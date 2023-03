LÉNYEG: Ficónak nem tetszik, hogy a konkurencia azzal az emberrel erősít be, aki még Sátor Lajos egyik kipróbált emberét is megríkatta

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Annyira még a szlovák parlament is észnél van, hogy nem bólint rá minden marhaságra, amit Igor Matovič kiagyal. Az OĽaNO vezetője a 150 fős törvényhozásban csupán minden ötödik képviselőt győzte meg arról, hogy bizony jó lenne 500 eurót fizetni mindenkinek, aki részt vesz a szeptember végi előrehozott választáson. A szerdai csatát tehát elvesztette a demokratikusabb oldal hordószónoka, de a nagyszombati politikust nem olyan fából faragták, hogy csak úgy beletörődjön a fiaskóba. A pártelnök újra megpróbálja a lehetetlent, de hogy hogyan, azt csak csütörtökön árulja el. De azért biztos, ami biztos, a mai szavazás előtt előrelátóan még egyszer beterjesztette ugyanazt a tervezetet, amit a házelnök el is fogadott, ám Matovič azt állítja, hogy rögeszméjének megvalósítására még ennél is jobb terve van. Hagyjuk magunkat meglepni!

Kell ez a bónusz!

A többi párt szerint azonban az exkormányfő csak korrumpálni akarja a választókat, azaz ha elfogadnák az 500 eurós jutalomról szóló szabályt, akkor a bizonytalan szavazók közül sokan az OĽaNO-ra voksolnának ősszel. Matovič meg azt mondja, azért van szükség erre a kis bónuszra, mert így magasabb lenne a részvétel, ez pedig azért fontos, hogy megakadályozzák a Smer visszatértét a kormányba, ami szerinte ugyanazt jelentené, mint Hitler hatalomra kerülése.

Íme, a zsarulegenda!

Amíg kiderül, milyen trükköt tartogat még a legerősebbnek kormánypárt fenegyereke, addig az egyre izmosabb Progresszív Szlovákia bemutatta a mindenki által ismert új tagját, Jaroslav Spišiakot. A korábbi országos rendőrfőkapitányt a PS vezetője úgy harangozta be, mint aki legendának számít a szervezett bűnözés elleni harcban. És ebben biztos van valami, hiszen ő az az exzsaru, aki annak idején még Sátor Lajos egyik kipróbált emberét, Csontit is megríkatta, akiről pedig úgy hírlett, egy kisebb falura való embert eláshatott. Tehát ez a fekete öves rendőr is belevág a politikába, amit az ellenérdekelt oldal legismertebb képviselője, Robert Fico bőszen kritizál. Erre mondják azt a progresszív berkekben, hogy biztos valamit jól csinálnak, ha a Smer első embere ennyire támadja a PS-t.

Matovič alulról szagolgatja a népszerűségi mutatókat

Fico persze elégedett lehet a helyzetével. Szinte az összes valamirevaló közvélemény-kutatásban első helyen áll a pártja, amit a 2020-as választások után a biztos bukásból hozott vissza. Ehhez a produkcióhoz kellett azonban egy éveken keresztül tartó kaotikus kormányzás, aminek az arca maga Matovič. Nem is csoda, hogy az egyszerű emberek legegyszerűbbike mára a leginkább elutasított politikus lett, akihez képest még Marian Kotleba is közkedveltnek számít. Az államfő után a második legmegbízhatóbbnak tartott Peter Pellegrini meg úgy gondolhatja, a mögötte következő Fico túlságosan ráúszott a hátára, ezért aztán ráripakodott a megbízott kormányfőre, csináljon már valamit a magas élelmiszerárakkal. A Hlas ezt annyira komolyan gondolja, hogy egy törvénycsomagot is letett az asztalra, amelynek segítségével korlátozná az üzletláncok árrését, emellett 0 százalékos áfát javasol a háztáji termékekre, az alapélelmiszerek áfáját pedig 5 százalékra csökkentené. Hogy mindez mit tenne az állami költségvetéssel, arról nem szól a fáma. De ilyen csip-csup dolgokkal egy belevaló ellenzéki párt nem szokott sokat bíbelődni.

Csak úgy érkezik ide a pénz, az infláció meg lekókad

És még ennél is kedvezőbb hírekbe is belefuthattunk szerdán. Kiderült, hogy a német Porsche a korábban beharangozott 200 millió eurós beruházás helyett egymilliárd eurós befektetést jelentett be. A cég a már meglévő üzemét akarja itt bővíteni elektromos autók akkumulátorjainak gyártásával. Ez majd biztos jót tesz a foglalkoztatottsági adatok javulásának, de ezt a babért majd a következő kormány aratja le. A kérdés az, a szeptemberi választásokig mit éreznek meg az emberek mindabból, amiről a Szlovák Nemzeti Bank fejesei beszéltek szerdán. Mert a beavatott pénzügyi guruk úgy látják, hogy a hazai gazdaság idén is erősödni fog, az infláció meg gyengülni és a jegybank a vártnál jobb gazdasági forgatókönyvvel számol.

Sidó Árpád