LÉNYEG: Hidat vagy éket verni két ország közé – Orbánék nem tudnak dönteni

Híd-avatás (Fotó: Cséfalvay Á. András)

Az Ipoly-hidak többségét a második világháború végén a németek robbantották fel, és a szocializmus évtizedeiben – mai, divatos kifejezéssel élve – a legtöbb esetben nem volt „politikai akarat”, hogy visszaállítsák az összeköttetést Magyarország és Csehszlovákia között. Pedig akkoriban két baráti szocialista országról volt szó, és Kádár János ritkán szólt be Gustáv Husáknak...

Már nem zsákfalu Helemba

Huszonhárom év elteltével ismét híd köti össze a szlovákiai Helembát a magyarországi Ipolydamásddal. A gyalogosok és a kerékpárosok már hónapokkal ezelőtt birtokba vették a hidat, a gépkocsiforgalom elindítására azonban az engedélyeztetés és a papírmunka miatt péntekig kellett várni. A hídavatásról készült helyszíni beszámolónkban mosolygós, öltönyös politikusok feszítenek – a legtöbbüknek természetesen semmi köze sem volt ahhoz, hogy egy újabb Ipoly-híddal került közelebb egymáshoz Szlovákia és Magyarország. De a választás – és persze a kampány – nagy úr.

Annak idején még 47 híd állt az Ipolyon, az ötvenes évektől kezdve azonban 30-40 kilométereket is kellett kerülniük azoknak, akik át akartak kelni a határfolyón a szemben lévő magyarországi települések valamelyikére menet. Miután 2000-ben a jégzajlás Helembánál elvitte a régi gyalogoshidat, sokáig nem történt semmi. Az új híd megépítéséről Orbán Viktor és Robert Fico még 2012-ben megállapodott, már azóta is 11 év telt el. A híd azonban áll, a két ország pedig valamicskével megint közelebb került egymáshoz.

Egy malomban őrülni

Vagy mégsem? Napok óta attól hangos a sajtó, ki mit reagált a magyar kormányfő tusnádfürdői beszédére. Nemcsak a szlovák és a román külügyminisztériumban áll a bál az „elszakított országrészek” miatt: az interneten előszeretettel szelepet eresztő kommentelők is ennek alapján igyekeznek megállapítani, ki a jó magyar és ki az idegenszívű. Pár napja Ódor Lajos szlovákiai magyar miniszterelnök is megkapta a magáét a hozzászólóktól, akiknek nem tetszett, hogy kimondta az egyételmű tényt: sem a szlovákiai magyaroknak, sem a két ország kapcsolatának nem használ, hogy Orbán ilyeneket mond. Szóval, mostantól Ódor sem jó magyar.

Visszatérve a beszédhez: azt nem tudjuk, mi szüksége van a provokációra kétharmados többséggel – és így teljhatalommal – a kezében, és hogy a választások előtt hogyan akar ezzel a Szövetségnek segíteni, mindenesetre Orbán ma szokásos pénteki „közrádiós” interjújában is aláhúzta, hogy Szlovákia választásra készül, és az utódállamok kérdését a történészekre kellene bízni. Azt nem tudtuk meg, hogy ő jogász létére miért dagonyázik olyan előszeretettel a történészek szakterületén, azt viszont igen, hogy Orbán szerint Magyarország és Szlovákia nem fog tudni „egy malomban őrölni” az utódállamkérdésben, és ezt a témát „hiba beengedni a szlovák-magyar kapcsolatok középpontjába.” Szóval, valaki nagyot hibázott. Persze, nem ő.

Beteg helyzet a kórházakban

És hiba lenne túlzott optimizmussal szemlélni a hazai egészségügy állapotát is. Ha nem kezdték volna beadni a felmondásukat a szlovákiai gyermekorvosok, akkor is kevés lenne belőlük. Egyes becslések szerint már eddig is legalább 200 orvos hiányzott, június óta azonban több mint 400-an mondtak fel a gyermekosztályokon dolgozók közül.

A gyermekorvosoknál azután telt be a pohár, hogy a képviselők a korábbi ígéretük ellenére nem rövidítették le a sürgősségi rendelési időt a gyermekgyógyászatokon a mostani 22:00-ról 20:00-ra. A kérésükettúlterheltséggel indokolták, ami ismét csak az akut orvoshiányra vezethető vissza. A következő gond, hogy hihetetlenül elöregedett a szakma: az országban gyógyító gyermekorvosok közül majdnem 500-an nyugdíjas korúak.

Ódor Lajos miniszterelnök ma tárgyalt erről a beteg helyzetről az orvosszakszervezet vezetőjével, akinek megígérte: Michal Palkovič tárcavezető javaslatokat terjeszt majd elő neki a tarthatatlan állapotok megoldására.

Azt csak remélhetjük, hogy erre még a választás előtt sor kerül.

Juhász László