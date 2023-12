LÉNYEG: Hamran már siratja a NAKÁ-t, de van még egy titkos fegyvere

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Bilincsben a NAKA

Nem csoda, hogy Ficóék első lépései között van a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség (NAKA) munkájának ellhetetlenítése: ők pontosan tudják, miért van szükségük arra, hogy lehetőleg azonnali hatállyal leállítsanak minden olyan nyomozást, amely a legfelsőbb szinteken elburjánzott korrupciót és a maffiaállam még épségben marad csápjait lenne hivatott megnyirbálni.

Milan Jonis, a NAKA megbízott vezetője utasította beosztottjait, hogy az ő tudomása és jóváhagyása nélkül két fűszálat se tegyenek keresztbe. Az elitosztagnak mostantól minden bevetés végrehajtása előtt engedélyt kell kapnia a részleg vezetőjétől, annak igazgatójától, valamint magától Jonistól is. Szép és jó ez a rendszeretet, a rendőrségi folyamatábra is elegánsan mutathat a faliújságon, de egy türelmetlenebb bűnöző esetleg meglép, mielőtt a rendőrségen minden bumázskát lepecsételnek és aláírnak. Nincs az a forró nyom, ami nem hűlne ki, mire akcióba lendülhetnek a NAKÁ-sok.

Nem az a legnagyobb gond Milan Jonissal, hogy ő lett a NAKA első embere, hiszen – legalábbis kívülálló szemmel nézve – alkalmasnak tűnik erre a posztra. No nem azért az interneten is hozzáférhető dolgozatáért, amelyikben a műtárgyak eredetiségvizsgálatának néhány érdekfeszítő aspektusáról értekezik, hanem azért, mert rendőrcsaládból származik, korábban a kábítószerellenes osztályon és a belső ellenőrzésen is dolgozott. Az a baj, hogy most elvállalta, hogy kiszolgálja azt a rezsimet, amelyik úgy fél az igazságszolgáltatástól, mint ördög a szentelt víztől.

Csak az EU állíthatja meg Ficót?

Nyilatkozott a Paraméternek Hamran István korábbi rendőrfőkapitány. A volt főzsaru kedden részt vett a pozsonyi tüntetésen is, ahol a Speciális Ügyészi Hivatal megszüntetése ellen tiltakozott vagy 15 ezer másik elégedetlen állampolgárral együtt. Az interjúban elmondja, megalázónak és elfogadhatatlannak tartja, hogy a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség nyomozóit teljesen félreállítják. Hamran szerint nincs esély arra, hogy a Fico-kormány színre lépése után is folytatódjon a korrupciós ügyek vizsgálata, a NAKÁ-t pedig teljesen megbénítják az új vezetők. Hamran szerint Ficóékat még az utcára vonuló, tiltakozó tömegek sem tudják megállítani.

Ez érthető is, hiszen a többszörös kormányfőnek vaj van a füle mögött, ráadásul befolyásos – és túl sokat tudó – barátait is ki kell húznia valahogy a csávából, ezért tényleg minden eszközt meg kell mozgatnia a kormányfőnek.

A volt rendőrfőkapitány egyébként úgy gondolja, csak az európai uniós pénzek visszatartása állíthatja meg a ficói gőzhengert. Erre azért nem vennénk mérget, hiszen az EU az Orbán-kormány tevékenysége ellenében is megpróbálkozott az uniós pénzforrások visszatartásával, azonban azt nem vettük észre, hogy ennek bármilyen eredménye is lenn volna, hiszen a jogállamiság terén különösebb pozitív változások nem következtek be Magyarországon sem.

Elnök lenne Hamran

És ha már Hamran Istvánnál tartunk, a volt főrendőr szerdán igencsak meglepő bejelentést tett. Elképzelhető ugyanis, hogy az ország első magyar nemzetiségű rendőrfőkapitánya után ő lehet az Szlovákia első magyar nemzetiségű köztársasági elnöke is. Hamran nevével már több olyan honlapot is bejegyeztek, amelyeken később kampányolhat, de állítólag még nem hozta meg a végső döntést az indulásával kapcsolatban. Hamran elmondta, a hét végéig eldönti, részt vesz-e a megmérettetésben.

A volt főrendőr megválasztásának esélyeit latolgatni talán még korai lenne, az viszont legalábbis elképzelhető, hogy a volt külügyminiszternél jobb sansszal indulhat a Grassalkovich-palotáért folytatott harcban. Nemcsak azért, mert a fehérgalléros bűnözők elleni harc soha olyan eredményes nem volt Szlovákiában, mint az ő irányítása idején, hanem azért is, mert a diplomata környezetben szocializálódott, komoly társadalmi kérdésekben megszólalni vonakodó, se hal, se hús Ivan Korčoknál sokkal karizmatikusabb, sikeresebb és hitelesebb jelölt lehetne.

Szóval, hagyjuk magunkat meglepni, hogy dönt a hét végéig Hamran István, de elég valószínű, hogy a szlovákiai magyarság meglehetősen felülreprezentált lesz a tavaszi elnökválasztás jelöltjei között, hiszen Forró Krisztián mellett lehet még egy magyar államfőjelölt.

Juhász László