LÉNYEG: Ficóék hisztiznek és kamuznak, hogy az emberek féljenek, és az állam egy kis pénzt hagy a zsebünkben

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Fotó: TASR

Készül már az új kabinet új kormányprogramja, amelyik Ódor Lajos miniszterelnök szerint nem feledkezik meg a magas élelmiszerárak jelentette kihívásról sem. Még akkor sem, ha korlátozottak az államkassza lehetőségei. Hogy a szakértőkből álló végrehajtó hatalom emberei mit főznek ki a boszorkánykonyhájukban, nem tudni, annyi a biztos, hogy a "hozzávalók" előkészítésénél tartanak, és még nem beszélnek a részletekről. Az elképzelés az, hogy mivel általános segítségnyújtásra nem lesz pénz, célzott lesz a segítségnyújtás. Ez meg nagyjából annyit tesz, hogy a meglódult élelmiszerárak miatt a kormány a rászorulókat részesíti előnyben, ami azt is jelenti, hogy nem az áfát csökkentik majd. Hiszen abból legfőképpen azok profitálnának, akiknek van mit a tejbe aprítaniuk. Ódorék nem indulnak a választásokon, ezért nem kell annyira igyekezniük, hogy mindenkit elkápráztassanak.

A smeresek elefántot varázsolnak a bolhából

Bezzeg a Smer! Robert Fico csapata minden bolhát előrángat, hogy aztán elefántot csináljon belőle. Azt a 15-20 százalékos rajongótáborát, amelyiket hidegen hagyja a Smerhez fűződő maffiaszerű kormányzás, meg lehet etetni mindennel. Ficóék most azt találták ki, hogy a szlovák állami hivatalnokok és civil szervezetek munkatársai ellopakodtak Brüsszelig, és ott arról duruzsoltak az EU-s és a NATO-s illetékesek fülébe, hogy a hazai ellenzék hibrid fenyegetést jelent az országra nézve. És ha azok megnyerik a választást, Szlovákia kiléphet a NATO-ból, ezért most a tisztviselők a nemzetközi szervezetek beavatkozását kérték. Ami meg hát egyértelmű beavatkozást jelent a választási kampányba. Ódorék erre ahelyett, hogy felvették volna a kesztyűt, és jól megüzenték volna, hogy bizony rossz világ jön, ha a rettenetes orosz propagandát szajkózó ellenzék kerülne a vályúhoz a szeptemberi választásokat követően, inkább csak elítélték Ficóék kamuzását meg a D-kategóriás összeesküvés- elméletet. Azonban a kormány is elismeri, hogy Szlovákia sokáig elhanyagolta a hibrid fenyegetések elleni védekezést, pedig Moszkva már egy ideje szorgalmasan arra törekszik, hogy a képtelen baromságaival elbizonytalanítsa és megossza a társadalmunkat.

Macron Pozsonyban geopolitikai tévedésről beszélt

Ilyen véleményen van a francia államfő is, aki éppenséggel Szlovákiába látogatott szerdán. A neves pozsonyi biztonságpolitikai konferenciára érkező Emmanuel Macron azt mondja, Oroszország ismét igyekszik megrengetni Európa egységét és biztonságát, de ezt nem engedhetjük. A francia elnök arról is beszélt, hogy a tavaly februárban megindított speciális orosz katonai hadművelet geopolitikai tévedésnek bizonyult, hiszen az az addig semleges Finnország csatlakozását eredményezte a NATO-hoz. És ha minden jól megy, azaz Ankarában és Budapesten kijózanodnak a döntéshozók, hamarosan Svédország is a szövetség tagja lesz. Oroszország korábban veszélyes energetikai függőséget alakított ki egy csomó uniós országgal szemben, még szerencse, hogy a háború miatt a megváltozott helyzetet átlátó politikusok néhány hónap alatt irányt tudtak váltani. Már amelyik.

Csákány, Šimečka!

Közben egy új kutatás ismét elénk tárta, kik a legnépszerűbb hazai politikusok. Az élbolyban nincs változás: továbbra is Zuzana Čaputová köztársasági elnök a legmegbízhatóbb közéleti személyiség. Az államfőt a Hlas párt vezetője, Peter Pellegrini követi, akitől alig marad le Robert Fico. Az említett triótól jócskán leszakadva, szinte a futottak még kategóriájába tartozik például az a Michal Šimečka, akinek a pártja, a Progresszív Szlovákia a harmadik legnépszerűbb tömörülés. A felmérés azt is kiderítette, hogy ezt a fiatal politikust sokan nem is ismerik. Ez a tény valószínűleg szöget üthetett valaki fejében, és a tettek mezejére lépett. Úgy gondolhatta, hogy ha egy csákányt csap a pártelnök óriásplakáton díszelgő fejébe, sokkal jobb hangulatú hely lesz ez az ország.

Egy eltörölt díj szárnyakat adhat

De az is lehet, hogy az ismeretlen elkövető csak nem bírta magát türtőztetni örömében, midőn kiderült számára, hogy júliustól kevesebbet kell befizetnie az államkasszába, mert már nem közvetlenül az emberek fogják pénzelni a közszolgálati médiumot. És mivel a parlament korábban tényleg megszavazta a rádió és televízió üzemben tartási díjának eltörlését, a nyári hónaptól annyi zseton marad a zsebünkben, hogy abból egy évben akár két új krampácsot is megengedhetünk magunknak.

Sidó Árpád