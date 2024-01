LÉNYEG: Ficónak bizonyíték kell, különben inkább bízik a világ legidiótább diktátorában, mint a szövetségeseiben

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

A szlovák parlament már negyedik napja vitázik a Büntető törvénykönyv módosításáról, ami megszüntetné a Különleges Ügyészséget és bátorítaná a korrupciós magatartást azzal, hogy például a büntetési tételeket szépen lejjebb szállítaná. Ez az egész elgondolás a kormánykoalíció legfontosabb törekvése, és sajnos a választók többségét ez hidegen hagyja. Nem úgy Zuzana Čaputovát, aki jelentkezett is, hogy élne a lehetőséggel, és a törvényhozásban a képviselők szemébe vágná, hogy a normálisabb embereknek mi a baja ezzel az egésszel. Az államfő úgy döntött, felszólalási lehetőséget kér, mert mégiscsak jelentős büntetőjogi változtatásokat helyezett kilátásba a kabinet, amiket nem előzött meg klasszikus törvényelőkészítő folyamat, sem szakmai vita. Így aztán az elnök a maga szerény eszközeivel megpróbálja valamelyest pótolni a hiányosságokat. De ennek a törvényhozási performansznak nincs még időpontja.

Dankót ki kell elégíteni

Az viszont megvan, mikor tárgyalja újra a nemzeti tanács a köztársasági elnök által megvétózott hatásköri törvényt. Az erről szóló ülés holnap, azaz pénteken kezdődik, és a kormánypártok 12 órára korlátozták annak hosszát. A koalíció még a költségvetés megtárgyalásakor belekóstolhatott abba, milyen az, ha az ellenzék húzza az időt. Így aztán időkeretben próbálja tartani annak a jogszabálynak az újbóli jóváhagyását, ami az SNS-t egy új minisztériummal ajándékozza meg, és a sok mindennel gyanúsított egykori főzsarunak, a Smer mostani képviselőjének meg lehetőséget kínál arra, hogy megkaparinthassa a titkosszolgálat vezetőjének a pozícióját. A kormánypártok ugyanis gyorsan le akarják zárni a témát, hogy a nemzetiek minél hamarabb elhelyezhessék az embereiket az újonnan létrejövő idegenforgalmi és sportminisztériumban. Amivel egy darabig ki lehetne elégíteni Andrej Dankót, mert ellenkező esetben ez az SNS-es politikai dúvad ismét Peter Pellegrini pőre testén verné el a port.

Gašpar pácban?

Csütörtökön az is előjött, hogy a rendőrség tavaly decemberben hat személyt gyanúsított meg azzal, hogy pár évvel ezelőtt illegálisan bepoloskázták a mostanra már ellenzékivé vált Milan Krajniak kávézóját. Ismét a zsaruk látókörében találta magát Tibor Gašpar volt országos rendőrfőkapitány is, mert neki is köze volt ehhez az akcióhoz. Boris Kollár párttársának kávéházában általában Krajniak és baráti köre szokott találkozni, hogy megvitassák a Sme rodinát érintő dolgokat. A lehallgatás célja meg az volt, hogy Robert Fico érdekeinek megfelelően kiiktassák Kollárék pártját, mivel annak akkoriban sikerült megszereznie a Smer szavazóbázisának jelentős részét.

Annyira szuverének vagyunk, hogy kész röhej

Mostanra azonban Kollárék kiestek a parlamentből, és a Smer ismét annyira megerősödött, hogy Ficóék fújják a passzátszelet. A pártelnök most például kiállt a szintén smeres külügyminisztere mellett, amiért Juraj Blanár nem ítélte el az Oroszország és Észak-Korea közti fegyverátadást. Egyáltalán nem bambácska volt a külügyér, hanem, a mostani újbeszéllel szólva: szuverén álláspontot foglalt el az üggyel kapcsolatban. És különben is, a szlovák kormány majd elmarasztalja a ballisztikus rakéták tilalmáról szóló nemzetközi egyezmény megsértését, ahogy 48 másik állam tette, ám csak abban az esetben, ha bebizonyosodik, hogy az említett két ország között erre tényleg sor került. Csakhogy, a jelenlegi patrióta, nemzeti meg a jóisten tudja, milyen kormányunk túlságosan tapasztalt ahhoz, hogy mindennel egyetértsen bármiféle bizonyítékok nélkül. Jó, ha mindenki tisztában van azzal, hogy véget ért a bólogató Jánosok korszaka, és Szlovákia szuverén országként fog viselkedni. Fico azért is óvatoskodik, mert szerinte már szabállyá vált, hogy számos ellenségesnek minősített támadásról kiderült, az az ukrán hadsereg sara. Szóval ezért állt be Pozsony a rebelliskedésből sportot űző Budapest mellé ebben a kérdésben. Ám mit várjunk egy olyan politikustól, aki a szomszéd országban tavalyelőtt kirobbant konfliktust is javarészt Kijev meg a Nyugat nyakába varrja? És mit várhatunk el egy olyan államtól, ahol szinte a nyúl viszi a vadászpuskát, de legalább is orrvadász igazgathatta az ország legjelentősebb nemzeti parkját?

Se kiköpni, se lenyelni

Azonban a mi kis "szemétdombunkon" sem annyira rózsás a helyzet. Az egyetlen talpon maradt magyar párt, a Magyar Szövetség vezetése nem tudja, mit kezdjen az új szerzeményével, a leggyakrabban elszabadult hajóágyúként viselkedő Gyimesi Györggyel. Aki Igor Matovičnál kezdte a pályafutását, majd kiutálta a hidasokat az együttműködésből, aztán hónapokig szapulta a Csemadokot meg a Szövetség politikusait, ám mindennek ellenére alelnöki tisztséget kapott. Erre meg szilveszter előtt pár órával, amikor már mindenki a pezsgőspoharakat rendezgette, bemondta a 2024-es év legfontosabb feladatát, a bármit is jelentő oszkártalanítást. Nem is csoda, hogy ezt az ostobaságot Forró Krisztián pártelnök napokig meg sem akarta hallani. Habár talán már felfogta, Gyimesivel a Szövetség törököt fogott, aki meg nem ereszt. Amíg nem tehet egy jobb lóra.

Sidó Árpád