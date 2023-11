LÉNYEG: Fico mindenképpen bebizonyítja, hogy a NAKA-sok közt állatok voltak

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Robert Fico kormánya éppen csak tegnapelőtt kapott bizalmat a parlamenttől, és már a belügyminiszter fejét követeli a négy ellenzéki párt. Annyira be vannak indulva a kormányból kimaradt pártok, hogy már tettek arról, hogy csütörtökön meg is nyissák a törvényhozás rendkívüli ülését. Ez a tanácskozás kizárólag a legficóistább hlasos tárcavezetőről szól majd, mert Matúš Šutaj Eštok keményen megdolgozott a hatalomból kiszorultak körében tapasztalható népszerűtlenségéért. A fősodorhoz tartozó ellenzék, tehát a Progresszív Szlovákia, a Szabadság és Szolidaritás és a kereszténydemokraták még Igor Matovičcsal is képesek voltak összefogni, csak hogy fenékbe billenthessék Peter Pellegrini pártjának rossz zsaruját. Akinek a néhány hetes tevékenysége is rendkívül károsnak tűnik, hiszen csúnyán elbánt jópár rendőrrel és még az országos főkapitányt is megalázta. Maga Šutaj Eštok persze nem bukkant fel az ülés kezdetén, ám a kormány részéről azonban olyan nagyágyúk tették tiszteletüket az országgyűlésben, mint Robert Fico kormányfő vagy annak jobb és bal keze, Robert Kaliňák védelmi miniszter.

Bosszú és ártatlanság

A PS-esek úgy látják, a hlasos belügyér „a bosszú szófogadó eszköze”, és elsősorban a Smer akar revansot venni az emberei ellen folyós büntetőeljárások miatt, és ezzel magyarázhatóak a rendőrségen belüli tisztogatások, meg hogy lekapcsoltak néhány vizsgálótisztet. Fico természetesen teljesen más szemszögből kémleli a kérdést. Neki az a meggyőződése, hogy éppen az előző kormány folytatott bosszúhadjáratot a Smer és a körülötte lévő emberek ellen, akik ártatlanok, mint a ma született báránykák, és ezt bizonyítani is fogják a koalíciós képviselők a felszólalásaikban. Ezt nyomatékosítva a kormányfő azt is kiejtette a száján, hogy majd mindenki meglátja, mekkora állatok dolgoztak a NAKA-ban és a Speciális Ügyészségen. Valószínűleg késő estig folyik majd a vita a két tábor között, aztán majd a következő ülésen győzedelmeskedhet a kormánytöbbség. De biztosan majd megvárják, hogy a koalíciós gombnyomogatók mindegyike egészséges legyen, mert 79-es parlamenti túlerővel az ember nem is olyan könnyen viccel.

Akármeddig felfüggesztve

Közben az is kiderült, már 32-re nőtt azon rendőrök száma, akiknek a felfüggesztését elrendelte a hlasos csinovnyik. Ahogy a minisztériuma magyarázza, olyan zsarukról van szó, akik ellen szándékos bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt indult eljárás. És az bizony összeegyeztethetetlen a rendőri szolgálat végzésével. Ez a fellépés meg a büntetőeljárás jogerős lezárásáig érvényes, ami, ismerve a hazai bíróságok tempóját, akármeddig is eltarthat.

Kočner is reménykedhet

És amíg az egyik oldalon a nyomozókat szívatja a hatalom, mert a most vályúhoz fért társaság prominens tagjai menekülni próbálnak a szeplőtelennek aligha mondható múltjuk elől, addig a másik oldalon meg azzal próbálkoznak, hogy módosítsák a gazdasági bűncselekményekért kiszabott büntetési tételeket. ha ezt keresztül viszik a törvényhozásban, akkor majd nem kell annyira tartani attól, ha egyiküket-másikukat a bíróság bűnösnek találja egy kis kenőpénz elfogadása miatt. Még a váltóhamisítás is más elbírálás alá eshet, amiért annak idején a minden lében kanál Marian Kočnert is 19 éves szabadságvesztésre ítélték. Tehát csupán a kabinettől függ, hogy javaslatával segít-e a maffiamódszereket alkalmazó vállalkozót, hogy idejekorán kikecmeregjen a börtönből. A nagymácsédi kettős gyilkosság kitervelését megúszó Kočner öt éve van rács mögött, de ha a kormány jelentősen csökkentené a büntetést, illetve lehetővé tenné az eljárás újraindítását, akkor a minden hájjal megkent "üzletember" szinte azonnal kérvényezhetné szabadlábra helyezését. Amennyiben a változtatás csupán enyhébb lenne, akkor lehetséges, hogy még öt évet kellene töltenie a rácsok mögött ennek az áldott jó embernek.

Pluszmunka

A nyugdíjasok egy részének beudvarló kormány mindeközben megpróbálja betömni a költségvetési lyukakat. Ennek érdekében az illetékes elvtársak az áfa egy százalékpontos növelését is fontolgatják. Ami ennél biztosabb, az meg az alkohol- és dohánytermékek adójának emelése, amit a napokban jelentett be a legerősebb kormánypárt parlamenti képviselője. A kiskereskedelmi szektor persze nem fogadja kitörő örömmel ezt a lépést, már csak azért sem, mert a januári határidő túl közel esik, ráadásul az ünnepi időszak is előttünk áll, és az átállás némi pluszmunkát feltételez.

Mennyit kerestek a górék?

És hogy milyen melóért markoltak fel tavaly aránylag nagy összegeket a közjogi méltóságaink, annak megítélése szekértáboronként változó. De az egy most napvilágot látott közleményből kiderült, hogy 2022-ben Zuzana Čaputová köztársasági elnöknek volt a legmagasabb bevétele. Őt követi a parlamentből kipottyant Eduard Heger exminiszterelnök, illetve Boris Kollár korábbi házelnök. A Család vagyunk párt szoknyapecér vezetőjének vagyonbevallása az érdekesebb olvasmányok közé tartozik. Amennyi ingatlannal rendelkezik a pártelnök, ahhoz képest az éves parlamenti fizetése, az a 45 ezer euró szinte bagatell összeg. Abból kis túlzással éppen csak az általa alapított számtalan csonka család konyhapénzére futhatta.

