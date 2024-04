LÉNYEG: Fico tudja, mi az, ami veszélyt jelent Szlovákiára, és mi kell ahhoz, hogy a kicsi országunk mindent túléljen

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Fotó: TASR

Szinte már beletörődhettünk, hogy a populista oldal beszélő fejei bárhol is bukkannak fel, állandóan azzal a kifejezéssel dobálóznak, hogy szuverén. A használói akármit is próbálnak belemagyarázni, ez a szófordulat eddig megközelítőleg csupán azt sugallta, hogy a politika jól meghatározható térfelén hangosnak kell lenni, lehetőleg bunkónak, mellveregetőnek és mindent egybevéve röhejesnek. Ebben pedánsan következetes a jelenlegi hatalom.

Aki szuverén, az túlélő

"A kormánynak folytatnia kell a szuverén szlovák külpolitikát!" Ezt a parancsot adta ki ma Robert Fico, miután a miniszterelnök kedden ellátogatott a külügyminisztériumba, hogy ott szétnézzen és aztán a pártjához tartozó miniszterrel karöltve mikrofon elé állhasson. Szerinte ez az "önálló" (vagy milyen) hozzáállás biztosítja, hogy Szlovákia méltó helyet foglaljon el a nemzetközi életben és garantálni tudja parányi országunk „túlélését”. Ennek érdekében a külügynek mind a négy világtáj felé nyitottnak kell maradnia, így hangzik a fő üzenet.

Fico úgy véli, az Európai Unióval és a NATO-val kapcsolatban szöges ellentétben áll a kabinet és az ellenzék véleménye, mert a harsányan szuverénkedők teljes mértékben elutasítják az EU-tagállamok vétójoga megvonásának elképzelését, valamint uniós ilyen-olyan paktumjait. Ezzel ellentétben a másik oldalon állók annyi mindent gondolnak ezekről a kérdésekről, hogy azt maga Fico sem tudja követni, de a lényeg, hogy az egészet le kell egyszerűsíteni, azt sulykolva, hogy kizárólag a Smer vezette élcsapat képes megóvni az országot azoktól, akiktől meg kell védeni. Az ellenzék meg maga a nemzethalál, nyilvánvalóan. Ennek alapján a kormány szintén elutasítja Ukrajna NATO-ba való belépését, amit nem is fognak ratifikálni a parlamentben, mert az országunknak semleges Kijevre van szüksége. Egyébként veszélybe kerülünk. Még jó, hogy ekkora szemétséget senki nem állított Pozsonnyal összefüggésben 1999-től fogva, amikor Fico szellemi atyja, a Szlovákiából fekete lyukat kreáló Vladimír Mečiar miatt évekre eltávolodtunk az Észak-atlanti Szerződés Szervezetétől.

Megint aktív egy SNS-es, tehát van félnivalónk

Sajnos azonban Mečiar szelleme itt maradt velünk, és más fronton is kísért, de rendesen. Mert a szuverén kormányunk egyik legszuverénebb pártjának überszuverén tagja, az éleslátó és a szakmailag rettenetesen elfogadott kulturális miniszter azzal riogat, hogy a jövő héten beterjeszti a Szlovák Televízióról és Rádióról szóló törvénytervezet módosított változatát. Martina Šimkovičová meggyőződése, hogy a javaslat minden tekintetben megfelel az uniós jogszabályoknak, és bízik abban, hogy a televízió és a rádió ezután ismét teljesíteni fogja közszolgálati feladatait. Mert most nem ezt teszi. Hiszen az ott dolgozó szerkesztők annyira arcátlanok, hogy a végrehajtó hatalom képviselőinek kérdéseket mernek feltenni a vitaműsorokban és még azt is elvárják ezek a sorosista bérencek, hogy választ is kapjanak a felvetésekre. A minisztérium már egy hónapja villantott egyet, hogy mire készül, és aztán a véleményezési eljárás során százával érkeztek az észrevételek, amelyekben arra hívták fel a szaktárca figyelmét, hogy a közmédiás törvényjavaslat sérti az uniós jogszabályokat. Ami meg nem biztos, hogy meghatja az SNS-es bagázst, meg az ő gatyamadzagjuktól függő koalíciót.

Csalni tetszett, grófnő!

Még szerencse, hogy a bíróságok egyelőre őrzik függetlenségüket, és mernek olyan döntéseket hozni, ami esetleg borzolja a szuperszuverén kormányfő köreinek kedélyeit. Kedden arról érkezett hír, hogy a Speciális Büntetőbíróság bűnösnek mondott ki egy exsmeres vállalkozót, akit az uniós agrártámogatásokkal elkövetett visszaélések miatt három év feltételes szabadságvesztésre ítélt. Ez még nem jogerős, mert aki csak tehette, fellebbezett a határozat ellen, de az mindenképpen biztató, hogy a "zempléni grófnő" 2018 óta vizsgált ügyét még nem sikerült a szőnyeg alá seperni.

Pelle mindenki felett

Közben kijött a Focus ügynökség legújabb felmérésének eredménye, ami csak megerősíti az eddig is tudottakat: az emberek a köztársasági elnöknek megválasztott Peter Pellegrinit tartják a legmegbízhatóbb politikusnak és őt Zuzana Čaputová államfő követi. A képzeletbeli dobogó legalsó fokára pedig Robert Fico fért fel, valószínűleg azért, mert Ivan Korčoknak, az elnökválasztás vesztes jelöltjének népszerűségi indexét nem mérték.

Sidó Árpád