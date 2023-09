LÉNYEG: Hogy Fico győzni fog, az szinte hétszentség, de a lényeg, hogy semmiképpen ne tudjon kormányt alakítani

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Már csak kilencet kell aludni, és mehetünk megválasztani az ország új parlamentjét. És ahogy az hasonló körülmények között elő szokott fordulni, most is kaptunk egy igazodási pontnak használható közvélemény-kutatási eredménylistát, ami csak némiképpen árnyalja az eddig is ismert erőviszonyokat.

Ficóék 20 felett sütkéreznek

Úgy néz ki, bele kell törődnünk Robert Fico győzelmébe, egyedül az ő pártja sütkérezhet a 20 százalék feletti magaslaton. Nem mintha ez számára elég lenne a jóhoz, mert többségi kormányt ezzel a népszerűséggel sem tudna összehozni. Ezért is szólt át a Smer az általa testvérpártként kezelt Hlas drukkereinek, hogy srácok, hagyjátok a fenébe Pellegrinit, minket repítsetek a magasba. Mert állítólag jobb lesz, ha a Smer, akár a Hlas rovására, dominánsabb pozíciót szerez és egy stabil kormányt hoz létre más politikai szereplőkkel. Hogy kire gondoltak Ficóék, nem teljesen világos. Persze, Peter Pellegrininek rögtön leesett, hogy miről is van szó, tehát hogy ez a megszólalás felér egy övön aluli ütéssel. És bár megszokták már Fico kétarcúságát, de most nagyot nézett a hlasos csapat, mert azt gyanítja, hogy a Smer a Republika mozgalom felé kacsingat, amelyik meg népszavazást szervezne Szlovákia NATO-ból való kilépéséről, és amelyik párttal minden normális politikai szervezet megtagadja az együttműködést. Pellegriniék oda is dörgölték a smereseknek, hogy térjenek észhez, hiszen az SNS-en kívül számukra nem maradt más politikai szereplő, kivéve a Hlas. Ez utóbbi pedig egy olyan párt, amelyik semmilyen módon nem akarja veszélyeztetni az ország NATO-tagságát. Fico lépése annyiban érthető, hogy azért dönthetett egy Pellegrini ellen indított frontális támadás mellett, mert attól tart, a Smer közvetlenül a választások előtt elérte a a támogatottságának a csúcsát, ahonnan már csak visszacsúszni lehet. Így aztán ha Fico a lehető legjobb eredményt akarja elérni, a Hlast kell betámadnia, amelyikkel meg jellemzően az egykori Smer-szavazók szimpatizálnak.

Ebből nehezen lesz kormányunk

A csütörtökön megjelent felmérés alapján tehát Ficóék nem lennének képesek összehozni egy épkézláb koalíciót, tekintve, hogy a Smerből, a Hlasból és SNS-ből álló trió csak 69 képviselőt tudna a háta mögött, amivel meg nem mennének sokra. Ennek a társaságnak már nem tudna segíteni Boris Kollár sem, mivelhogy az ő Sme rodinája becsúszott a parlamenti küszöb alá, és onnan már lehetetlen labdába rúgni. A második legerősebb tömörülés, a Progresívne Slovensko sincs túl rózsás helyzetben. Michal Šimečka egyesületének is problémát jelentene kabinetet alakítani, ugyanis a szóba jöhető pártok közül a Hlasszal, az SaS-szel és a KDH-val alkotott lehetséges koalíciónak meg mindössze 74 mandátuma lenne a 150 tagú parlamentben. Ezen a térfélen az okoz gondot, hogy a most 8 százalék felett mért OĽaNO-val nem mer senki sem számolni. Mert egyikőjük sem szeretne egy kormányban ülni Igor Matovičcsal, aki szabadidejében elszabadult hajóágyúként tarol le mindent maga körül. Pedig az egyszerű embereket a nevében hordozó párt - bár nem fektetett túl nagy hangsúlyt a kampányban a jogállam védelmére és a korrupció elleni harcra, ám a - támogatottsága, valószínűleg a múlt heti mikrofonos/megafonos incidens miatt egyre fickósabb. Azonban azzal sem megy sokra, hiszen a többiek ismerik őket, mint a rossz pénzt.

Kérnek a Demokraták

Közben a Matovičtól lelépett Demokraták az életükért küzdenek, de legalábbis az állami támogatásra gyúrhatnak. Az egy kézzel 3 százalék fölé kapaszkodó Eduard Hegerék úgy látják jónak, ha felhívást intézve arra intik az SaS-t, a kereszténydemokratákat és a PS-t, hogy zárják ki a kormányzati együttműködést a Hlasszal. A törpepárt ugyanis visszautasítja azt a forgatókönyvet, hogy egy demokratikus kormány felállításához szükség lenne Pellegriniékre. És mivel közel egymillió ember még mindig nem döntötte el, kire fog szavazni, egyszerű a feladvány, ezeket a választókat kell meggyőzni arról, hogy „demokratikus pártokra” voksoljanak.

Sulíkék is akarnak valamit

Richard Sulíkéknak is van egy kérésük, mégpedig pont az olyan pártocskák felé, mint amilyen például a Demokraták. Vagy a most négy százalékon álló Szövetség. De említhetnénk még a náluk is gyengébb lábakon álló Hídat vagy a Magyar Fórumot is, hogy ne legyen sértődés. Szóval az SaS azzal fordult a választási küszöb alatt mért pártok felé, hogy vonuljanak ki a választási küzdelemből, mert félő, hogy sok demokratikus szavazat elveszhet, és ezek döntőek lehetnek a kormányalakítás során. De van ám itt egy bizniszlehetőség: Ha ezek a pártok úgy döntenének, hogy az SaS javára hagyják ott a kampányt, Sulíkék a választás után készek tárgyalni velük a kormányprogram tartalmáról és egyes személyek pozícióba helyezéséről. Mert aki még nem tudná, nem arról van szó, hogy ki nyeri a választást, hanem arról, hogy Robert Fico ne tudjon kormányt létrehozni, azaz ne tudjon összegereblyézni 76 mandátumot az új parlamentben.

