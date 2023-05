LÉNYEG: Gőzerővel zakatol a parlament, gázfronton pedig jók a kilátásaink

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

(Fotó: TASR)

Nyelvi jogainkat ugyan nem kenhetjük kenyérre, de a munkavállalók szerint nem ezért élhetetlen ország Szlovákia.

Fütyülnek a kétnyelvűségre az önkormányzatok

Bár a kenyér ettől nem lesz olcsóbb, a kisebbségi nyelvhasználati jogok gyakorlása legalább ahhoz hozzájárulhat, hogy otthonosabban érezzük magunkat a hivatali ügyintézés során. Amit több száz településen Szlovákiában is megtehetnénk, ha erről a lehetőségről megfelelően tájékoztatnának bennünket. Az önkormányzatok nagyobbik része azonban nem tartja be a kisebbségi nyelvhasználati törvény előírásait – állapította meg Bukovszky László hivatala. A Kisebbségi kormánybiztos kedden figyelmeztetett: ha nem számolják fel a kisebbségi ügyintézés terén a hiányosságokat, akár pénzbírságot is kaphatnak a települések. Öröm az ürömben, hogy a kormánybiztos hivatala megerősítette: folytatódik a hosszú távú tendencia, egyre emelkedik azoknak a kisebbségi településeknek a száma, amelyek maximális mértékben betartják a kisebbségi nyelvi jogokat. Ezzel valamivel élhetőbbé válhat szűkebb pátriánk.

Szlovákiát nem tartjuk élhető országnak

Bár nem a nyelvhasználati jogok miatt, mégis sokan úgy érzik: Szlovákiában nem jó élni. A Grafton társaság felmérésének eredménye szerint a munkavállalók több mint kétharmada számára Szlovákia nem egy élhető ország. A munkaerő-közvetítő ügynökségnek válaszoló megkérdezettek 68 százaléka nem érzi jól magát Szlovákiában. Persze, elsősorban a fizetésekkel elégedetlenek az emberek, de zavarja őket a munkahelyi stressz és a túlhajtottság is.

Végre megdolgoznak a pénzükért a képviselők

Bár a fizetésükre igazán nem panaszkodhatnak a parlamenti képviselők, de a túlhajtottság már befigyelhet a törvényhozásban. Alaposan felgyűltek ugyanis a törvényjavaslatok a parlamentben: a kedden megnyitott ülésen több mint 240 indítványról kellene dönteniük a képviselőknek. Azt azonban ők is belátják, hogy ez lehetetlen, ezért csak azokat az előterjesztéseket vitatják meg, amelyeknek esélyük van a plénumban.

Hogy mindenre legyen idejük, egy órával lerövidítették az ebédszünetüket a képviselők, péntekenként pedig a szokásosnál két órával tovább üléseznek.

A Smernek második nekifutásra sem sikerült összegyűjtenie elegendő szavazatot ahhoz, hogy megnyissák a rendkívüli ülést, amelyen egy törvényjavaslat elfogadtatásával szeretnék elérni, hogy a kormány korlátozza az áruházak nyereségkulcsát az élelmiszerek esetében. A nemesnek tűnő cél elérése azonban annak ellenére kétséges, hogy a Sme rodina is hajlandónak mutatkozik tárgyalni a javaslatról. A rendkívüli ülés megnyitásának szerdán reggel mindenesetre harmadszor is nekirugaszkodnak.

Gőzerővel próbálnak tehát törvénykezni a képviselők, kihasználva a megbízatási időszakukból hátra lévő utolsó heteket. És bár megszűrik ugyan a napirendbe sorolt indítványokat, azért meglehetősen sok populista javaslatra fognak időt fecsérelni. De legalább senki sem mondhatja, hogy csak világítani és fűteni járnak a parlamentbe.

Nyáron biztosan nem lesz gond a fűtéssel

Apropó, fűtés. A szlovákiai gázhelyzetet illetően kedden jó hírrel szolgált Karel Hirman. A gazdasági tárca vezetője bejelentette, Szlovákiának elegendő lakossági földgáz áll a rendelkezésére a következő fűtési szezonra. A szomszédban dúló háború ellenére nem kell tehát aggódnunk az orosz gázcsapok elzárása miatt, hiszen az ország elég tartalékot halmozott fel ebből a fűtőanyagból. „Biztonságban leszünk a következő fűtési szezonban is, ami a gázt illeti, a fogyasztóknak semmiféle válságtól nem kell tartaniuk” – jelentette ki Hirman.Májusban persze könnyű ilyesfajta ígéreteket tenni, nyáron valószínűleg kisebb gondunk is nagyobb lesz annál, hogy a fűtés miatt aggódjunk.

Azt pedig csak remélhetjük, hogy nem a kincstári optimizmus szól a megbízott gazdasági miniszterből, és az utódja – akit októberben ismerünk majd meg – nem fogja azzal kezdeni, hogy elődje nem jól végezte a munkáját, és nagy a gáz.

Juhász László