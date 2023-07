LÉNYEG: Jobb egy szlovákiai kocsmában hülyének lenni, mint Oroszországban okosnak!

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Ahhoz képest, hogy amikor Putyin fegyveres hordái lerohanták Ukrajnát, tömegével ujjongtak mifelénk is a falusi íkúbajnokok, viszonylag megcsappant az ukránokra meg Čaputovára nyíltan okádó falka létszáma. Belefáradhattak az állandó hányingerbe? Rájöttek volna, hogy megvezették őket a putyinista propagandisták? Elapadt esetleg a gázsi? Vagy csak nem látszanak annyira? Ki tudja! Bár a klasszikussal szólva, az ostobaság olyan, mint az életfogytiglani börtönbüntetés…

Jobb egy szlovákiai kocsmában hülyének lenni, mint Oroszországban okosnak!

Itt van például az az önmagát zeneszerző-filozófusnak minősítő kassai fazon, bizonyos Ján M. aki egy úszógumival szökött Oroszországba. Csak azért, mert Szlovákiában nem létezik szerinte szólásszabadság, amerikanizáció és showbiznisz gerjed, miközben elveszett az igény a művészetre, a klasszikus zenére… Szerinte nem lehet szabadon alkotni sem, a nemzeti művészetre nincs szükség és azt nem is támogatják. Ehhez képest Oroszországban úgymond, minden feltétel adott egy szerző számára.

Hát igen, amíg ki nem esik mondjuk a nyolcadik emeletről vagy nem fullad bele egy lavór vízbe – ha szerzeményét esteleg „ellenségesnek” ítéli a Kreml és környéke…

Ehhez képest Ján pajtás elég jól járt. Mert „csak“ lecsukták - egyelőre. Konkrétan tiltott határátlépésért!

Ez van. A sztori megszívlelendő üzenete meg annyi, hogy jobb egy hazai kocsmában hülyének lenni, mint Oroszországban okosnak.

Az ukrán államfő európai körútján útba ejtette Pozsonyt is

Hogy mit beszélnek egy-egy moszkvai csehóban, azt hagyjuk egyelőre Jánra, idehaza viszont nyilván lassan örökzöld témává cseperedett Volodimir Zelenszkij és az ő Ukrajnája. Oroszországon kívül persze. Különösen most, hogy az ukrán államfő európai körútján útba ejtette Pozsonyt is. Ahol Zuzana Čaputová elnökasszonnyal biztonságpolitikai kérdésekről tárgyalt, meg arról, mi a helyzet jelenleg az ukrajnai fronton. Szóba került persze Ukrajna további támogatása, valamint Ukrajna béketerve. Akárcsak Ukrajna "euroatlanti ambícióinak támogatása", tekintettel a közelgő NATO-csúcsra, amelyre a litván fővárosban kerül majd sor. Zelenszkij egyébként megköszönte mindazt a segítséget, amit az orosz agresszorral harcoló országa Szlovákiától kapott és kijelentette, Szlovákiát nem fenyegeti veszély, mert az ukrán hadsereg készen áll védelmére...

Na, most hogyan jön majd le mindez egy hazai kocsmában? Nyilván lesznek sokan, akik kiröhögik, mások az ukrán menekültek nyakába varrják majd saját földszintes sorsukat, de akad majd, akit az éhenhalás réméig terel majd a hír. És persze akad majd, mint olyan is, mint az oroszhonba szerelmesedett flúgos kassai fazon... Más kérdés, hogy az ilyenek miért nincsenek még Vlagyivosztokban...?

De hagyjuk is, hiszen az összeesküvés-elméletekkel, gagyi propagandával süketen és vakon tartott szerencsétlenek érzéseivel és rizsájával ellentétben Szlovákiában szólásszabadság van. Nem beszélve a mozgásszabadságról, ugyanis azonkívül, hogy mindenki azt mond, amit akar, oda megy, ahová kedve tartja, ha bír és mer. Kivéve Oroszországot ugye...

Hazudik ő, mint a holdvilág

Megszólalt persze Robo is, mármint a Fico. Aki kampány lévén minden áldott nap kiáll egy sajtóértekezletre, hogy megmondja a tutit. Nyilván a saját ízlése szerint. Amivel csak annyi a gond, hogy hovatovább egyre kevesebb a sóderolása igazságtartalma. Vagyis hazudik ő, mint a holdvilág. Illetve azt ragozza, amiről azt hiszi, hogy a hívek csont nélkül beveszik. Az ukrán államfő pozsonyi látogatása nyomán például kijelentette, Ukrajna NATO-tagsága ellentétes Szlovákia nemzeti érdekeivel. Miközben nagyon fontosnak tartja, hogy „legyen némi hasadék a NATO és az Orosz Föderáció között. Ezt a hasadékot Ukrajnának kell képeznie, függetlennek, szuverénnek, mindennel együtt, ami hozzá tartozik“. Első ránézésre egyébként semmi kivetnivaló nincsen ebben, csak annyi, hogy miként jön mindehhez Szlovákia nemzeti érdekeinek sérelme. Főként annak a ténynek tudatában, hogy Ukrajna honvédő háborút vívó félként a NATO alapszabálya értelmében nem is lehet NATO-tag...

Dunaszerdahelyen nyílik meg a 42. Szlovákiai McDonald‘s

De hagyjuk a geopolitikát fogalakozzunk befejezésül a mindennapi betevővel. Igaz, ezúttal nem az echte magyaros konyháról - értsd, kolbász, hurka, disznósajt, pörkölt, pacal - lesz szó, hanem a Csallóközben is terjeszkedő McDonald‘s gyorsétteremláncról. Amely márkát ugyan bizonyos echte magyar körökben nyilván a erőszakos jenki jelzővel szokás illetni, de tetszik, nem tetszik a csallóközi kölykök tekintélyes hányada megőrül a mekis hamburgerekért, szalmakrumpliért meg a fagyiért…

A világszerte ismert gyorsétteremlánc Dunaszerdahely városát is kinézte magának, sőt, 2023 januárjában fel is vásárolta a Nay áruházlánccal szembeni földterületeket. Az építkezések már elkezdődtek, mi pedig arra voltunk kíváncsiak: mekkora fizetésre is számíthatnak a dunaszerdahelyi meki leendő dolgozói? A cég közölte, a „csallóközi meki“ lesz a 42. szlovákiai gyorséttermük. Igaz, az ünnepélyes megnyitó pontos dátumát nem árulták el (egy álláshirdetés szerint őszig még biztos várni kell), azt viszont közölték, hogy hosszú távú licencpartnerünk ebben a régióban is 70 új munkahelyet kínál majd”. Az egyes munkakörök bruttó bére pedig 1200 euró körül mozog majd.

Így megy ez mifelénk - békeidőben…

