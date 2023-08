LÉNYEG: Hiba lenne csodát várni a választástól, mégis érdemes az urnákhoz járulni

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Bedobják magukat a jelöltek (Fotó: TASR)

A mai LÉNYEG meghallgatható itt:

Podcastjaink elérhetők az Apple Podcasts és a Google Podcasts alkalmazásban, valamint a Spotify-on is!

Még meggondolhatják magukat

Mármint a képviselőjelöltek, akik akár 48 órával a szeptember 30-i választás előtt is visszaléphetnek. Szűk két hónappal a voksolás előtt már húsz (ön)jelöltet ki is kellett húznia a belügyminisztériumnak a listáról. Őket vagy pártjuk léptette vissza, vagy maguk döntöttek így, és sajnos az is előfordult, hogy egy jelölt nem élte meg a választás napját.

Több mint 2700-an gyúrnak arra, hogy bejussanak a parlementbe. Egyesek mintha elfelejteni látszanának, hogy a törvényhozásban mindössze 150 képviselői hely van, két és félezren tehát mindenképpen pofára esnek szeptember végén. Akinek reális esélye van arra, hogy megválasszák, az természetesen miért is gondolna a visszalépésre. Ellenben talány. hogy a Slovenské Hnutie Obrody listájának 43. helyén induló vagy a jónevű Spoločne Občania Slovenska párt 97. jelöltje miben bízik.

Egyébként a közvélemény-kutatásokat böngészve sokkal inkább tűnik úgy, hogy nem egyéni képviselőjelölteknek, hanem pártoknak kellene hátralépniük, és egy lépés távolságból újraértékelniük az esélyüket. Majd pedig bedobniuk a törölközőt.



Idősebbek is elkezdhetik az elégedetlenkedést

Vannak persze olyan pártok is, amelyek igencsak nyeregben érezhetik magukat, hála többek között a nyugdíjasoknak. A szlovákiai magyar nyugdíjasok még emlékezhetnek a „Babky demokratky“ jelenségre: ezek a nagygyűléseken fanatizált, élemedett korú asszonyságok biztosították annak idején Vladimír Mečiar pozícióját a kormányrúdnál. Ezek a matrónák alkották a HZDS megbízható szavazói bázisát.

Hasonló korosztály voksaira számíthat Robert Fico is. Michal Kotian, a Nyugdíjas Egységszervezet elnöke persze nem nevezte nevén egyik pártot sem, amikor kedden felszólította Ódor Lajos miniszterelnököt, hogy ugyanúgy buzdítsa a választáson való részvételre az időseket, mint ahogy azt a fiatalok esetében teszi.

Arra kérik a kormányfőt, hogy a Nyugdíjas Egységszervezettel együtt nyilatkozzanak arról, hogy ugyanolyan jelentőséget tulajdonítanak az idősek véleményének, mint a fiatal választók hangjának.

Nyitott kapukat dönget a nyugdíjasok érdekképviselete. Az idősebb emberek arányaiban hagyományosan nagyobb számban vesznek részt a mindenkori választásokon, mint a fiatalok vagy pláne az elsőválasztók. Ezért Ódorék kampánya helyesen célozza meg azt a réteget, amelyiket amúgy nem érdekli a politika, és akinek a legnagyobb vesztenivalója van, ha nem megy el választani.

Drágálljuk a mindennapi betevőt

Sokan azt hiszik, ha jól választanak, az októberben megalakuló új kabinet egycsapásra megszünteti az inflációt. Ez persze nincs így, nem a kormány hozzá nem értése az oka a sohasem látott árvágtának.

A lakosság leginkább az élelmiszerek és az üdítők drágulását érzékeli – derült ki az Ipsos ügynökség felméréséből, amelynek eredményét ma hozták nyilvánosságra. A megkérdezettek 61%-a szerint egy év alatt az élelmiszerek és az üdítők drágultak a legnagyobb mértékben, 45% szerint jelentős a drágulás az étkezés és a lakhatás terén.

Jó hír viszont, hogy legalább nem vagyunk pesszimisták: a felmérés azt mutatja, hogy javult a gazdasági hangulat, és a lakosság szerint a gazdasági fejlődés tekintetében is jobbak a kilátások, mint negyedévvel ezelőtt.

Juhász László