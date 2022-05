LÉNYEG: Intelligensnek sem kell lenned, hogy kifogásolhasd az ebédjegyek értékének csökkenését. Elég, ha éhes vagy!

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Zuzana Čaputovával békében megebédeltek elődei - TASR

Berobbant a nyár! Másfél napja tart, de már sokan azok is rinyálnak miatta, akik majd megvesztek érte. Így van az emberek jó része a demokráciával is. Ha gonosz, sunyi diktátorok igáját nyögik, a demokráciáért epedeznek! Ha viszont megkapják, máris közellenség lesz belőle. Mintha a demokrácia valami titokzatos szadista fazon lenne. Holott a demokrácia egy olyan társadalmi rendszer, amelynek működéséhez, nagyságrenddel több köze van az emberek tömegeinek, mint az időjárás napi befolyásolásához. Értjük? Semmi baj, ha nem. Csak akkor nem kéne mindenbe belepofázni…

Elég, ha éhes az ember...

Az ebédjegyek értékének csökkenését mondjuk, lehet észrevételezni. Ahhoz ugyanis különösebben intelligensnek sem kell lenni. Elég, ha éhes az ember. Történt, hogy a kormány májustól növelte az ebédjegyek értékét, csakhogy az éttermeknek is jelentősen nőttek a kiadásai. Drágult a nyersanyag, többe kerül az energia meg aztán az áruszállítás is. Mindez az ebédmenük drágulásához vezetett. Így az állam által nyújtott támogatás szertefoszlott, mint a hajnali köd.

Az ebédmenük például átlagosan több mint 20 százalékkal lettek drágábbak, így már 8-10 euróhoz közelítenek. A kormánynak tehát reagálnia kellene az árak ugrásszerű növekedésére, és még idén tovább kellene emelnie az ebédjegyek vásárlóértékét. A minimális értékű ebédjegy ugyanis 20 munkanapra összesen 90 eurónak felel meg. Ha az alkalmazott minden nap 6 eurós ebédet eszik, akkor a hónap utolsó hetét már a saját zsebéből kell állnia. Ami természetesen nincsen rendben!

A pénzmosás minősített esete

Amint távolról sem lehet rendben az sem, hogy annak idején jó drága, de nem sokat érő tűzoltókocsikkal haknizott miniszterként Robert Kaliňák Dél-Szlovákia-szerte. Nyilván sokak emlékezetében megmaradtak azok az Iveco Daily tűzoltókocsik, amelyeket az akkori belügyminiszter nem akármilyen csinnadrattával osztogatott az ország legeldugottabb helységeiben is.

Egyáltalán nem volt óvatos a jelenleg vizsgálati fogságban tartott Kaliňák, hiszen olyan településeknek is adott a tűzoltókocsikból, ahol nincs is önkéntes tűzoltótestület. Olyan falvak is vannak, ahol ugyan kaptak ilyen járművet, de máig egyetlen kilométer sincs rajtuk. A beszerzési áruk meg 113 ezer euró volt, amitől egy hozzáértő nekimegy a falnak.... Tartálykocsis fecskendőnek minősítették, 750 literes tartálya miatt. Miközben egy általánosan használt tartálykocsi legalább kilencezer literes. Kaliňák ajándékai percenként 400 liter vizet képesek leadni, ami azt jelenti, hogy másfél percig lehet velük oltani. Aztán annyi, kiürülnek a tartályok. Ugye világos, hogy itten kérem szépen a pénzmosás minősített esetével van dolgunk. Lehetnek azonban olyanok is, akinek nem világos. De az az ő problémájuk – gondolhatnánk…

Kollár és Duda

Csakhogy mérget lehet rá venni, sok-sok korlátolt alak bizony egyáltalán nem szégyell véleményt nyilvánítani, képes jobban tudni bármit, akármilyen szakértőnél. Ők azok, akik biztosan megmondják majd a tutit például arról, hogy Lengyelország miért akar és hogyan lesz képes segítséget nyújtani Szlovákiának a gáz- és olajellátásban. Csak azért, mert teszem azt a parlament elnöke, Boris Kollár tárgyalt szerdán a pozsonyi várban Andrzej Duda lengyel elnökkel. Putyin ukrajnai agressziójáról és annak Európa egészét érintő következményeiről volt szó. Duda elmondta, Lengyelországban készülőben van egy gázvezeték Norvégia felől, emellett tárgyalnak Szaúd-Arábiával az olajvásárlásról. A lengyel elnök felajánlotta segítségét Szlovákia gáz- és olajellátásában.

Ki tudja, ha a találkozó után nem Kollár, a közutálat tárgya hangsúlyozza, hogy Szlovákiának ki kell lépnie az orosz alárendeltségből az energia terén, hanem bárki más, lehet, hogy csont nélkül átmegy az üzenet a szlovákiai közvéleménybe. És nem támad fel az oktondi fanyalgók, meg a botcsinálta geopolitikusok tengere…

A „falazás“ egyáltalán nem egy ismeretlen munkamódszer a politikusok körében

Az a tény, hogy az oktatásügyi miniszter, munkaruhába (monterka) bújik és kőműves lapátot ragad, egyáltalán nem érdekli az ellenségeit. Nyilván továbbra is ott rúgnak majd bele, ahol a lehető legtöbben látják. Ellenségnek sem kell azonban lenni ahhoz, hogy megállapítsuk, Branislav Gröhling (SaS) evidens kampánycélból nyomult be a Nyitrán megrendezett Skills Slovakia elnevezésű versenybe vakolni és falazni a fiatal kőművesek közé. A miniszter nyilván annak ellenére sem igazán tudott a versenyző kőművesinasok munkájához hozzátenni, hogy a „falazás“ például egyáltalán nem egy ismeretlen munkamódszer a politikusok körében.

Van azonban egy másik, békésebb olvasata is a miniszter kőműveskedésének. Miért ne történhetett volna azért, hogy népszerűsítse magát a kőművesszakmát. Hogy mielőbb legyen elegendő kőművesmester…

Talán ugyanezért járhatott az államfő, Zuzana Čaputová is a skalicai hőszivattyúkat gyártó üzemben. Hogy népszerűsítse a zöld klímára való átállás szempontjait. Vagyis, hogy felhívja a figyelmet az ilyen típusú gyártásra.

Akárcsak nap mint nap Volodimir Zelenszkij az ukránok szabadságharcára...

Ha szeretitek, ha nem, ez van!

Barak László