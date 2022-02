LÉNYEG: Fico naponta letolja a gatyáját, mint aki nem normális, a zombik meg követik, mintha be lennének tépve!

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Ennek a hétnek a főszereplője is Robert Fico, a Smer SD elnöke volt. Akinek pár hónapja sikerült föltámadni politikai halottaiból. Két közéleti gumicsontnak köszönheti, hogy az ellenzéki szavazók közül képes volt összegereblyézni mind a fasiszta, mind pedig a vörös zombikat. Az egyik az oltakozással szembeni cirkuszolás, a másik pedig az amerikaiak ellen szervezett primitív fenekdés. Egy ilyen sikerhez persze elengethetetlen a kellőképpen ostoba közönség. Akiknek mégcsak véletlenül sem esik le, hogy hány oltást kaptak életükben. Meg arra is alig van esélyük, hogy képesek legyenek eldönteni, melyik földrészen laknak…

A fasiszta Marian Kotleba parlamenti hordája és a velük egy húron pendülő ifjúkommunisták

Robert Ficón kívül majdnem mindenki kimerülhetett az e heti parlamenti húzd meg ereszd meg csetepatékban. A tét azonban csak látszólag volt a szlovák-amerikai védelmi szerződés megszavazása, illetve elutasítása. A fasiszta Marian Kotleba parlamenti hordája és a velük egy húron pendülő ifjúkommunisták, Ficóval és volt csicskájával, Peter Pellegrinivel az élen azért küzdöttek, hogy Szlovákia intézményesen fordítson hátat a több mint harminc éve végbement rendszerváltásnak. Vagyis hogy az 1989 óta kialakult a nyugati polgári demokratikus értékrendet újra a hónaljszagú ázsiai diktatúra váltsa fel. Hogy Szlovákia népe az Európai Unió-nak és a NATO-tagságnak hátat fordítva egyszercsak a zsarnok Vlagyimir Putyin ölében találja magát... Szerencsére nem sikerült az alantas mesterterv. A parlament megszavazta a szlovák-amerikai szerződést, egyszersmind a nyugati értékrendet. Az Államfő, Zuzana Čaputová pedig nnak rendje, és módja szerint, szentesítette azt.

Eztán amíg a kimerült politikusok az igazak vagy épp a hazugok álmát aludták, Robert Fico megírta levelét az államfőnek. Amivel mindössze annyi a probléma, hogy semmi újat nem tartalmaz. Azokon a hazugságokon kívül, amelyekkel a parlamenti vitában és az utcákon mosta kiszolgáltatott közönsége agyát. Ezt hívja úgy a magyar ember, hogy eső után köpönyeg. Ne higgye azonban senki, hogy a sok-sok eleve tudatlan vagy csak olcsón megvezetett polgártársaink elmúltak, mint a derékfájás. Nem múltak el, csak átköltöztek a netre, a szociális platformokra meg a kocsmába. Ott ugatják a Holdat, ott készülnek a revansra...!

Fico és Pelle, avagy kutyákból szalonna?

Az államfőnek írt levél volt Fico reggelije. Vacsorára meg kifőztek Pellével egy sajtótájékoztatót, ahol a változatosság kedvéért Roman Mikulecnek mentek neki. A belügyminiszternek nevezetesen, akit azzal rágalmaznak, hogy személyesen ő irányítja a rendőröket azon gazemberek ellen, akik az ő kormányzásuk, mármint Fico és Pellegrini országlása alatt a legsötétetebb maffiózókat megszégyenítő módszerekkel csaltak és loptak el az adófizetőktől eurómilliókat. Fico azért cikázik tehát föl, le habzó szájjal a politika labirintusában, mint veszett róka kukoricásban, mert azt gondolja, a jelenlegi belügyminiszter ugyanúgy igazgatja saját resszortját, mint annak idején az ő druszája, Robert Kaliňák. Aki nélkül egyébként a szlovák állami korrupciós polip szégyenletes projektje nem is jöhetett volna létre. Fico politikai ámokfutásának további oka is nyilvánvaló: A szlovák állami korrupciós polip hivatásos üldözése és fokozatos leleplezése közben egyre valószínűbb, hogy előbb-utóbb maga Fico és bűnszövetkezetének alvezérei is horogra akadnak. Elemi érdekük tehát, hogy bármi áron megbukjon a kormány, amely egyelőre nem gátolja a rendőrök munkáját.

A házastársi meg a mi országunk ösztatlan közös vagyona

Majd csak a legközelebbi választás után derül ki, mekkora károkat okozott a gatyaletolós, hazug politikai tempó az országnak, a választópolgárok tömegeinek. Addig is tanácsos lenne, ha az emberek önmagukra és a családjaikra fordítanák azokat az enegrgiákat, amelyeket az energiavámpírként viselkedő politikusok lopnak el tőlük. Ha így tesznek, önmagukon segítenek. Aki pedig önmagán képes segíteni, azt a jóisten vagy ahogy tetszik, a sors is megsegíti…

Tudja például mindenki, hogy mi fán terem a házasságkötéssel létrejövő osztatlan közös vagyon? És azt tudják a házastársak, ha valamelyikük nyer a lottón, a nyeremény a másik felet is megilleti? Merthogy a lottónyeremények vagy sorsolással szerzett nyeremények szintén az osztatlan közös vagyonba tartoznak? Na ugye! Szóval, ha a nyerésre a házasság ideje alatt kerül sor, a nyeremény mindenképpen közös! Fontos tudni azt is, ebben az esetben nem a sorsjegy vásárlásának, hanem a nyerésnek az időpontja számít. Hát nem értelmesebb efféle dolgokon agyalni, mint azon, hogy mit hordanak össze a fejünk fölött az olyan politikusok, akik a becsületről hazaszeretetről prédikálnak, miközben csak a mi országunk osztatlan közös vagyonára pályáznak…?

