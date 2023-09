LÉNYEG: Hatalmas poén lenne, ha kiderülne, Fico Putyin-imádó képviselője be van kötve az oroszokhoz 

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Blaha és főnöke (Facebook)

Már régen nem a kukákat táncoltató medvéktől kell rettegniük a hazai választópolgároknak. Akadt helyettük valódibbnak tűnő veszélyforrás. A populisták nagy örömére kis hazánkba befutottak a Magyarország felől érkező menekültek, kezdődhet - pontosabban, nagyobb fordulatszámra kapcsolhat - a féktelen migráncsozás.

Van-e véletlen?

Lehet, hogy véletlen, hogy éppen a kampány hajrájában jött elő az illegális menekültekkel kapcsolatos kérdés, de az elég egyértelmű, kinek az érdeke, hogy ez a téma napirenden maradjon. Hát nem az emberi jogokkal bíbelődő széplelkű liberálisoké, az biztos. A nagypofájú hordószónokok dörzsölik a tenyerüket, hogy jól időzítik a vonulásukat a szerencsétlen sorsú migránsok. Elvégre, velük aztán lehet úgy ijesztgetni, hogy annak hatására rögtön megbocsátjuk Robert Ficónak az összes ellenünk elkövetett szemétséget, és egy olyan rendpárti, stabil kormányt szavazunk meg magunknak, hogy attól koldulunk majd. Ettől még tény, hogy továbbra is 700-nál több migráns van elhelyezve Nagykürtösön egy cég csarnokában, és a helyzet napról napra romlik, mivel a helyszín nem alkalmas ennyi ember elszállásolására. És persze az oda betereltek elégedetlenek, kezdenek lázadozni, mivel már több napja várakoznak. Az egyik illetékes azt nyilatkozta velük kapcsolatban, hogy bár nincs tudomása arról, hogy a hívatlan "vendégek" felfordulást csinálnának a környéken, de senki nem tudja megválaszolni, meddig lesznek ott.

Ódor készül valamire

A józanságáról megismert Ódor Lajos kormányfőnek sem biztos, hogy tetszik ez a helyzet és úgy néz ki, készül valamire. Hogy pontosan mit fog lépni ebben az ügyben, még nem tudni, csak arról értesülhettünk, hogy szerdán ismerteti a migrációs válsággal kapcsolatos intézkedéseket. Zuzana Čaputová államfő többet sejthet erről, mert kedden jelezte, teljes mértékben támogatja az ezzel kapcsolatos javaslatokat. Annyi biztos, hogy a miniszterelnök beszámolt a köztársasági elnöknek az ország területén Nyugat felé áthaladó illegális bevándorlók számának csökkentése érdekében tervezett lépésekről. Hogy ennek lesz valami külpolitikai dimenziója is, azt az jelzi, hogy ezen az eszmecserén részt vett a szlovák diplomácia irányítója is.

Feljelentették Blahát

De ez legyen majd a holnap híre. A mai inkább az, hogy Richard Sulík egyik embere ma két kézzel beintett a Smer egyik legvisszataszítóbb képviselőjének. Azt történt, hogy az SaS egyik politikusa feljelentést tett a neosztálinista Ľuboš Blaha ellen, mert információk szerint Fico kollégája feltehetően orosz állampolgár. Normális esetben erre legfeljebb egy na és futhatna ki a szánkon, ha nem az lenne tizenvalahány éve a helyzet, hogy pont a magyarokat csesztető smeres banda miatt tilos a kettős állampolgárság Szlovákiában. Mindenesetre egy ismeretlen címről befutott a liberális párthoz Blaha orosz útlevelének fényképe, meg a tudnivaló is, hogy Moszkva arra utasította a pozsonyi nagykövetét, csak szépen ápolja a kapcsolatokat a két hazai Putyin-simogató párttal, a Smerrel és az SNS-szel. Ha bebizonyosodna, hogy a terrorista állam által kiállított úti okmány valódi, azaz Fico balkeze valóban ruszki állampolgár, akkor nem is indulhatna a választáson. Legalábbis Szlovákiában nem nagyon.

Kollárt is betámadták

Ám másra is rájár a rúd, nem csak a ruszofil gyászhuszárokra. Mert szegény szoknyavadász Boris Kollárt ismét betámadta egy korábbi kapcsolata. Ez a hölgy abban különbözik a korábbi vádaskodóktól, hogy nem szült gyereket a parlament elnökének. Sőt. Rá lett pirítva, és így nem szülhetett, még ha akart is volna. Alig pár héttel a választások előtt egy újabb nő vádolta meg a Sme rodina elnökét, akinek meg szent meggyőződése, hogy egy 40 ezer eurós lejárató kampány folyik ellene. Az újabb botrány középpontjában a házelnökön kívül ezúttal az egykori nyitrai alvilág fejének lánya áll, aki a covidos időszak elején összejött a politikussal, és aztán kétszer is teherbe esett tőle, de a családpárti Kollár inkább fizetett az alkalmi barátnőjének azért, hogy elvetesse a magzatot. A nő most lett dühös a pártelnökre, és meggyőződése, hogy egy olyan ember, mint a Család Vagyunk mozgalom feje, nemcsak a parlamentbe, vagy a politikába nem való, de az emberek közé sem.

Álhíreket lát a rendőrség

És hogy aztán ez megalapozott híresztelés-e vagy sem, talán majd kiderül. Az viszont teljes bizonyossággal állítható, hogy a Tescóról szóló legújabb információ az ócska álhírek kategóriájába tartozik. A rendőrség hívta fel a lakosok figyelmét, hogy ne dőljenek be annak a fámának, miszerint az üzletlánc szándékosan az önkiszolgálók felé tereli a vásárlóit, hogy ellopva az adataikat, bármikor letilthassa a számláikat. Sajnos, az ilyen összeesküvés-elméleteket gyártó és terjesztő kötöznivaló bolondok is szavazhatnak szeptember végén, azokkal a dilis polgártársakkal együtt, akik a véreskezű Putyinnak szorítanak, meg akik attól rettegnek, ha egy meleg párt látnak az utcán, attól rögtön langyik lesznek.

Sidó Árpád