LÉNYEG: Gyimesi nyelvi „atombombája”, hogy feltalálta a tyúkszarban az ütőeret

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Az illusztráció Lipcsei György alkotása - Paraméter-fotó

Biztonsággal borítékolható, hogy a szeptemberben esedékes parlamenti választások kampányának közeledtével, s majd a kampány hevében, sáskahadként lepik el a közélet jelképes színpadát a népbutító bűvészinasok. Van belőlük több mint elég már most is. A szimpla gatyaletolóktól kezdve a kontár „atombombagyárosokig”... Elég leltárba vennünk például a bukásra álló Igor Matovič „egyszerű” ötleteit.

Gyimesi György tehát haveri alapon lezsírozott „ötlete”

Semmilyen rosszindulat nem kell ahhoz, hogy a szóban forgó népbutító bűvészinasok „kamarájába” soroljuk Gyimesi Györgyöt. Aki, minő véletlen, épp Igornak köszönhetően mászott föl az uborkafára. Az utcáról egészen a parlamenti mandátumig jutott ő. Amely tett egyébként csak egy olyan provincián lehetséges, mint amilyen Szlovákia. Vagy talán nem abszurd egy helyzet, hogy a köznép által három és fél éve megbuktatott Robert Fico per pillanat már a választási győzelemere esélyes...?!

No, de várjuk ki a szeptemberi csattanót! Nézzük addig, mit kínál a szlovmagy szavazatokért legújabban a mi „hirtelen magyar” Gyimesink. Pardon, a ti Gyimesitek! Magyar nyelvű űrlapokat ígér a fiatalúr a szociális hivatalokba… Csakhogy mivel nem eszik forrón a kását: olyanokat, amilyeneket nem szabad majd használni! Vagyis kitölteni ugyan ki lehet őket, ám legfeljebb csak „mankóként” szolgálhatnak a szlovák nyelvűek kitöltéséhez.

Gyimesi a mutatványát egyrészt a „felvidéki“ magyarok sanyarú nyelvi sorsát javítandó hőstettként adná el. Másrészt kormánya kisebbségi kormánybiztosára, Bukovszky Lászlóra akarja kenni, hogy ő bizony nála különb legény a gáton... Teszi ezt annak ellenére, hogy kormánybiztos szerint Gyimesi inkább árt a kétnyelvű ügyintézésnek, semmint használ. Az általa elindított folyamat pedig ráadásul törvényellenes! A minisztériumokat ugyanis a kisebbségi nyelvtörvény kötelezi a kétnyelvű formanyomtatványok használatára! Bukovszky hivatala pedig éppen azon dolgozik, hogy a kormány biztosítsa azt. Ami egyébként papíron meg is történt, hiszen kormányhatározat kötelezi az érintett minisztériumokat, hogy az általuk irányított intézményekben biztosítsák a kétnyelvű formanyomtatványokat.

Gyimesi György tehát haveri alapon lezsírozott „ötletével” csak annyit tett, hogy feltalálta a spanyolviaszt! Illetve a tyúkszarban az ütőeret…!

Az MKP-platform keménymagja elkezdhet Gyimesi (hinta)lovasszobrára gyűjteni!

Cirka ugyanilyen Gyimesi-trükknek néz ki, hogy legújabban a Szövetség Berényi József vezette MKP-platformjával folytatott tárgyalások sikere érdekében egyszeriben tetszik neki, amit a Híd-platform szeretne... Sőt, „teljes mértékben egyetért a Szövetség programjába kínált javaslataikkal“. Nyilván, mint egy heveny gyomorrontás, úgy múlt el Gyimesinek, hogy a Híd nemzetárulók gyülekezete, Rigó Konrád meg ennek tetejébe beteg... Meg a Béla, a Bugár...!

De legfeljebb bocsánatot kér a Gyuri ugye, oszt‘ bele is csaphat Berényi tenyerébe. Amit, mármint Berényi a tenyerét, aztán tűzbe is teheti érette. Persze csakis a parlamenti küszöb meghódítása érdekében. Elvégre különbnek mutatkozik a regnáló kormánybiztosnál (is!) Nem marad más hátra, vagyis az előre! Az MKP-platform keménymagja tehát meg is kezdhetii az adománygyűjtést Gyimesi (hinta)lovasszobrára...!

Szlovákia legravaszabb hintapolitikusa Igor Matovič

Ha már kampányt meg hintalovat ragozzuk, hiba lenne megfeledkezni Szlovákia legravaszabb hintapolitikusáról, Igor Matovičról. Sok-sok dolga van neki mostan, hiszen múltkori választási győzelme után úgy kénytelen most sikert köpülni a jelképes tejfölös köcsögben, ahogy arra az egyszeri béka kényszerült... Nyomul is a fószer, mintha be lenne lőve. Egyszer 500 eurót kínálgat a szavazatokért, legújabban pedig a elszegényedett választókat a parlamenti képviselők fizetésének markáns megnyirbálásával édesgetné magához. Kergeségét mi sem bizonyítja ékesebben, mint hogy hatlövetű kampányötleteit a parlamenti képviselőkkel akarta elfogadtatni. Azok meg persze nem annyira hülyék, hogy maguk alatt vágják a fát. Utóbbi javaslata mindössze 33 szavazatot kapott, vagyis még a teljes saját frakciója, amelynek 37 tagja van, sem támogatta. Ugyanígy járt a másik tervével: az 500 eurós választási bónusz sem kapta meg a parlament támogatását.

Ám naivitás lenne azt hinni, hogy Igor honatya nem fut majd neki megint a parlament májusi ülésszakán. Ha viszont akkor is kútba esnek „atombobái”, a kampányfinisben ezerrel szórja majd őket…

Barak László