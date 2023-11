LÉNYEG: Fityiszt mutatunk Ukrajnának, Pellegrini pedig az elnöki palota felé kacsintgat

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Tegnap azzal fejeztük be a leglényegesebb napi események összefoglalását, hogy kérdés, tényleg Peter Pellegrinit indítja-e a kormányoldal a tavasszal esedékes köztársaságielnök-választáson Ivan Korčok ellenében.

Előttem az utódom?

Szerdára aztán ismét csak közelebb kerültünk ahhoz, hogy Pellegrini nyíltan bejelentse indulási szándékát. „Megerősíthetem, hogy nem zártam ki ezt a témát” – nyilatkozta a házelnök, ami már jókora előrelépés ahhoz képest, hogy nyáron azt mondta, nincs ilyen ambíciója, és még néhány hete is csak attól tette függővé az indulását, hogy „mit akar a nép”.

Nos, a közvéleménykutatások alapján az istenadta nép bizony azt szeretné, ha Pelle beköltözne az elnöki palotába.

Szerdán egyelőre csak látogatóban járt ott, vitt egy ízléses csokrétát leendő elődjének, Zuzana Čaputovának, akivel hosszan diskuráltak. És ha már ott volt, kihasználta az alkalmat, hogy leszedje a keresztvizet helyetteséről, a Smer színeiben parlamenti alelnöki pozíciót szerzett Ľuboš Blaháról.

Néhány nappal ezelőtt, amikor elfoglalta a hivatalát, a kriptokommunista Blaha első dolga az volt, hogy parlamenti irodájában leakassza a falról Čaputová portréját és Che Guevara képét tegye a helyére. Ez miatt a minősíthetetlen viselkedés miatt kapta le őt a tíz körméről a leendő elnökjelölt, mondván: Blaha „gyerekesen és kínosan” viselkedett.

„Azt azonban senki ne várja, hogy a kormánykoalíció első lépése az lesz, hogy titkos szavazáson leváltja a saját maga által jelölt alelnököt” – nyugtatta meg Blaha rajongóit Peter Pellegrini.

Folytassa, elnök úr!

Aki, ahogy már jeleztük, szintén nem elhanyagolható szurkolótáborral rendelkezik, ezért jelenleg aligha van, aki számottevő ellenfele lehetne.

Pellegrini köztársasági elnökké válása ezzel párhuzamosan elsősorban a Hlas Smer általi ledarálását, és a legnagyobb koalíciós párt megerősödését eredményezné. Tájainkon amúgy is súlytalanná válás vár az ikonikus vezető nélkül maradó pártokra. Erre számos példa van, a legközvetlenebb párhuzam a HZDS-ből kilépett Ivan Gašparovič által gründolt és csúfos véget ért HZD-é lehetne. Annak idején ezt is egy olyan elégedetlen politikus alapította, akinek tele lett a hócipője a tekintélyelvű miniszterelnök által deformált anyapártjából, majd mikor Gašparovič köztársasági elnök lett, a HZD is eltűnt.

Mindenesetre Pellegrini életrajzából már valóban csak az államfői poszt hiányzik, hiszen még 50 éves sincs, és volt már parlamenti képviselő, államtitkár, miniszter, házelnök és miniszterelnök is.

Az sem zárható ki, hogy Pellegrini eleve úgy taktikázott, hogy segít létrehozni a negyedik Fico-kormányt, amelyik azután jutalmul hozzásegíti őt az államfői poszthoz, és hát nem is igen fűlött a foga ahhoz, hogy másodhegedűs legyen Fico mellett, inkább lesz a szövetségese a Grassalkovich-palotában.

Azonnali fegyverstop

Mostanáig Szlovákiára is szövetségesként tekinthetett Ukrajna, a negyedik Fico-kormány azonban mai ülésén leállította a honvédő háborút vívó ország katonai támogatását. Pontosabban a hadisegély tizennegyedik részletének kiküldését, aminek javaslatát még az Ódor Lajos vezette kormány idején dolgozták ki. A Szlovákiának fölösleges készletből lőszert, rakétákat, gránátvetőket adtunk volna a szomszéd országnak.

Ezt vonta most vissza egyetlen tollvonással a kabinet, bizonyítva, hogy nem csak választási ígéret volt a katonai támogatás leállítása. Persze szigorúan a béke nevében. Arról persze senkinek sincs kedve érdemben nyilatkozni, hogy hogyan is nézne ki az a béke, amit kívánnak...

Egy nemzeti pörköltet lesszíves, knédlivel!

Andrej Dankónak csak kívánnia kellett, máris létrejöhet az idegenforgalmi és sportminisztérium, amelyet az SNS jelöltje, Dušan Keketi vezethet. Őt már a jövő héten kinevezik (egyelőre tárca nélküli) miniszterré, és bár a munkahelye csak januárban jön létre, a fizetését addig is megkapja. A leendő miniszter mostanáig a pozsonyi reptér igazgatója volt, korábban pedig a banki szektorban dolgozott különböző vezetői posztokon.

Kisebb mémvihart kavart az interneten, amikor az SNS elnöke szerdán bejelentette, elképzelése szerint a szlovákiai éttermeknek „nemzeti menüt” kellene kínálniuk. Ennek részleteiről még nem tudunk semmit, de már most borítékolható, hogy még sokat fogunk röhögni, amikor a nem túl briliáns rétori képességekkel rendelkező Danko magyarázgatni kezdi majd, miért is kell kötelezően bryndzové haluškyt és treszkát kínálnia a hazai éttermeknek.

Juhász László