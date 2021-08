LÉNYEG: Folyik a tűzoltás, a Smer volt miniszterei már csak a szerencsében bízhatnak, mi meg a vakcinalottóban

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Tűz lesz, babám! (Archív felvétel)

Lassan de biztosan a Smer volt minisztereinek el kell kezdeniük magyarázkodni. Ráadásul nemcsak az újságíróknak, hanem a rendőrségnek is. Körvonalazódik a tanévkezdés mikéntje is, Matovič pedig lassan teljesen eljátssza renoméját a vakcinalottón.

Gröhling nem zárja be az iskolákat

Két héttel az iskolakezdés előtt az oktatásügyi miniszter felvázolta, mire számíthatunk a szeptemberben kezdődő új tanévben. A lényeg, hogy bármilyen legyen is a covidhelyzet, az iskolakezdéshez nem kell teszteltetni a gyerekeket, nem lesz országos iskolabezárás, az iskola igazgatója azonban elrendelhet távoktatást az egyes osztályokban, de csak akkor, ha valamelyik gyerek megfertőződik. Ő is csak azt az osztályt küldheti haza, amelyikben valamelyik tanuló igazoltan megfertőződött. Szeptembertől ha a szülő tesztje pozitív lesz, a gyerek is karanténba kerül, viszont osztálytársai még ekkor is járhatnak iskolába. És minden tanuló 25 darab, otthon használható antigén tesztet is kap az év elején, részletezte Gröhling. Ezek egyébként nem azok az agybadugós hosszú pálcikák, hanem a kevésbé kellemetlen orrpiszkálós, rövidpálcás tesztek. A tesztelés persze nem kötelező, tette hozzá sietve a miniszter, ő azonban szeretné, ha hetente kétszer azért a szülők elvégeznék a gyerekek ellenőrzését. Pillanatnyilag ezek tehát a tervek, persze azt nem zárhatjuk ki, hogy az iskolakezdésig hátralévő időben ezek az elképzelések még többször változnak. Volt már rá példa...

Dehogy loptak: spóroltak!

Még jól emlékszünk néhány évvel ezelőttre, az önkéntes tűzoltó testületek számára vásárolt és rendszeresen, nagy csinnadrattával átadott tűzoltókocsikra, amelyek mellett nagy előszeretettel pózolt Robert Kaliňák és időnként Bugár Béla is.

A rossz emlékű egykori belügyminiszter ma kijelentette: egy „hamis vallomást tevő felbérelt tanú” akarja őt befeketíteni, amikor azt állítja: a Kaliňák vezette minisztériumon belül egy bűnszervezet alakult, amely manipulálta a belügy alá tartozó szervek műszaki eszközei, jelesül a tűzoltóautók beszerzését. Az exbelügyminiszter éppenséggel pont fordítva emlékszik a dolgokra, szerinte a vitatott projektek keretén belül milliókat sikerült spórolni.

Kedden egy másik smeres exminiszter, Peter Kažimír is az érdeklődés kereszttüzébe került, miután kihallgatták a rendőrségen. A jelenlegi jegybankelnök nevét Michal Suchoba korábban lekapcsolt vállalkozó ejtette ki a száján azzal, hogy Kažimír 150 ezres kenőpénzt fogadott el annak fejében, hogy egyengesse az elektronikus pénztárgépekkel kapcsolatos szoftver beszállításának útját. A volt pénzügyminiszter ma azt nyilatkozta, hogy ő minden esetben a törvénynek megfelelően járt el, aki pedig ennek az ellenkezőjét állítja, annak ezt be is kellene bizonyítania. Amint mondta, számára felfoghatatlan volt helyettese, Radko Kurucz letartóztatása is. A korábbi államtitkárt a Vámszedő ügyben gyanúsították meg, ám természetesen ő is tagadja, hogy 120 ezer eurós kenőpénzt fogadott volna el, amikor még a minisztériumban dolgozott. Kurucz egyébként nem magyarázta meg azt sem, hogy a szülei miből vettek két lakást Pozsonyban.

Egyre magasabbra nyúlik tehát az igazságszolgáltatás keze Szlovákiában, és mi csak remélhetjük, hogy a nagy nyújtózkodásnak lesz is eredménye.

Mennyit ér a színes, szélesvásznú tévés szerencsétlenkedés?

A szerencsejáték helyett szerencsétlenkedést hozó vasárnapi tévés sorsolás semmilyen szinten nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, még akkor sem, ha a vakcinalottót levezénylő Matovič minisztériuma már eldicsekedett azzal, hogy csupán a sorsolás bő egy órája alatt 14 ezren regisztráltak a lottóra. Igen ám, csakhogy a könnyzacskófacsargató, személyes vallomásokkal és szórakoztatónak szánt stúdióbeszélgetésekkel tűzdelt zenés-táncos showműsor célja nem az, hogy minél többen regisztráljanak a sorsolásra, hanem hogy minél többen jelentkezzenek be oltásra.

Ezzel szemben a vakcina iránt érdeklődők száma hosszú ideje folyamatosan csökken. A csúcson még voltak olyan napok, amikor 25-30 ezer embert oltottak be, most egy hét alatt kapják meg ennyien a vakcinát Szlovákiában. A legújabb felmérések pedig azt mutatják, hogy a lakosság 20 százaléka akkor sem fogja magát beoltatni, ha teszemazt Matovič vörös rózsával a foga között tangót lejt Baťovával. Nagyot tévedtek a pénzügyminisztérium szakértői, ha úgy gondolták, azokat győzi meg majd a tévés sorsolás, akik eddig vonakodtak beoltatni magukat. Nem kell pszichológiai végzettség ahhoz, hogy belássuk: a százezres nyereményekkel kecsegtető, egyórás szám- és időhúzást főleg azok nézték, akik már beoltatták magukat, és a nyeremények egyikére fáj a foguk. Az adófizetők pénzéből készített vakcinalottó-sorsolás sztárvendégei helyett talán inkább arra kellene több pénzt szánni, hogy elmagyarázzák az embereknek: a koronavírus elleni védőoltás az egyetlen kiút ebből a helyzetből.

Juhász László