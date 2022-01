LÉNYEG: A gagyi összeesküvés-elméletek, az alávaló gyilkosok, meg a suttyó szélhámosok esetei a szlovmagy közönséggel

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Alig volt érdemi történés a szlovákiai közéletben így az év elején. Nyilván ezért is kaphatott erős hangsúlyt a Moszkvának gazsuláló pozsonyi legfelsőbb ügyész esete. Ő az, aki azzal eteti a lakosság legprimitívebb egyedeit, hogy az amerikaiak atomfegyvereket telepítenek majd minden szlovákiai kert végébe. Igen ám, csakhogy az ügyeletes legfelsőbb ügyészt nem Besenyő Pista bácsinak hívják…

Három nagy port felvert szlovmagy bűnügy, illetve azok utóélete

Hagyjuk is az összeesküvés-elméleteket másra, fordítsuk komolyabbra a szót. Például azzal a ténnyel kapcsolatban, hogy tavaly nemcsak a rendőrség élére került szlovákiai magyar a komáromi Hamran István személyében, hanem a „másik oldalon” is képviselve volt a szlovákiai magyarság rendesen... Friss podcastunkban három nagy port felvert bűnüggyel, illetve azok utóéletével foglalkozunk. Kollégánk, Barak Dávid számol be részletesen mindhárom esetről.

Az egyik a csótfai Horváth Lehel ügye. Horváth egy vádalku reményében önszántából tette lehetővé, hogy a Sátor Lajos-féle egykori dunaszerdahelyi maffiacsoport még élő tagjait letartóztassák és elítéljék.

Az alsóhatári polgármester, Dora Ferenc is szoros kapcsolatot ápolt Sátorékkal, támogatta is a csallóközi bűnbandát. Ő és fia is 25 év letöltendő börtönbüntetést kaptak.

És szó van még podcastunkban egy Gyönyör Terézia nevű hölgyről is. Akivel kapcsolatban ugyan még nem írhatjuk le, hogy sorozatgyilkosról van szó, mert még nem jogerős a rá kiszabott ítélet. Tény viszont, hogy a 69 éves ipolysági asszony a bíróság szerint egy atropin nevű méreggel akarta meggyilkolni hitelezőit.

Továbbra is tiltva van a normális emberi életvitel

Van más is, ami első látásra sokkal könnyedebb témának tűnik, mint a maffia és a szlovákiai magyar méregkeverés természetrajza. Nevezetesen a Covid-automata pillanatnyi sorsa lenne az. Főként, ha nem arról szólna a kapcsolódó hír, hogy a kormány tagjai január 18-ig nem óhajtják alkalmazni azt a szabálygyűjteményt, amely az egyes járások aktuális fertőzöttségi és oltottsági adataihoz viszonyítva engedélyezi, illetve titltja a normális emberi életvitelt. Konkrétan annyit tesz ez, hogy ugyan január 10-étől megszűnik az este nyolctól érvényes éjszakai kijárási tilalom, a vendéglők, kávézók hétfőtől időkorlát nélkül fogadhatják a vendégeket, de továbbra is érvényben marad a gyülekezés tiltása. Legfeljebb 6 ember találkozhat nyilvános helyen. Tekintet nélkül arra, hogy az adott térségben milyen arányú a covidfertőzöttség illetve az oltottsági szint.

Ennyit tudnak

Ha jól belegondolunk, ez az intézkedés épp annyira nem kóser, mint az, hogy hétfőtől ún. OP rezsimben megtarthatók lesznek a kulturális rendezvények. Ez a kormánydöntés azt jelenti, hogy a kulturális rendezvények kapacitása maximum 50 fő lehet! Színházba azok mehetnek, akik már túl vannak két oltáson vagy az elmúlt 180 napban átestek a koronavírus-fertőzésen. Erről a kulturális minisztérium tájékoztatott pénteken délelőtt. Azt mondták, ez a döntés egyfajta reakció a „Nyissuk meg a kultúrát“ elnevezésű petícióra, amelyben művészek, értelmiségiek tömegei tiltakoztak a színházak és mozik zárva tartása ellen. Natália Milanová (OĽaNO) kulturális miniszter, de más kormánytagok is ennyit tudnak tehát. Mindebből sajnos leginkább az a legegyértelműbb tény sejlik föl, hogy a kulturális miniszter meg a kormány tagjai nem igazán rutinos színház- illetve koncertlátogatók. Enyhén szólva! Szigorúbban: hőseink sokkal inkább otthon lehetnek a füstös kocsmák félvilágában, mint a színházak nézőterein. Tessék elképzelni, hogy a pozsonyi Szlovák Nemzeti Színház majd ezer fős nézőterére 50 embert lesz szabad beengedni...! Hát igen, csak a hülyeségnek nincs határa!

Csak az öncélú politikai lózungok káros következményei, illetve a szélhámoskodás mértéke látszanak...

Ha már a kultúránál lyukadtunk ki, kénytelen-kelletlen meg kell állapítani, a kisebbségi kultúrát is körülbelül annyira becsülik a jelenlegi kormánykörökben, mint a szlovák nemzeti kultúrát. Vagyis magasról és vastagon tesznek rá az úrhölgyek és urak. Hiszen holott már most hónapokat késik a kisebbségi kultúrális élet aktorainak ezévi támogatása, csak január végén hirdethetik majd meg a vonatkozó pályázati felhívást. Kijelenthető tehát, ilyen későn még sohasem hirdetett pályázatot a Kisebbségi Kulturális Alap. A következmény pedig annyi lesz, hogy nemcsak valamennyi országos jellegű kisebbségi kulturális rendezvény, hanem az ugyancsak fontos helyiérdekű kulturális események szervezői is folyamatos pénzzavarban lesznek kénytelenek rögtönözni ebben az évben. Miközben annak idején tele pofával arról prédikált Igor Matovič magyar hangja, hogy ő majd jobban megmutatja a tutit... Ezzel szemben viszont most már egyre nyilvánvalóbban csak az öncélú politikai lózungok káros következményei, illetve a szélhámoskodás mértéke látszanak...

Barak László