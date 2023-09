LÉNYEG: Hurrá! Szijjártó most az egyszer nem Fico mellett kampányol! 

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

A kampány finisébe érkeztünk, négy nap múlva választunk. Hogy hogyan, azt majd szombaton éjfél körül fogjuk látni, ha minden rendben zajlik.

Hopp egy új közvélemény-kutatás

Most már befutnak az utolsó közvélemény-kutatási eredmények is, ezeket nézegeti mindenki, aki ebben az egész hacacáréban érintett. Kedden az NMS Market Research ügynökség terítette ki a lapjait, és érdekeseket állít. Eszerint már nem Robert Fico pártja áll nyerésre, hanem a Progresszív Szlovákia. Ez mindenképpen jó hírnek számít, legalábbis azoknak, akik jobban kedvelik a kisebbségekhez barátságosan viselkedő Michal Šimečkát, mint a közösségünket éveken át válogatott perverzitással szívató populista exkomcsi Ficót. Persze, vannak a szlovákiai magyarok körében is olyanok, akik Stockholm-szindrómában szenvednek, és szinte kívánják, hogy a Smer alázza őket porig. Ők biztosan nem ujjonganak annak, hogy a legújabb felmérés alapján a liberális párt vezetője kapna kormányalakítási megbízatást az államfőtől.

A helyzet bonyolult

Ha tényleg így alakulnának a választások, akkor is lenne mit csinálnia Šimečkának, hiszen a tarkójára ott lihegne régi ismerősünk, a vörös arcú moszkovita, akinek a pártja, a Smer mindössze 0,3 tizeddel marad el a PS-től. Eggyel kisebb kategóriában három tömörülés toporog 10 százalék körüli teljesítménnyel: a Smertől elpártolt Hlas, amelyik jobbra és balra is kacsingat, melléjük felfejlődött a 2020-as választások nyertese, Igor Matovič baráti társasága, valamint ebbe a biztos befutók közösségébe tartozik a hazai fasisztáktól halk heilozással elmasírozó republikások is. Ezt az összesen öt szervezetet még négy olyan követné a parlamentbe, amelyiknek alig nagyobb a népszerűsége 5 százaléknál. Köztük nincs egy magyar párt sem, de ezen csak az csodálkozik, aki még nem hallott arról, hogy a magyarjaink képtelenek együttműködni egymással. Biztos túl jó a dolgunk, Fico meg a nemzetiek sem minket sanyargatnak, hanem csak a migránsokról húznának le pár bőrt, szóval külső fenyegetés híján nem akaródzik nekünk összekapaszkodni. A színészi képességeket, skatulyából előhúzott öltönyös beszélő fejeket megtapsoljuk pár nyögvenyelős mondatért, elvégre egyeseknek szlovákul jobban megy a vaker, aztán mindenki megy a maga dolgára. Pár év múlva, veletek, ugyanitt.

Szijjártó ártatlan

Hogy vidámabb legyen a menet, a kötelezőt hozza a magyarországi kormány is, amivel. úgy általában nincs is nagyobb baj. Feltéve, ha Szijjártó Péter külügyminiszter visszafogja magát, és nem kezdi ajnározni azt a Ficót, aki valami beteges logika alapján állítólag kiérdemelné a tiszteletünket. De szerencsére ilyet most nem mond a magyar miniszter, legalábbis nem bele a mikrofonba, és akkor az nem annyira ciki, ha esetleg néhány nappal a választás előtt a Szövetségnek kampányol a régióinkban. Abban igaza van, hogy fontos a szlovákiai magyarok parlamenti képviselete, mert anélkül nehéz eredményeket elérni, csak hát kapitális kétségek merülnek fel a Forró Krisztián vezette párt egységét illetően. A még ettől a magyar tömörüléstől is kisebbnek mért Demokraták nem is bírták ki prüszkölés nélkül, és odáig mentek el Eduard Hegerék, hogy azt állítsák, Szijjártó azért jött, hogy részt vegyen az orosz párti, unióellenes Szövetség választási gyűlésén, ami nem más, mint beavatkozás a hazai választásokba, Moszkva utasításának megfelelően.

Matovičnál beakadt a lemez

Közben Igor Matovič tovább folytatta támadását Richard Sulík ellen, azzal vádolva az SaS-t, hogy egy kiszivárgott üzenetváltás arra világított rá, még gazdasági miniszterként a Penta befektetési vállalat érdekeit képviselte a kormányában. A feljelentgetős kedvű OLaNO-s vezető ezért nem tudja elképzelni, hogy a választók ezek után bejuttatják az általa többször is a maffia szolgájának meg csicskájának nevezett Sulíkot a törvényhozásba. A liberális párt első embere ezt megelégelve azt nyilatkozta kedden, hogy már nem hajlandó egy kormányban ülni Matovičcsal, de azt is hozzátette, kollégájával kapcsolatban nem csalódott. Mert szerinte úgy viszonyulnak hozzá, mint egy normális családban az értelmi fogyatékos gyerekhez: nem haragszanak rá, inkább segítik őt, és elnéznek neki dolgokat.

Tegyék meg tétjeiket

Az ismert hazai fogadóiroda viszont megtette tétjeit, és várja a tippelők özönét. Állítólag a szlovákiaiakat egyre jobban érdeklik a társadalmi kérdésekkel kapcsolatos fogadások, és a csúcspontot természetesen a parlamenti választások jelentik. Nem csoda hát, hogy a szombati esemény eredményeivel összefüggésben már több mint 1 millió eurót perkáltak le az emberek. Meglehet, a többségük még nem értesült a kedden kijött közvélemény-kutatásról, mert a legtöbb tippelő úgy gondolja, hogy Robert Fico lesz Szlovákia következő miniszterelnöke. Érdekességnek számít, hogy ebben a kategóriában a második helyen Igor Matovič végzett, mert sokan fogadtak arra, hogy van esélye miniszterelnökké válni. 2020-ban elsült a kapanyél, az OLaNO váratlanul 25 százalékot kapott. Most viszont a fogadóiroda szerint ennek a valószínűsége 275 az egyhez.

Sidó Árpád