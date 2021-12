LÉNYEG: Ha többen lennének a kormányban észnél, nem kritizálnák a szakemberek is a meghirdetett járványügyi óvintézkedéseket

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Eszetlenek kívül belül - tüntetők a pozsonyi kormányhivatal előtt - TASR

Azt üzente máma reggel szóvivője által a Közegészségügyi Hivatal, hogy legyen eszünk. Mármint az újra megnyitott üzletek és szolgáltatások nagyérdemű vásárlóközönségének és kuncsaftjainak. Más kérdes, nem falra hányt borsó-e azt kérni a sok-sok eszetlentől, hogy legyen eszük. Ugyan honnan lenne, ami nincs…?

Ha többen lennének a kormányban észnél, nem kritizálnák a szakemberek is a meghirdetett járványügyi óvintézkedéseket

Tetszik, nem tetszik, kormámykörökben is ugyanez a helyzet érvényes. Ha ugyanis többen lennének a kormánykörökben, akik észnél vannak, egészen biztosan nem kellett volna a járványügyi szakembereknek nyilvánosan megkritizálni a kormány által meghirdetett járványügyi óvintézkedéseket. A szakértők konkrétan kijelentették, hogy az új intézkedéscsomagot politikai döntésnek tartják, amit az intézkedések kiötlőinek kellene megmagyarázni. Ez a kijelentés annyit jelent, hogy józan ésszel érthetetlen, amit a kormány tagjai művelnek. Példának okáért a boltokat és a szolgáltatási szektort igen korán megnyitották, az iskolákat viszont bezárták. A szakemberek szerint, ilyesmi náluk szóba sem került. Ahogy a családi látogatások karácsonyi tilalma sem, aminek az ilyen általános nyitás közepette egyébként sincs semmi értelme, azonkívül, hogy teljesen ellenőrizhetetlen a betartása.

Mi volt a célja a képviselő úrnak?

Na most tessék elképzelni, hogy egy ilyen korlátolt brancs - az aktuális kormánykörökről és az ellenzékéről van szó természetesen - az eutanáziáról meg a méltóságteljes halálról kezd vitatkozni. Még szerencse, hogy csak a közösségi hálón emleget egy ilyen vitát Andrej Stančík, a Matovič-féle OĽaNO képviselője. Egyrészt kijelenti, szerinte az embereknek döntési joggal kell rendelkezniük a saját halálukkal kapcsolatban, hogy ezzel megmentsék önmagukat és családjukat a szenvedéstől. Másrészt megérti, hogy Szlovákiában úgymond, ez a téma tabu és politikailag áthatolhatatlan… Most már csak az a kérdés, ha így állunk, mi volt a célja a képviselő úrnak egy ilyen Facebookposzt közreadásával. Csak nem a pártelnökére és jónéhány elvtársára is olyannyira jellemző feltűnési viszketegség fogta a ceruzáját, illetve a billentyűzetét…?

Zuzana Čaputová Joe Biden konferenciáján

Nyilván Zuzana Čaputová államfő számára is világos, hogy mi mindent elbír a Facebook, mert a demokrácia védelme mellett az álhírek rendkívül káros voltára, konkrét veszélyeire hívta fel többek között Joe Biden figyelmét azon az online csúcskonferencián, amit maga az amerikai elnök kezdeményezett. Čaputová hangsúlyozta, a nemzetközi közösségnek intenzíven kell foglalkoznia a hibrid fenyegetések elleni küzdelemmel, valamint a közösségi médiának a hazugságok és a dezinformáció terjesztésében játszott szerepével.

A képviselőknek újra neki kell futniuk az egyelőre lehetetlennek tűnő küldetésnek…

Egyértelmű sajnos, nemcsak a járványintézkedéseket illetően uralkodik káosz a szlovák parlamentben meg a kormánykörökben. A gyermekjogok betartását felügyelni hivatott ombudszman személyében sem volt képes megegyezni az elvileg alkotmányos többséggel rendelkező kormánykoalíció. Ellenkező esetben nem fullad kudarcba a parlamenti gyermekombudsman-választás. A két jelölt, Katarína Hatráková OĽaNO-képviselő és egy civil, Anna Niku válóperes és gyermekelhelyezéssel foglalkozó ügyvéd indult a posztért. Hatrákovára 67-en voksoltak, a másik kormánypárt, a Sme rodina által támogatott Nikura 49-en. Egyébként Hatráková megválasztásához egyetlen szavazat hiányzott. Az eddigi gyermekombudsman, Viera Tomanová, a Smer-SD korábbi munkaügyi minisztere hatéves megbízatási ideje éppen most telik le. A képviselőknek tehát rövidesen újra neki kell futniuk az egyelőre lehetetlennek tűnő küldetésnek…

Van kimondottan jó hír is!

Van kimondottan jó hír is, hiszen vizsgálati fogságba került az két munkaügyi hivatalnok, akik saját zsebükbe csatornázták az ún. covid-segélyeket. Nem voltak kispályások a bazini hölgyek, ugyanis azzal gyanúsítják őket, hogy arra illetéktelen cégeknek osztottak ki az állami elsősegélyprogramból pénzösszegeket a munkaügyi hivatalon keresztül. Különféle gyanús és inaktív cégek kérvényeit is „feldolgozták”. Okiratokat, aláírásokat, valamint ellenőrzési eredményeket hamisítva 13,7 millió euróval rövidítették meg az államkasszát, vagyis az adófizetőket. A Specializált Büntetőbíróság vizsgálati fogságot elrendelő döntése egyébként még nem jogerős, a gyanúsítottak ugyanis fellebbeztek ellene. A Legfelsőbb Bíróságnak kell a döntenie a sorsukról.

Barak László