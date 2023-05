LÉNYEG: Ha nem figyel oda, Heger ölébe pottyanhat egy újabb minisztérium, és Nagymegyerről meg nehezebb lesz a NAKA elől elmenekülni Győr felé

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

A mai LÉNYEG meghallgatható itt:

Podcastjaink elérhetők az Apple Podcasts és a Google Podcasts alkalmazásban, valamint a Spotify-on is!

Ha elkezdődik a választási kampány, nincs kecmec. Nem lehet húzni az időt magyarázkodással, mert azt az ellenfél gyorsan kihasználhatja. Ezért aztán itt van minden idők egyik leggyorsabb szlovákiai lemondása is. Hiszen szerdán jött elő az első hír arról, hogy a földművelésügyi miniszter cége 1,4 millió eurós uniós támogatást kapott a környezetvédelmi tárcától, és egy nappal később, azaz csütörtökön Samuel Vlčan már jelezte is, hajlandó megválni a pozíciójától.

Miniszter úr, kopjon le, de gyorsan!

Az "adományozó" Ján Budaj szerint erkölcsileg ugyan elítélhető, de jogilag nem számít összeférhetetlenségnek, hogy kollégájának a Komárom mellett működő vállalata EU-s pénzt kért az ő minisztériumától. Az 1989-es bársonyos forradalom egykori vezéralakja még azt is elismeri, hogy a kormány tagjaként ciki olyan lóvéval ügyeskedni, amiről az állami hivatalnokok döntenek. Mert ez nem néz ki túl jól. Annyira nem, hogy többen is jelezhették Vlčannak, erre a témára az ellenzék ráugrik, és addig rugózik rajta, hogy mindenki beleremeg, szóval gyorsan kopjon le. És ő inkább veszi is a kalapját, de a - még nem folyósított - dotációt azt megtartaná, mert "felelőtlenség lenne nem kihasználni az uniós támogatást", elvégre kezelni kell a kommunális hulladékot a mintegy 120 ezres régió számára a Csallóközben.

Államtitkár kerestetik

Vlčan lemondásával már három miniszter hiányozna a kormányból, és mivel a kabinettől a parlament már egy ideje megvonta a bizalmat, a köztársasági elnök nem nevezhet ki új embert a megüresedésre ítélt tárca élére. Az, hogy ez a vállalkozó kedvű politikus pontosan mikor távozik a miniszteri székből, kizárólag Zuzana Čaputován múlik. De mielőtt bármit is lépne az államfő, találkozni kíván Eduard Heger miniszterelnökkel és Boris Kollár országgyűlési elnökkel, hogy számba vegyék a lehetőségeket. És majd a jövő hét elején bejelenti a következő lépést. Az elnök mozgástere nem túl tág, az adott alkotmányjogi helyzetben csak a kormány tagjai közül választhatja ki Vlčan utódját. Annyi meg biztos, hogy a kormányfő már eléggé le van terhelve, hiszen Igor Matovič, valamint Vladimír Lengvarský távozása miatt Heger irányítja a pénzügyeket és az egészségügyi tárcát is, bár ezeket a csúcshivatalokat ténylegesen az államtitkárok vezetik. Čaputová még januárban arról beszélt, hogy súlyos kudarc esetén kész szélnek ereszteni a mostani kabinetet és helyette kinevez egy szakértőkből álló hivatalnokkormányt, de ez a forgatókönyv most nem fenyeget túlságosan. Hegerék biztos meggyőzik az államfőt arról, hogy majd találnak egy talpra esett személyt, aki a maradék pár hónapig anélkül igazgatja majd az agrártárcát, hogy egy másik minisztériumnál egy kis alamizsnáért kuncsorogna.

Túl lehetünk a legrosszabbon

Közben továbbra sem fúj visszavonulót a pénzromlás, és ez nemcsak Szlovákiára, hanem az egész világra érvényes. Az eurózónában áprilisban kissé nőtt az infláció, a szakértők viszont már egy pozitív hírrel is szolgálhatnak. Ez meg úgy hangzik, hogy enyhén lassult az élelmiszerárak növekedése. Ebből meg arra lehet következtetni, hogy már túl vagyunk a legrosszabbon. Persze, a bevásárlókocsi megpakolása továbbra sem lesz olcsó mulatság. Az infláció csökkenése ugyanis nem azt jelenti, hogy az árak is zsugorodnak, hanem csupán azt, hogy nem növekednek majd drasztikus ütemben.

Razzia Nagymegyeren

Csütörtökön a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség emberei sem ültek ölbe tett kézzel, hanem inkább razziát tartottak a nagymegyeri vámhivatalban. A "Pénzsóvár" névre keresztelt akcióban nyolc személyt vettek őrizetbe, akiket sok mindennel gyanúsítanak. Köztük bűnszervezet alapításával, hatalommal való visszaéléssel, valamint korrupcióval és még erőszakos bűncselekmény elkövetésével is. Szép kis lista ez! Elég ahhoz, hogy inkább kereket oldjanak az érintettek, ha tudtak volna a NAKA rajtaütéséről. De ha így is lett volna, Medve irányába nem is menekülhettek volna, hogy lelépjenek az országból. Mert a hírhedt zakatolós utat a közútkezelő vállalat emberei ma lezárták, hogy végre nekilássanak a tákolmány újjáépítéséhez.

Sidó Árpád