintha a szálakat az Alena Zsuzsovát is ismerő különleges ügyész mozgatná. Miután mindezt Fico összehordta, kapásból megszólalt a másik hírhedt hordószónok, Igor Matovič, akinek azonban ebben a kérdésben sokkal tisztább lehet a lelkiismerete. Fel is szólította a Smer vezetőjét, hogy árulja már el a bűnüldöző szerveknek, ki ölte meg Kuciakot és menyasszonyát. Mert az OLaNO irányítójának eszébe jutott, hogy tavaly Fico egy nagygyűlésen arról hadovált, hogy tudja ki a valódi gyilkos.

Fico valószínűleg "csak" egyet tud, de azt nagyon. Hogy hogyan kell úgy kavarni, hogy a végén a sok elbizonytalanított szavazó az ő zászlaja alatt sorakozzon fel.

Sidó Árpád