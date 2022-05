LÉNYEG: Hogyan érintené a benzin árát, ha sikerülne megadóztatni a Slovnaftot - ebben sem tud megegyezni a koalíció

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Értsd meg, Borisz, neked túl sok pénzed van ahhoz, hogy kapj még az államtól (TASR)

A mai LÉNYEG meghallgatható itt:

Podcastjaink elérhetők az Apple Podcasts és a Google Podcasts alkalmazásban, valamint a Spotify-on is!

Elhúzódó vitára lehet számítani a koalíción belül: mindenki a saját ötletéhez ragaszkodik abban a tekintetben, hogy hogyan lehetne igazságosan megsegíteni az embereket. Akik meg egyre inkább érzik a pénztárcájukon az infláció hatását.

Hadonásznak a miniszterek a csomagjaikkal

A pénzügyminiszter továbbra is a saját szociális csomagját akarja átverni a kormányon, és ennek érdekében még a Slovnaftot is megpumpolná, mert onnan legalább évi negyedmilliárd euróra számít. Az elképzelés röviden az, hogy Igor Matovič megadóztatná a keleti kőolajat, a mostanság olcsóbb orosz és a világpiaci ár közti különbségre 30 százalékos illetéket vetne ki, már a következő hónaptól. Jelenleg a Slovnaftnak az árkülönbség közel 100 millió eurós hasznot jelent havonta, és a cégóriás szerint ez eredményezi azt, hogy tankolni Szlovákiában az egyik legolcsóbb "mulatság" az unióban. Ahogy azt sejteni lehetett, az adókat zsigerből gyűlölő SaS mindjárt jelezte is, nem támogatják a pénzügyminiszter ötletét. Annyira nem, hogy inkább megvétóznák azt a kormányon belül, mivel ez a lépés biztosan emelné az üzemanyagárakat.

Maradhatna a benzin ára

Matovič viszont azt mondja, az új sarc miatt nem lesz drágább a benzin, mert a Slovnaft ígéri, hogy megőrzi Szlovákia 8-ik legjobb helyezését az olcsó üzemanyagárak uniós sorrendjében. A pénzügyminiszter szerint a koalíciós partnerei amúgy is elutasítják, hogy magyar mintára árstopot vezessenek be, de a pozsonyi finomítóban is úgy látják, az a bizonyos ársapka nálunk ellátási gondokat eredményezne.

Senki ne kapjon feleslegesen pénzt

Szóval Richard Sulík és régi koalíciós ellenfele ott gyepálják egymást, ahol csak érik. Mindketten azzal vádolják a másikat, hogy az ellenlábasának szociális csomagja nem a rászorulóknak segítene. Matovič azt mondja, Sulíkék létminimumot emelő javaslata semmit sem adna a legalacsonyabb bérért dolgozóknak, ezért az SaS javaslatáról hallani sem akar. A liberálisok meg azzal álltak elő, hogy úgy segítenék a rosszabb anyagi helyzetben élőket, hogy közben nem vennének el pénzt az önkormányzatoktól, ráadásul a gazdagoknak, például a parlament elnökének sem adnának feleslegesen pénzt. Fel is tették az alig provokatív kérdést a koalíciós partnerük nevét sem hagyva ki: miért adnának a komoly jövedelemmel rendelkező Boris Kollárnak évente 30 ezer eurót, csak azért mert 11 gyereke van.

A 13. nyugdíj már fix

A nyugdíjasok viszont már biztos, hogy hozzáférhetnek a 13. nyugdíjukhoz, mégpedig júliusban, hiszen erre már az államfő is rábólintott. 300 eurós kiegészítést kapnak azok, akiknek a legalacsonyabb a járadéka, és ez a summa a nyugdíj nagyságának függvényében egyre csökken, egészen 50 euróig. Legalább egy kicsit megérzik az idősebbek, hogy a Covid, meg orosz agresszió ide vagy oda, az első negyedévben egészen jól muzsikált az ország gazdasága. A GDP három százalékosnál is nagyobb növekedése azt jelenti, hogy az idei év elején a szlovák gazdaság visszatért a járvány előtti szintre. De már érezni Vlagyimir Putyin háborús bűneinek hatását is, hiszen ami húzza lefelé a hazai eredményeket, az az autóipar, amelyre hatással van az Ukrajna lerohanásával összefüggő chip- és alkatrészhiány.

Ukrajna számíthat Brüsszelre

Ami ennek kapcsán is fontos hír, az az, hogy az Európai Unió nem fogja hagyni, hogy a szomszédos ország kifogyjon katonai felszerelésekből, mivel fontos, hogy Kijev megvédhesse magát az orosz agresszióval szemben. A 27 tagállam képes továbbra is segítséget nyújtani az ukránoknak, hogy folytani tudják már 83. napja tartó ellenállásukat az eszét vesztett Moszkvával szemben. A Kreml ballépése rengeteg áldozattal járt eddig, de legalább valamennyire összerántotta a NATO-s országokat. Illetve a korábban semleges Svédországot és Finnországot meggyőzte arról, hogy oroszok addig nem férnek a bőrükbe, amíg az egész világot maguk alá nem gyűrik.

Sidó Árpád