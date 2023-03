LÉNYEG: Ha visszatér a maffiakormány smeres arca, az országos főzsaru inkább kilöveti magát az űrbe

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Lassan pont kerülhet a "Megsegítjük-e az ócskavasunkkal a megtámadott ukránok védekezését?" kérdés végére, mert úgy hírlik, Eduard Heger kormánya vállalja a felelősséget azért, hogy átadjuk a MiG-29-es vadászgépeinket Ukrajnának. Azaz nem kell ide parlament, a kabinet is elég ahhoz, hogy erről határozzon. De azért ezt sem kell túlzottan elsietni, az amúgy sem illene bele a hazai pepecselős döntéshozatali hagyományokba. Így aztán a szerdai ülésén még nem hagyta ezt jóvá a kormány, csak tárgyalgattak róla.

Heger nem húzná az időt

A MiG-ek átadása hetek óta vita tárgya, mivel egyes vélemények szerint a lemondásban lévő kabinet nem hozhatna ilyen horderejű döntést, mert a használhatatlan gépek lepasszolása Ukrajnának „alapvető külpolitikai kérdésnek” számít. A kormányfő viszont másként látja, és nem akarja már tovább húzni az időt. Főleg, hogy csupán használaton kívüli tárgyakról van szó, aminek továbbításáért viszont 900 millió dollárnyi felszerelést kaphatna az ország. Ami nem kevés pénz.

Mit kell tudni az inflációnkról?

Főleg ebben az inflációval sújtott időszakban. Szerdán kijöttek a legújabb számok, és már azt is tudjuk, a januári remények ellenére februárban újra megugrott a pénzromlás mértéke. Ez most 15,4 százalékos szintre emelkedett. És ez azt jelenti, hogy uniós szinten a szlovák infláció a magasabbak közé tartozik. De ezt a lesújtó hírt könnyebb úgy feldolgozni, hogy közben tudjuk, a régiónkban vannak sokkal rosszabbul teljesítő országok is. A februári pénzromlás az ársapkákkal oltalmazott Magyarországon a legnagyobb, ahol az meghaladta a 25 százalékot, és Csehországban is 19 százalékos ez a mutató. A szakértők úgy látják, hogy a hazai pénzhígulásban az élelmiszerárak játszották a legnagyobb szerepet a maguk 28,6 százalékos emelkedésével. A Szlovák Nemzeti Bank elemzése szerint azonban ez a drágulás már nem gyorsult februárban, és a jegybank az év második felében már egy számjegyű emelkedésre számít.

Az még messze van, de most azt is látni, hogy melyik ágazatokban ugrottak meg az átlagfizetések. A legnagyobb mértékben a szállásszolgáltatások szektorában emelkedtek a bérek, több mint a negyedével. És ugyancsak növekedett a reálbére vendéglátós szektorban dolgozóknak.

Hamranból űrhajós is lehetne

Hogy a rendőrök bérezése hogyan alakult az elmúlt időszakban, arról nem kaptunk ma pontos képet. Azzal kapcsolatban viszont képbe kerülhettünk, hogy mihez kezd az ország belevaló rendőrfőkapitánya, ha a szeptemberi választások következtében visszatér a maffiaállam létrehozásával is vádolt Fico-rezsim. Hamran István arról vallott ma, ha újra Robert Fico kerül kormányra, veszi a kalapját és távozik a rendőrségtől. Mert ha a Smer vezetője néhány, immár jogerősen elítélt kollégájával együtt fogja irányítani a közügyeket, akkor biztosan nem kívánja többet felölteni az egyenruhát. Adódik a kérdés, hogy akkor mi lesz a főzsarunkkal, de nem is kell sokat találgatni, Hamran erről is nyilatkozott. Talán politikus lesz, esetleg űrhajós, még nem döntötte el, azt azonban elismerte, hogy több politikai párttól is kapott ajánlatot.

Szabadság, szerelem!

Ez nem is csoda, hiszen helyén van az esze és a szíve. Akárcsak az államfőnek is. Zuzana Čaputová például most is megemlékezett a nemzeti ünnepünkről, ami kedves gesztus. Az elnök felidézte, hogy a mai nap az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc évfordulójának ünnepe, és ebből az alkalomból még Petőfi egyik versét is idézte, ami a szabadság meg a szerelem fontosságáról szól. Szerinte ezeknek a soroknak az üzenete az, hogy igazából szabadnak csak egy teljes értékű demokráciában érezhetjük magunkat. Amiért többször is meg kellett küzdeni.

Az oroszok alig változnak

Ahogyan most a szomszédban azt az ukránok is teszik. Ők azokkal szemben kénytelenek vívni a harcukat, akik a magyar nemzetre is rárontottak. Nem is egyszer. A 19. századi magyar szabadságharc eltiprásában jeleskedő oroszok most Ukrajnában szeretnék megmutatni, hogy ők diktálják a feltételeket. Szerencsére ez a törekvésük nem annyira sikeres, többek között azért sem, mert a Nyugat kiállt a megtámadott mellett. És ebben a kiállásban Szlovákiának is vannak komoly érdemei. Amit persze még lehetne fokozni, mondjuk néhány vadászrepülő átadásával Kijevnek.

