LÉNYEG: , hogy legalább egy kicsit lelassítsák a Fico-féle gőzhengert

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

(Fotó: TASR)

Bár úgy tűnhet, hogy teljes sikertelenségre van ítélve a Fico-féle maffiózókkal szembeni harc, a szlovákiai ellenzék igyekezete mindenképpen dícséretes. A kormánypártok valószínűleg nem számítottak sem a parlamenti obstrukcióra, sem arra, hogy hétről hétre tízezrek vonulnak az utcákra, hogy tiltakozzanak a Büntető Törvénykönyv átírása ellen.

Húzzák az időt, mást nem tehetnek

A következő országos tüntetésre már csütörtökön sor kerül, Pozsonyon kívül még tucatnyi városban szerveznek kormányellenes demonstrációt az ellenzéki pártok. Kivéve az OĽaNO-ból lett Szlovákia mozgalmat, hiszen Matovičéknak továbbra sem engedi meg az ellenzék kulturáltabb része, hogy széttrollkodják a tiltakozásaikat.

A parlamentben úgy jeleskedik az ellenzék, hogy a képviselők igyekeznek hozzászólni mindenhez, amihez csak lehet. No nem mintha abban bíznának, hogy sikerül észérvekkel meggyőzniük kormánypárti képviselőtársaikat arról, hogy mégsem egészséges gondolat beszántani a korrupciós ügyeket vizsgáló Speciális Ügyészi Hivatalt, hiszen azért – valljuk be – akad még korrupció ebben az országban. Inkább azért szólalnak fel az ellenzékiek, hogy ezzel is húzzák az időt, amíg csak lehet. Sokáig fogjuk még emlegetni például Grendel Gábor teljesítményét, aki még decemberben hét órán át olvasott fel egy módosító indítványt a plénumban. Nyilván nem fog sikerülni nekik megakadályozni az igazságszolgáltatás „reformjának” elfogadását, hiszen ezt a parlamenti matematika egyszerűen nem engedi, azonban a hetek óta tartó obstrukció arra mindenképpen jó, hogy legalább lelassítsák a Fico-féle igazságügyi úthengert. Hiszen a kormánypártok arra számítottak, hogy a Speciális Ügyészség január 15-ével megszűnik, erre azonban már semmi esély. Ha pedig az utca népe továbbra is kitartóan fogja követelni az igazságszolgáltatási status quo megmaradását, ki tudja, talán még Ficóék is kénytelenek lesznek visszatáncolni.

Bagoly mondja

Egyelőre azonban a miniszterelnök és csapata továbbra is igyekszik befeketíteni a Speciális Ügyészi Hivatalt, és annak vezetőjét. Szerdai sajtótájékoztatóján a kormányfő a volt igazságügyi minisztert „Matovič szolgájának” nevezte és lássuk be, ennél nagyobb sértést aligha vághatott volna a fejéhez...

Ficóék nagy csinnadrattával igyekeztek lerántani a leplet Matovič cégének adócsalásairól, pontosabban, hogy a hazugság ne legyen ennyire ordas, „adóoptimalizálásról” beszéltek.

A bagoly Fico azt mondta a veréb Matovičnak, hogy azért harcol annyira a Speciális Ügyészi Hivatalért, mert Lipšic állítólag védelmezi Matovič „legsúlyosabb gazdasági bűnténytől bűzlő tevékenységeit”.

A NAKA is lehúzhatja a redőnyt

Közben Matúš Šutaj Eštok hivatalosan is megerősítette a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség, vagyis a NAKA „átszervezését”. A Hlas belügyminisztere, aki minden szempontból úgy viselkedik, mintha a Smer belügyminisztere lenne, szerdán afölött kesergett, hogy túl nagyra nőtt a NAKA, a legelitebb rendvédelmi szervnél túl sokan foglalkoznak a nagy korrupciós ügyek feltárásával, miközben alig jut járőr az utcákra.

Šutaj Eštok azt hiszi – és sajnos valószínűleg nem minden ok nélkül – hogy az emberek beveszik ezt a maszlagot, mármint hogy ő nem azt akarja megakadályozni, hogy a smeres bűntársak sötét ügyeit hatékonyan és gyorsan feltárják, hanem azon van, hogy legyen elég rendőr az éjszakai csendháborítások, az autófeltörések és a házastársi csetepaték kivizsgálására.

A belügyminiszter azt is hozzátette: a NAKA által jegyzett egyetlen büntetőeljárást vagy folyamatban levő ügyet sem akarnak a szőnyeg alá söpörni. Na, hát ez igazán megnyugtató.

Egy kicsit fellélegezhet a jegybank elnöke

És valamelyest megnyugodhat Peter Kažimír is, hiszen egy tanú, id. Milan Škultéty ügyvéd tett vallomást a Szlovák Nemzeti Bank vezetője mellett, igazolva annak ártatlanságát.

Kažimírt azzal vádolják, hogy 48 ezer euró kenőpénzt adott František Imreczének, a Pénzügyi Hatóság akkori igazgatójának. Első körben Maros Žilinka főügyész – annak rendje és módja szerint – elkaszálta a gyanúsítást, megakadályozta az ügyészség vádemelését a hírhedt 363-as paragrafus alapján, most viszont már bíróság elé kellett állnia Fico korábbi pénzügyminiszterének. Akit hiába szólított fel a miniszterelnök és az államfő is távozásra, Kažimírnak esze ágában sincs otthagyni a főbankári posztot.

Dől a lé a nyugdíjasoknak

És a jó hír a végére: a kormány elfogadta a 13. nyugdíj emelésére vonatkozó javaslatot, így ha a parlament is rábólint – és miért is ne bólintana rá bármilyen kormánypárti javaslatra? –, decemberben a nyugdíjasok emelt összegű juttatást kapnak, több mint 600 eurót. Nemcsak idén, hanem minden év végén, amíg Ficóék lesznek kormányon... Nyilván ünneprontás lenne most azon filózni, honnan veszi majd a pénzügyminisztérium az ehhez szükséges évi 800 millió eurót.

Ennél sokkal lényegesebb, hogy a Szociális Biztosító már kezdte is folyósítani az új évben valorizált, magasabb összegű nyugdíjakat. Bár az emelés mértéke most csak 3,6 százalékos, azonban a nyugdíjasok tavaly júliusban már megkapták az előrehozott valorizáció keretében a tíz és fél százalékos emelést.

Ez igen, így kell megtartani egy idős, ám széles választói réteget.

Juhász László