LÉNYEG: Jó és rossz hírek a szlovmagy miniverzumban

Még év vége előtt kijut egy jó és egy rossz hír a szlovákiai magyarságnak: kapunk egy karácsonyi ajándékot Horony Ákos személyében, és keresztet vethetünk gyűlölve szeretett KultMinorunkra.

KultMinor – élt hat évet?

Akinek ezek a nevek nem mondanak semmit, nincs egyedül, hiszen a szlovákiai magyarságnak csak egy elenyészően kis részét érdekli a szlovákiai magyarság, annak kultúrája, nyelvhasználati jogai. A 2017-ben még a Híd által létrehozott Kisebbségi Kulturális Alap (KKA) – becenevén a KultMinor – tervezett beszántásáról még kedd délután érkezett az első hír, azóta sokan reagáltak az elképzelésre, mely szerint a KKA-t összevonnák más „pénzosztó” alapokkal, természetesen szigorúan a hatékonyság jegyében. A KultMinor, vagyis a Kisebbségi Kulturális Alap egyik életre hívója, az egykori kulturális államtitkár Rigó Konrád szerint a mostani garnitúra azt szeretné elérni, hogy a kulturális támogatások elosztásában az legyen a meghatározó, hogy ki mennyire lojális az aktuális kormányhatalomhoz. „Tulajdonképpen az urambátyám osztogatási módszert akarják visszavezetni Szlovákiában” – mondta a Paraméternek Rigó Konrád, aki két volt kormánybiztossal, Bukovszky Lászlóval és Ravasz Ábellel szerdán petíciót is indított a kulturális alap megőrzéséért.

A Kultminor a legtöbbször annak okán került a híradásokba, hogy kevéssé hatékonyan működött: az általa megítélt anyagi támogatás rendre későn érkezett a pályázókhoz, a legtöbb kulturális rendezvény már régen megvalósult, amikor a szervezők végre megkapták azt a támogatást, amiből meg kellett volna rendezniük a versenyt, az előadást, a kiállítást, a koncertet vagy a fellépést. Morogtunk tehát eleget, és okkal a KultMinorra, az viszont tény, hogy jelenleg a szlovákiai magyaroknak ez az egy törvénybe foglalt intézményük van, ami kimondottan a nemzetiségi kultúrát szolgálja. És félő, hogy nemsokára már csak múlt időben beszélhetünk róla.

Megtalálták Bukovszky utódját

A jó hír, hogy sikerült megtalálni a megfelelőnek vélt személyt a kisebbségi kormánybiztos posztjára. A kabinet szerdán úgy döntött, hogy a festőművész és jogász végzettségű Horony Ákos csütörtökön átveszi a hivatal vezetését. Elődje, Bukovszky Lászlót még a Híd jelölte hivatalába akkor, amikor szintén Robert Ficónak hívták a miniszterelnököt. A történész Bukovszkyt egész mostanáig „ottfelejtették” a hivatalban, nem váltotta le őt sem Matovič, sem Heger, sem Ódor, meg kellett várni, amíg ismét Fico kerül hatalomra, hogy aztán egyik első intézkedéseként menessze őt.

Mostanáig az sem volt biztos, lesz-e egyáltalán kisebbségi kormánybiztos, és ha igen, milyen nemzetiségű szakembert neveznek ki a kormányhivatal alá tartozó posztra. Végül – állítólag a Smerrel egyre barátibb kapcsolatokat ápoló – Magyar Szövetség javaslatára került a hivatal élére Horony Ákos, aki mostanáig dunaszerdahelyi városi képviselő volt, a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala mellett működő Jogsegélyszolgálatnál is tevékenykedett, és részt vett a magyar feliratok kihelyezését lehetővé tevő, úgynevezett táblatörvény megalkotásánál.

Kérdés, milyen hatáskörök, milyen feladatok várnak az új kormánybiztosra, akinek elődje hiába dolgozta ki például a kisebbségek jogállásáról szóló törvény tervezetét, az annak ellenére nem került be a szlovák jogrendbe, hogy erre még a 2020-ban létrejött kormány programjában is ígéretet tett. Ficóék mostani kormánya már nem is ígér semmit a kisebbségeknek.

Magyar-szlovák (v)iszony

Közben a szlovák külügyminiszter szerdán „példaértékűnek” nevezte a Fico-kormány gondoskodását a kisebbségekről. Juraj Blanárra Budapesten nem szakadt rá az ég, amikor ezt kimondta, miközben fényesre dicsérték egymást Szijjártó Péterrel. Dúl a szerelem a szlovák és a magyar külügyminiszter között, szerintük soha nem volt még olyan jó a két ország kapcsolata, mint most. Hát igen, talán legutóbb akkor örültek egymásnak ennyire Budapesten és Pozsonyban, amikor szintén Fico és Orbán volt a miniszterelnök. A „háborúellenességnek” becézett ruszofilia és a „konzervativizmusnak” hazudott demokráciagyűlölet össze tudja hozni a bűntársakat.

