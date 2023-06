LÉNYEG: Hogyan lesz majd kiszűrve a kampányból a bűvészkedés, szófosás meg a fingreszelés?

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Illusztráció -TASR

Megkezdődött és június 9-től most már élesben megy az össznépi visszaszámlálás szeptember 30-ig. Az előrehozott parlament választások időpontjáig. Elkerülhetetlen, hogy az eddig is félig-meddig zakatoló kampánymechanizmusoknak fel kell pörögniük. Vagyis a klasszikus után szabadon, a helyzet hovatovább fokozódni fog. Az a kérdés csak, merre, hová! A választott politikusok által alakított legutolsó kormány megbuktatásától ugyanis, sőt, már előtte, akkora bűvészkedés, agymosás, ködszurkálás, urambocsá! szófosás, fingreszelés volt előadva ún. politikai cselekményekként, amitől a legedzetteb kutya is megdöglene, ha netán képes lenne megenni azt. Belegondolni is elborzasztó, mi minden lesz majd még előállítva a voksvadász pártok boszorkánykonyháiban…

Elindult a hivatalos kampányidőszak

Maradjunk annyiban, hogy Boris Kollár, a parlament elnöke a törvényhozás korábbi határozatával összhangban szeptember 30-ra hirdette ki az előrehozott parlamenti választást.

A választásra azért kerül sor, mert tavaly decemberben megbukott a kormány, és a parlamenti pártok nem voltak képesek olyan kabinetet létrehozni, amely bizalmat kapott volna a törvényhozásban.

Elindult tehát a hivatalos kampányidőszak, vagyis a pártok már kötelesek a transzparens számlájukról fedezni a kampány költségeit. A választás kihirdetésének a napja egyben az utolsó nap arra, hogy a pártok módosíthassák megnevezésüket, így lezárult annak a lehetősége is, hogy a választási pártok még újabb, csatlakozó pártok nevét vegyék fel nevükbe. Ha tehát például a Magyar Fórum, a Kékek-Híd, a Szövetség vagy bármelyik jelenlegi tömörülés újabb párttal egyezne meg a közös indulásról, annak a pártnak a neve már nem szerepelhet a választási listájuk nevében.

Szóval így. A versengő pártok jelöltjein, aktivistáin kívül most már ideje munkához látni a célszemélyek tömegeinek, vagyis a választásra jogosult állampolgároknak is. Miben áll vajon a szóban forgó munka? Látszólag tök egyszerű a képlet: Figyelni és értelmezni ajánlatos minden egyes politikusi megnyilvánulást, mondatot, nehogy pofára esés legyen megint vége. Ahogy az annyiszor megtörtént, ahányszor reánk szakadt a szabadság… Ezért félő igencsak, hogy mégsem olyan egyszerű az az ominózus a képlet, mint amilyennek látszik?

Kedvcsinálók

Mindegy, addig is kedvcsinálónak jön a nagyobb nyugdíj meg a gyermekgondozási segély. Nyilván nem véletlenül kerül sor júliustól a nyugdíjak valorizálására, augusztustól pedig a gyermekgondozási segély megemelésére. Hozzá kell tenni viszont, hogy ideje volt már bizony! Ne keressük hát a csomót a kákán, könyveljük el az ilyen kedvcsinálókat a szabad választások járulékos hasznának...

Ugyanez vonatkozik a munkanélküli segély maximális összegének emelkedésére is, amelyre ugyancsak július elsejétől kerül sor.

Ján Slota

Nem tudni, mennyiben érinti Ján Slotát, az egykori nagyhatalmú nacionalista aszfaltbetyárt a nyugdíjemelés vagy a munkanélküli segély pillanatnyi helyzete. Az ő kedvcsinálója, illetve kedélyének javítója nyilván az az elsőfokú bírósági ítélet, amellyel pénteken lett megajándékozva. Az előzetes várakozásokkal ellentétben ugyanis nem kerül évekre hűvösre. Az ügyész által javasolt 10 éves börtönbüntetés helyett mindössze két év felfüggesztettre ítélték négy év próbaidővel. Holott azzal vádolták, hogy a Zsolnai Kerületi Bíróságon csúszópénzért intézte el egy megkenhető bírónál, hogy enyhébb büntetést kapjon egy ismerőse, akit annak idején eredetileg hároméves letöltendő szabadságvesztésre ítéltek halálos baleset okozása miatt.

Meglátjuk (vagy nem), mit kezd majd ezzel az elsőfokú ítélettel a Legfelsőbb Bíróság.

Kádár Krisztián

Ugyanez vonatkozik Kádár Krisztián, a Sátor Lajos-féle dunaszerdahelyi maffia egykori vezető tagjának perújrafelvételi kérelmére. Amit a bazini Specializált Büntetőbíróság utasított el.

Kádár még május végén adta be a szóban forgó kérelmet, azt azonban nem került nyilvánosságra, hogy az elítélt melyik ügyében kért perújrafelvételt.

Mivel Kádár panaszt nyújtott be az elutasító határozat ellen, az ügyet szintén a Legfelsőbb Bíróság veszi át.

A dunaszerdahelyi származású bűnözőt 2019-ben ítélte 25 év fegyházbüntetésre a Specializált Büntetőbíróság. A jogerős bírósági döntés szerint Kádár 2006-ban megszervezte Reisz Andor likvidálását, 2010-ben pedig a maffiafőnök, Sátor meggyilkolását rendelte meg. Kádár a bűnszervezet kötelékében egyébként további gyilkosságoknál is jelen volt.

Világos mindebből, ahány ház, annyi szokás, ahogy a közhely definiálja. Nem kevésbé, ahány ember, annyiféle gond és következmény. A lényeg viszont annyi, hogy jobbára mindegyik választható! Ahogy a politikusok is…

Barak László