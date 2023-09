LÉNYEG: A főügyész nagyon kiakadt a köztársasági elnökre, Fico pedig folyamatosan hazudik a menekültekről

Nagyon haragszik Maros Žilinka főügyész a köztársasági elnökre, mert az nem tartja kizártnak, hogy fegyelmi eljárást indít ellene. Ennek a vége akár az is lehet, hogy Žilinka pozíciója veszélybe kerül, mivel a fegyelmi eljárás vége akár a leváltása is lehet.

Nem eszik azonban olyan forrón a kását, a főügyészt nagyon nehéz leváltani, és most még az első lépés előtt vagyunk. A leváltásához ugyanis az kell, hogy a már említett fegyelmi eljárásban elmarasztalják a főügyészt, majd ez alapján a parlament kérje a köztársasági elnöktől a leváltását.

Žilinka – vagy valamelyik általa meghatalmazott helyettese – ugyanis előszeretettel nyúl ehhez az eszközhöz, és általában azokban az ügyekben segít, amelyek Robert Fico valamelyik közeli munkatársát veszélyeztetik. Elég, ha csak Robert Kaliňák volt belügyminiszterre vagy Peter Kažimír, nemzeti bank jelenlegi elnökére gondolunk.

A főügyész ezt megtagadta, azzal védekezik, hogy a köztársasági elnök nem a felettese, hogy csak úgy utasítgassa. Zuzana Čaputová szerint azonban a vita arról szól, hogy a főügyész köteles-e tájékoztatni az államfőt a döntéseiről annak érdekében, hogy az államfő rendesen elláthassa az alkotmányos jogköreit. Az pedig vitathatatlan, hogy a főügyész elleni fegyelmi eljárás megindítása az államfő egyik fontos jogköre.

Žilinkát most konkrétan az paprikázta fel, hogy a köztársasági elnök az Alkotmánybíróságot kérte meg, hogy döntsön: a főügyésznek együtt kell-e működnie az államfővel, vagyis teljesítenie kell-e kéréseit.

De ha az AB most a köztársasági elnöknek ad is igazat, még akkor is csak ott tartunk, hogy a főügyésznek ki kell adnia azokat a dokumentumot, amely alapján – talán – fegyelmi eljárás indítható ellene…