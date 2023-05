LÉNYEG: Ha nem is a parlamentben, de a választásokig biztosan lesz magyar képviseletünk

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Ódor Lajos Komáromból érkezik a kormányhivatalba

Az államünnep miatt legutóbb pénteken találkoztunk esti hírszemlénkben. Közben azonban annyi minden történt, hogy ezúttal csak a hétvége legfontosabb belpolitikai eseményére és annak utózöngéire térünk ki.

Agyő, Heger!

Miután a Samuel Vlčan miniszter cégének juttatott másfél millió eurós támogatás botránya kirobbant, és rajta kívül Rastislav Káčer külügyminiszter is lemondott, megpecsételődött a megbízott kormány sorsa: Eduard Heger miniszterelnök szombaton még bepróbálkozott ugyan az államfőnél, azonban Zuzana Čaputová már nem bírta cérnával, és nem volt hajlandó asszisztálni a kormány további agonizálásához. Nem érte be azzal, hogy saját szakértőit ültesse a megüresedett miniszteri posztokra vagy hogy csak Hegert menessze a kormányfői posztról – vasárnap meglépte azt, amire már hónapok óta készült.

Elfogadta Eduard Heger lemondását és bejelentette: szakértői kormányt nevez ki a mostani helyett.

Magyar miniszterelnöke lesz Szlovákiának

Ódor Lajos, a jegybank alelnökének neve már hónapokkal ezelőtt felmerült, amikor a – már akkor is tarthatatlan – belpolitikai szerencsétlenkedést figyelve a köztársasági elnök elkezdte összeírni, ki mindenki vezethetné az országot a szeptember végi előrehozott választásokig.

A komáromi származású szlovákiai magyar közgazdász, a Szlovák Nemzeti Bank alelnöke kapta tehát az amúgy meglehetősen dicstelen feladatot, hogy amíg a politikusok saját kis kampányukkal lesznek elfoglalva, józan, higgadt és elkerülhetetlen lépésekkel igyekezzen megfékezni az ország zuhanórepülését.

Ódor persze nem számíthat arra, hogy a parlamentben elnyeri a képviselők bizalmát, ezért az általa vezetett kabinet is csak megbízott kormányként tevékenykedhet, ami nem túl erős mandátumot és korlátozott jogköröket jelent majd az ország első hivatalnokkormányának.

A jövő héten tehát Szlovákia irányítását egy szlovákiai magyar szakember veszi át, akivel kapcsolatban szinte minden megkérdezett politikus, gazdasági szakértő ódákat zeng. A szlovákiai magyar potentátokon kívül senki sem azt emelte ki, hogy Ódor „a mi kutyánk kölyke”, sokkal inkább az eddigi gazdasági és fiskális téren elért eredményeit méltatták.

Arról nem is beszélve, hogy az ő nyakába szakad az ország jövő évi költségvetése előkészítésének terhe is.

A pénzügyekért is magyar miniszter felel

Az új kormányfő munkáját régi harcostársa és kollégája, a dunaszerdahelyi Horváth Mihály segítheti, aki az egyik legfontosabb minisztériumot vezeti a jövő héttől.

A Szlovák Nemzeti Bank vezető közgazdásza, aki jelenleg a jegybank gazdasági és monetáris elemzési főosztályát vezeti, a pénzügyminisztérium első embere lesz.

Horváth Mihály a múltban a Paraméternek is többször adott interjút, a gazdasági helyzet elemzésével kapcsolatos meglátásait olvashatták hírportálunkon. Annyit mindenképpen érdemes tudni róla, hogy a Pozsonyon kívül a yorki és az oxfordi egyetemen is tanított, a Világbank konzultánsa volt, de dolgozott a munkaügyi tárcánál és a pénzügyminisztériumban is, ahol Szlovákiát képviselte, amikor az ország csatlakozott az euróövezethez. Az ő nevéhez fűződik a költségvetési tanács életre hívása.

Barczi Gyula lesz a kulturális miniszter

Bár a köztársasági elnök még nem jelentette be az új miniszterek nevét, szorgalmas kollégáink azonban már kinyomozták, hogy a kulturális tárcát a rozsnyói származású Barczi Gyula művészettörténész, a Soga aukciós galéria vezetője irányíthatja.

A fiatal szakember korábban a Szlovák Nemzeti Galéria igazgatóhelyettese volt, vezette a Betléri Múzeumot, és négy évig ő volt a vezetője a krasznahorkai vár felújításának is. A Szlovák Nemzeti Galériában kurátorként több kiállítást is jegyzett, a magyar képzőművészet tudományos szakértője.

Azt most még korai lenne megjósolni, mennyire viseli, viselheti majd szívén a szlovákiai magyar kultúrát, és milyen gyakorlati döntésekre lesz lehetősége a kulturális tárca élén, azonban szaktudásának hála, elődje, Natália Milanová árnyékán nem lesz nehéz átlépnie.

