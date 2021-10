LÉNYEG: Ficós videó már van, de még keresik a szivárogtatót. Meló is lenne, ám nincs, aki dolgozna

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Már negyedik napja címlapsztori az, mi történt abban a Lévai járásban található vadászházban, ahol Robert Fico és kétes hátterű emberei rendőrségi kamerák össztüzében egyeztettek mindenféle ügyekről. Mivel a Smer vezéréről van szó, az esetében ezek az ügyek csupa törvénytelen dolgot jelentenek. Például ügyészek likvidálását, pénzlopást és hasonló nyalánkságokat. De az, hogy ez a bíróság által jóváhagyott lehallgatási anyag hogyan került a sajtó birtokába, még nem világos. Az országos rendőrfőkapitány csőrét viszont piszkálja, hogy bizonyos részletek kiderültek a ficós kupaktanácsról, ezért Hamran István leginkább hazugságvizsgálatra küldené az érintett zsarukat, és a szivárogtatót meg kirúgná a rendőrségtől. A főzsaru személyesen akar foglalkozni a vadászházban készült felvétellel, ami Fico és bandájának találkozásait rögzítette. Hamran nem lacafacázik, azt mondja, mindenkit kivizsgálnak, aki kapcsolatba került a videóval, oszt csókolom. Szóval lesz ezzel a leleplezéssel egy kis meló, csak győzzék szuflával a hatóságok.

A munkaerőhiány féket jelent

Munka az van máshol is, de kiderült, hogy alig akad olyan, aki dolgozna. Több kerületben a számítógépes szakemberei hiányoznak, de például a Dunaszerdahelyi járást is magába foglaló Nagyszombat megyében a szerelőből, raktárosból, karbantartóból és eladóból mutatkozik óriási hiány. A helyzet kissé ellentmondásos, hiszen egyrészt a járvány miatt megnőtt a munkanélküliség, ám ennek ellenére mintha senki nem akarna robotolni, szerelőként, járművezetőként, pincérként és szakácsként sem. A Szlovák Nemzeti Bank már arra figyelmeztet, hogy a munkaerőhiány súlyos strukturális problémát jelent. Ez ugyanis olyan "fék", ami a szlovák cégek fejlődését is gátolja, hiszen a vállalatok sokkal nagyobb ütemben fejlődnének, ha találnának melóst a megüresedett pozíciókra.

Vírusos képviselő miatt kong a parlament

Apropó, üresedés. Csütörtökön kongott a parlament, mert kitudódott, hogy koronavírus-fertőzést állapítottak meg az egyik képviselőnél, ezért a mai programot jövő hétre halasztják. Mivel a pozitívan tesztelt politikus szerdán is jelen volt a parlamentben, gyorsan egyeztettek a regionális higiénikussal, aki meg töröltette a törvényhozás munkanapját. Emellett a többi képviselőnek is azt javasolták, hogy biztos, ami biztos, végeztessenek antigéntesztet. És ha össze is ült volna a parlament, a legerősebb kormánypártról, az Igor Matovič vezette OĽaNO-ról kiderült volna, hogy bizony egyetlen mandátumnyival meggyengült. Az Egyszerű Emberek frakciójának egyik képviselője ugyanis azt kérvényezte, töröljék őt a kormánypárt klubjából. Így most ott tartunk, hogy az az OĽaNO, amelyiknek a képviselői csoportja eredetileg 53 taggal büszkélkedhetett, mára 51-re olvadt.

Gyorsan terjed a járvány

Nem mehetünk el némán amellett sem, hogy a Dunaszerdahelyi járás pár napon belül pirosra kénytelen átváltani. Ez főként annak "köszönhető", hogy a térségben egy hét alatt 70 százalékkal nőtt a fertőzöttek száma. Ez akkora ugrás, hogy ennek alapján már a Covid-automata szerinti bordó kategóriába esne a régió. De az 50 év felettiek beoltottsági aránya miatt azonban kettő kategóriás javulásra lenne lehetőség, azaz a járás maradhatna továbbra is narancssárga. Hogy ez nincs így, az azzal magyarázható, hogy rendkívül gyorsan terjed a járvány, és nagyon magas a közösségi terjedés szintje.

Szlovákia szégyenpadon

Ez a tendencia országosan is megfigyelhető, hiszen a koronavírus-járvány tavalyi kezdete óta szerdán volt a második legmagasabb a pozitív tesztek száma, amikor majdnem 5 ezer fertőzöttet szűrtek ki. Ide kívánkozik, hogy az újonnan beazonosított covidosok majdnem 70 százaléka nem volt beoltva. Ilyen személyből meg rengeteg van az országban, tekintve, hogy Szlovákia rendkívül gyatrán áll az európai uniós átoltottsági ranglistán. Csupán Romániát és Bulgáriát előzzük meg. Ami meg főleg az olyan, vakcinát elutasító alakok miatt lehet így, mint a parlamentben ülő ellenzéki politikusaink. A zavarosban halászó Fico, Peter Pellegrini és a fasiszta elvtársaik.

