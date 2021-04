LÉNYEG: Hétfőtől jön az óvatos nyitás, szegény Matovičot viszont hat napja lincselik; a februári halálozási adatok viszont tényleg nagyon durvák

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Fotó: TASR

Habár még mindig magas a napi elhalálozás, fokozatosan javulnak a járványadatok, így jövő héten kezdődhet az óvatos nyitás: az iskolák mellett a boltok, szolgáltatók is kinyithatnak. A járvány hatása azonban megmutatkozott a februári elhalálozásokban: 60 százalékkal többen haltak meg idén, mint egy évvel korábban. A volt miniszterelnök pedig azért „sír”, mert úgy érzi, az elmúlt napokban mindenki őt akarta meglincselni.

Februárban 59 százalékkal többen haltak meg, mint egy évvel korábban

A Statisztikai Hivatal adatai szerint februári rekordról van szó.

Idén hetente kétezer körül mozgott az elhalálozások száma Szlovákiában, míg a pandémia előtti időszakban ez 1000-1100 körül volt.

De még a legdurvább influenzás időszakokban is 10 százalékkal kevesebben haltak meg, mint most. Az is komoly figyelmeztetés, hogy a járvány nemcsak az idősek körében „aratott”: 20 százalékuk 65 évesnél fiatalabb volt, és a 64 év alattiak esetében is 43 százalékkal nőtt az elhalálozás.

Jövő héten jöhet az óvatos nyitás

Hétfőtől egész ország bordóba megy át a feketéből, és a regionális COVID-automata szerint sem marad egyetlen járás sem fekete. Eduard Heger miniszterelnök bejelentette, hogy a februárban elfogadott COVID-automatának megfelelően nyithat az ország, vagyis

hétfőtől minden bolt és szolgáltatás kinyithat, kötelező maszkviselés mellett.

A bejelentésben azonban segített neki elődje, Igor Matovič is. Persze nem azért, mert ő a pénzügyminiszter - ez furcsa indoklás is lenne -, hanem azért, mert ő jelentette be a megszorításokat, ezért ott kell lennie a nyitás bejelentésénél is. Legalábbis Matovič ezt így gondolja, Heger pedig nem ellenkezik. Azt, hogy Matovič nem változott a kormányfői pozíciójának elvesztése óta sem, talán az mutatja a legjobban, hogy minden enyhítő intézkedéshez hangsúlyosan hozzátette, hogy csak érvényes teszttel rendelkezők vehetik igénybe…

Az oltásban még nagy a lemaradás

Azt viszont a kormány is érzi, hogy az „oltásfronton” nem teljesít a legjobban Szlovákia, ezért egyre alacsonyabbra viszik le a korhatárt.

Mától, vagyis keddtől már a 40 felettiek is bejelentkezhetnek a „váróterembe”, mert sok oltóhelyen nehéz annyi embert találni, amennyi vakcina érkezett.

Az utóbbi napok-hetek hírei elsősorban az AstraZeneca vakcinája iránti bizalmat tépázták meg, pedig a számok azt mutatják, hogy nagyon kicsi a trombózis tényleges veszélye.

A Szputnyik még egy ideig nem jön, Matovičot pedig hat napja lincselik

Az orosz vakcina úgy tűnik még mindig keresi az utat a ruszofil szlovák páciensekhez. Vladimír Lengvarský egészségügyi miniszter még mindig halogatja az engedélyezést, a magyarországi laboratóriumi vizsgálat pedig egyre gyanúsabbá válik. Sokan attól tartanak, hogy Orbán majd leszól, és már jön is a magyar engedély, amiben valljuk be, lehet valami igazság.

Igor Matovič meg is ígérte, meg nem is, hogy ad valami tájékoztatást a Szputnyik sorsáról. Kedden újra a ŠUKL-t tette felelőssé azért, mert még mindig nem oltanak Szlovákiában az orosz vakcinával, majd pedig – hűen önmagához – a sajtóra támadt.

„Olyan érzésem van, hogy az utolsó hat nap alatt Szlovákia Matovič lincselésében él, kibugyog a gyűlölet, nézzenek bele a médiába, mit írt, és hasonlítsák össze azzal, amit én mondtam”

– tört ki belőle a Hegerrel és Lengvarskýval közösen tartott sajtótájékoztató végén. Majd azt mondta, ha csökken a „vele szembeni gyűlölet”, majd talán ad tájékoztatást, és elfutott az újságírók kérdései elől.

Mégis van különbség Szputnyik és Szputnyik között

Matovičnak az a legnagyobb szívfájdalma, hogy a ŠUKL azt merte mondani a Szputnyikról, hogy sok esetben csak a név azonos, a fiolában lévő vakcina nem. Pedig a keddi sajtótájékoztatón maga az egészségügyi miniszter is megerősítette, hogy igenis van különbség Szputnyik és Szputnyik között:

Marek Krajčí sem arra a vakcinára adott rendkívüli használati engedélyt, ami végül megérkezett Szlovákiába.

Ezért nincs a Szputnyiknak máig felhasználási engedélye, azt pedig az egészségügyi miniszter nem árulta el, hogy ő miért nem ad engedélyt „annak” a Szputnyiknak, amit hozzánk behoztak.

Lengvarský kedden a köztársasági elnöknél is járt, akinek megmutatta a Szputnyik V megvásárlásáról kötött szerződést. Részleteket egyik fél sem árult el, az egészségügyi miniszter csak annyit mondott, hogy mindent elkövetnek, hogy mielőbb oltani lehessen a Szputnyikkal Szlovákiában.

Lajos P. János