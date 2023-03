LÉNYEG: Ha nem hullanak az égből az ötszázasok, akkor lehet, hogy a maffia visszalopja Szlovákiát. De legalább az áram ára garantált! 

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Illusztráció (Fotó: TASR)

"Helló, választópolgár! Szeptember végén majd szavazz ránk, és ha elsül a kapanyél, plusz bekerülünk a kormányba, akkor mindenkinek 500 euró üti a markát!" Csütörtöktől valahogy így hangzik Igor Matovičék legújabb választási ígérete, miután szerdán a parlament elutasította azt a pénzosztogató ötletüket, amelyik alapból egy ötszázassal jutalmazta volna a választókat. Ez volt az a bizonyos "A terv", ami tehát a törvényhozásban felsült. Erre ma jött a "B" változat, ami a koalícióba lépés feltételévé teszi az OLaNO-sok "jótékonykodását".

Köhög a bolha

Ez persze most viccesen hangzik, hiszen a legfrissebb felmérések szerint a jelenlegi legerősebb kormánypárt alig jutna be a parlamentbe, és ez így a bolha köhögésére emlékeztethet minket. De azért Matovičékat még nem lehet leírni. Hiszen emlékezhetünk arra, hogy 2019-ben is csak nagy nehezen szereztek 5 százalékot, pedig akkor "csak" arról volt szó, hogy az Európai Parlamentbe jussanak be, aztán 9 hónappal később meg 25 százalékkal diadalmaskodtak a 2020-as hazai választásokon. Csütörtökön Matovič újra azzal érvelt, hogy csak több százezer új választó bevonásával lehet elkerülni a Smer visszatértét a kormányba, ami szerinte egyben „rendszerváltást” is eredményezne. És ha nem sikerül az urnákhoz csalogatni százezreket, akkor a maffia visszalopja az országot.

Célzott legyen a segély!

Az OLaNO-sok szempontjából maffiózóknak tartott exsmereseknek, azaz Peter Pellegrini csapatának közben megtetszett ez az 500 eurós bankjeggyel való hadonászás. Annyira, hogy a Hlas már azt mondja, támadt egy ötlete, kiknek fizessék ki ezt a kerek summát. Szerintük azoknak a zsebébe kellene ezt a pénzt becsúsztatni, akik a szegénységi küszöb alatt élnek. Persze függetlenül attól, hogy ezek az emberek részt vesznek-e az előrehozott választásokon vagy sem. Pellegriniék úgy vélik, ha valóban lenne zsozsó a választók matovičos megjutalmazására, akkor annak töredékét a rászorulók célcsoportjának most azonnal fizessék ki, mégpedig célzott segély címszó alatt.

Populista árplafon

A tavaly nyáron kormánypártiból ellenzékivé vált SaS is meglátta a maga kampányolási "piaci rését", és populizmusa miatt betámadta a boltokban reklámozott élelmiszer- árplafont. Richard Sulíkék ezt annyira igazságtalannak tartják, hogy kapásból a Versenyhivatalhoz fordultak. Az nem tetszik nekik, - vagy ahogy ők mondják, az fokozza a feszültséget, - hogy az üzletláncok azokra a termékekre húztak ársapkát, amelyek ára húsvét után csökkeni fognak. És azokat az élelmiszereket meg kihagyták a "buliból", amelyek feltehetően az ünnepek után is tovább drágulnak, mint például a sertéshús.

Tavaly mennyi volt az annyi?

Akadt is csütörtökön egy cikk, ami számba vette, a húsvéti bevásárlás milyen érvágással jár idén a tavalyi árakhoz képest. Enyhén szólva érezhető a különbség, mivel az arányokat tekintve 20 százalékkal lett drágább egy ilyen ünnepekre megpakolt kosár. Vegyük például a krumplit, amiért most 72 százalékkal kell többet fizetni, de a vaj ára is átlagban 40 százalékkal kúszott feljebb. Bezzeg a torma állja az inflációs sarat, szinte könnyeket csal az ember szemébe a maga 26 százalékos árzuhanásával.

Befigyelt pár év garancia

Ez olyan teljesítmény, ami mögött a Szlovák Villamos Művek sem akarhatnak nagyon lemaradni. A részvénytársaság csütörtökön jelentette be, hogy egészen 2027-ig garantálja az olcsóbb elektromos áramot a háztartásoknak. Ez azt jelenti, hogy a kormány és az óriáscég megállapodott a korábban aláírt memorandum három évvel történő meghosszabbításáról. Az SaS még nem jelezte, hogy ez a fajta árkorlátozás is visszataszítóan népcsábító lenne, szóval ez még működhet is. Már csak azért is, mert a villamos művekhez tartozó mohi atomerőmű harmadik blokkjának teljesítményét időközben megnövelték, és a tervek szerint ez a nyáron már elérheti a 100 százalékot is.

Sidó Árpád