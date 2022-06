LÉNYEG: Ha az állam nem lép, már nyáron 2 eurós benzinnel futkoshatunk, és Sátor jobbkeze megmutathatta a zsaruknak, mit tett a Fontánában annak idején

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Fotó: Szinghoffer Mátyás / Paraméter

Az elmúlt napokhoz képest nyugisabbnak bizonyult ez a csütörtök. Egy ilyen álmos, esős napba azonban simán belefért, hogy a rendőrök egy ügy miatt egyszerre több tucat személyre csapjanak le az országban. És akkor arról nem is beszéltünk, hogy mi zajlik a mi vidékeinken.

Mi állítaná meg a benzin árának növekedését?

Ott tartunk, hogy már majdnem 2 euróért tankolhatunk sima benzint Szlovákiában, és a szakértők szerint az elkövetkező hetekben sem számíthatunk semmi jóra. Na persze, ilyen pechszéria után, mint amit a koronavírus meg a területrabló orosz politika összehozott nekünk az utóbbi több mint két évben, nincs is min csodálkozni. Aki nosztalgiázni akar, az ízlelgesse, két esztendeje még alig egy eurót kellett perkálni az üzemanyag literjéért. Azóta előrször a Covid miatt leállt a fél világ, aztán a vakcinás korszak beköszöntével kezdett normalizálódni a gazdasági helyzet, ami miatt meg megugrott a kereslet, és amit most súlyosbít az is, hogy Kínában feloldják a nagyon szigorú lockdownt. Ráadásul itt vannak a véreskezű oroszok elleni szankciók is. Amennyiben az állam nem avatkozik be az árszabásba, egy-két hónapon belül literenként két eurónál is többet kell majd fizetnünk a benzinkúton.

Brüsszel is érdeklődik

Bezzeg Magyarországon odatették magukat az árszabályozó illetékesek, és még mindig potom 1,2 eurónyi forintért lehet cuftig itatni a kocsikat, bár egy ilyen művelethez kell egy ottani forgalmi engedély is. És pont ez az, ami nem tetszik Brüsszelnek. Az EU hivatalosan is felszólította Magyarországot, hogy törölje el az üzemanyagok kettős árazását, mert az nem járja, hogy a külföldiekkel magasabb díjat fizettetnek az ottani kutaknál. Ha a magyar kormány nem hagy fel ezzel a diszkriminatív hozzáállással, bírósági eljárás és pénzbüntetés is jöhet.

Ismét lecsapott a NAKA

Közben itthon a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség (NAKA) emberei 31 személyre csaptak le, mert az érintettek üzemanyagokkal bizniszelhettek. A meggyanúsított személyek közt szerepelnek ismertebb arcok is, köztük az állami szerencsejáték vállalat, a Tipos jelenlegi vezérigazgatója, aki a hivatalba lépése előtt benzinnel kereskedett. Nem is lenne itt semmi különösebb látnivaló, ha a cég nem a pénzügyminisztérium felügyelete alá tartozna. De mivel éppen Igor Matovič tárcája a társaság főrészvényese, a legerősebb kormánypárt vezetőjének kellett is mondania ezzel kapcsolatban valamit. Azonban Matovič bízik a bűnüldöző szervek munkájában, ezért csak annyit nyilatkozott, hogy a törvény előtt mindenki egyenlő. Különben is, már régen máshol jár az esze, ugyanis a kormányon belüli fő ellenségét, a gazdasági minisztert lassan előveszi a törvényhozás, mert az ellenzék bizalmatlansági indítványt nyújtott be Richard Sulík ellen. És a parlamenti cécóig Matovičnak ki kell találnia valami egyedit, amivel borsot törhet kollégája orra alá.

Rekonstruáltak a Fontánában

De ez mind semmi ahhoz képest, ami a Dunaszerdahelyi járásban zajlik. Csütörtökön délután robbant a bombahír, miszerint az 1999-es dunaszerdahelyi tízes gyilkosság gyanúsítottját, Bodoky Károlyt a csallóközi városba szállították. Történt ez amiatt, hogy ha már egy hónapja beismerő vallomást tett, akkor segítsen rekonstruálni is a 23 évvel ezelőtti mészárlást a Fontána bárban. A vérengzés tetthelyének ablakait gondosan le is fóliázták a hatóság emberei, hogy a kíváncsiskodók ne bámészkodhassanak kedvükre. Ezt követően a rendőrkonvoj a medvei határátkelő felé vette az irányt, ahol a forgalmat vagy fél órára lezárták.

Kiszaladt a szájon egy szarházi

A járás egy másik településén, Nagymegyeren is történtek a dolgok. A városka már szerdán hangos volt attól, hogy a polgármester házához vonult néhány felháborodott vállalkozó, akik egy levelet akartak átadni annak a városvezetőnek, aki az idegenforgalom kérdéseivel foglalkozó munkaértekezletre nem ment el. A hacacáré csütörtökön a polgármesteri hivatalban folytatódott, ahol a választott helyi vezető tulajdonképpen jellemtelen egyéneknek nevezte a kollégáit, és akiket jól ki is tessékelt a nagymegyeri hivatalból.

Sidó Árpád