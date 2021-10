LÉNYEG: Jó esetben csak 150 csallóközin múlik a Dunaszerdahelyi járás sorsa, de a tíz éve nem látott pénzromláson még ez sem segít

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Fenekestül felforgatta az életünket a Szlovákiába tavaly márciusban bemutatkozó koronavírus, azóta csak kapkodjuk a fejünket, hogy a nyilvánvaló hatásokon kívül még milyen kellemetlen következményekkel jár a világjárvány.

Begyűrűzik az infláció

Itt van például a pénzromlás, amit az eurózóna tagjaként sokáig kivédhetőnek hihettünk. Csütörtökön meg jött a lesújtó hír, hogy tíz éve nem volt ilyen drágulás Szlovákiában, mert 4,6 százalékra nőtt szeptemberben az infláció. Az áremelkedés növekvő dinamikáját az emelkedő élelmiszer- és üzemanyagárak eredményezik, valamint újabban az iskolai étkeztetés árának növekvése. Azt már egy ideje tudjuk, hogy elszállt a földgáz, a kőolaj és a villamosenergia tarifája is, aminek okai közt szerepel a világot a vakcinák terjedéséig lelassító Covid utáni fellendülés, és az általa generált kereslet megugrása. A másik oldalon viszont a kínálat visszafogottnak tűnik, mivel az elmúlt másfél évben az energiaellátásba való beruházások egy része elmaradt. És aztán ezek az összefüggések begyűrűzni látszódnak mindenhova.

Lehangoló kilátások

Az mindenképpen biztató, hogy felpörgött a gazdaság, de sajnos a járványhelyzet sem tunyulgat. Az előző héthez képest ismét romlottak az ország főbb covidos mutatói. Olyannyira, hogy az életünket befolyásoló automata szerint hétfőtől hirtelen öt járás öltözik a legszigorúbb rendelkezéseket jelentő feketébe. Az egészségügyi minisztérium szakemberei már azt mondják, hogy október végére naponta mintegy 3 ezer fertőzöttel lehet számolni. Ami nagyon durván hangzik, tekintve, hogy a csütörtökön befutó adatok szerint még "csak" 1900-nál kevesebb beteget szűrtek ki. A szakik úgy vélik, még ebben a hónapban 450-550 ember halhat bele a Covidba, ami tíz százalékkal több halálesetet jelentene a korábbi évekhez viszonyítva és két hét múlva pedig összesen már 1200-1600-an kerülhetnek a kórházba, a mostani 885-el szemben.

Ilyen a fekete

A koronavírus ellen bevetett oltóanyag melletti érvként hangozhat, hogy már csak főként Nyugat-Szlovákia narancssárga, azaz ott, ahol a legmagasabb az átoltottság. Ahol meg túl sokan mutattak fityiszt a vakcinának, azokban az "elfeketedett" észak- meg kelet-szlovákiai régiókban tilosak az éttermekben, illetve egyéb, közétkeztetést nyújtó szolgáltatásokban tartott akciók és lagzik. Még az ottani beoltottak számára is. Az ilyen járásokban a szert megtagadók és a teszttel nem rendelkezők meg csak élelmiszerüzletbe, gyógyszertárba vagy optikába nyithatnak be, és szigoróan bezárnak a szálláshelyek, illetve a konditermek is.

Narancssárga az új zöld

Narancssárga marad tehát Dunaszerdahely, és már szinte csupán 150 személyen múlik, hogy ennél csak eggyel - azaz pirosba átlépve - lehessen rosszabb a járás besorolása. Minden az 50 év feletti beoltottak arányán múlik, ami a csallóközi régióban már eléri a 74,8 százalékot. Amennyiben ez a szám felugrik 75 százalékra, a járás már két fokozatot is javíthat a Covid-automata öt kategóriájából. Legalábbis elméletileg. Azért hipotetikus ez az egész rendszer, mert a járvány gyors terjedése például már Pozsonyban is azt eredményezte, hogy az illetékes közegészségügyi hivatal a 75%-os beoltottság ellenére nem javasolta a két klasszissal történő korrekciót, ami alapján a főváros akár a legjobb besorolást is megkaphatná. De most országszerte a narancssárga az új zöld, ezt kell szeretni.

Szigorúság vár Zsuzsovára

Az egykori ógyallai polgármester meggyilkolásának az ügyében 21 éves szabadságvesztésre ítélt Alena Zsuzsová pedig, ha tetszik neki, ha nem, a büntetését a legszigorúbban őrzött börtönben kell letöltenie. Ha például elhagyja a celláját, az őrök árnyékként követik majd, valamint merevek lesznek a munkakörülményei is, hiszen kizárólag az intézményen belüli tevékenységbe kapcsolódhat be. Így alacsony a szökés kockázata. Az ítélet szerint a komáromi nő 2039-ben, azaz 64 évesen kerülhet szabadlábra, de jócskán benne van a pakliban, hogy 21 éves börtönbüntetését megtoldják, ha elmarasztalják a Kuciak-gyilkosság miatt is. Hiszen a vád szerint nála rendelték meg az emberölést, ő pedig aktiválta a rettenetes dolgokra képes embereit.

