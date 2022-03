LÉNYEG: Jól figyeljenek ide: Moszkva egy ujjal sem nyúlt Ukrajnához! Aki meg kételkedik ebben, majd úgy fel lesz szabadítva, hogy attól koldul

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Fotó: TASR/AP

Már tizenöt napja annak, hogy arcon csaphatott minket a félelem, mert a szomszédban gyilkolászó orosz politika miatt búcsút inthetünk a coviddal együtt is békésebb életünknek. Csütörtökön megtudhattuk, a helyzet annyiban ijesztőbb, hogy Moszkva fapofával védi a védhetetlent és mindenkit hülyének tartva arról dörmög, a Föld lapos és az ukrajnai szülészetek lebombázása csak egy ócska trükk. Aki meg nem hiszi, az meg csak annyira nem lesz szájon vágva, ahogy egyetlen ukrán város sincs szétlőve.

Ne higgy a szemednek, mert pórul jársz!

Szerdán mi is beszámoltunk róla, hogy a második világháborús leningrádi blokád szörnyűségeihez kezd hasonlítani az, ami a dél-ukrajnai Mariupolban zajlik putyin háborúja miatt. Ennek ellenére, több mint két héttel az oroszok benáculását követően ma megtartott külügyminiszteri találkozón nem tudott rábólintani putyin minisztere egy fegyverszünetre, meg a mariupoli humanitárius folyosó kialakítására. Ezen sajnos egyáltalán nem lehet csodálkozni, főleg, ha ismerjük, mi mindennel kapcsolatban hazudta le az égről a csillagokat Szergej Lavrov. Szerinte ugyanis az ukrajnai nagyváros szülészetének a lebombázása nem is történt meg, hiszen ők meg sem támadták Ukrajnát. Aki meg a szemének mer hinni, az jó esetben kötöznivaló bolond, rosszabbikban meg majd jól pofán lesz vágva. Az anyja úristenit a puhány nyugati akadékoskodóknak! Meg az oroszellenes manipulációk híveinek.

Nincs lelepleződés

Erre meg gondolhatnánk, mi a francnak kell ez a szemenszedett hazugság, merthogy az az internetes korszakunkban hamar lelepleződik. De ez egyáltalán nem biztos. Mert ebben a dezinformációkkal átitatott világunkban, amiben az oroszok kegyetlenül otthonosan mozognak, már befolyásolható a valóság értelmezése. És nem kell Moszkváig kalandozni, elég, ha megnézzük, mi történt Magyarországon. Ahol tíz-tizenkét év alatt az állami média duruzsolása mellett szépen elszaporodtak a putyinsimogató, a nagyorosz pszichózissal szemben megértően viselkedő emberek. Pedig abban közmegegyezés lehet, hogy olyan túl sok mindent nem köszönhetnek a magyarok az oroszoknak. Mert még az utóbbi bő 150 évben a legjobb megmozdulásuk is, a tényleges nácik alóli felszabadítás sem ment nekik kényszermunkás, málenkij robotos blöff nélkül. Hogy az éppen évfordulós márciusi ifjak, meg a száz esztendővel később a történelem színpadára felrohant ötvenhatos pesti srácok tapasztalatairól ne is beszéljünk. Tehát elég az agyakat központilag masszírozni, az csodákra képes. Az megbabonáz.

Szép munka volt, komáromiak!

Az is egy kisebbfajta varázslat, hogy bár csütörtök reggelig összesen 165 ezernél is több menekült érkezett Ukrajnából Szlovákiába, a helyzet még mindig kezelhetőnek tűnik. A hozzánk érkező emberek egészségügyi ellátásban és rászorultsági járulékban részesülhetnek, emellett munkát is vállalhatnak, bár a munkaügyi hivatal ebben nem tud segíteni nekik. Legalábbis eddig. Mert már készül a vonatkozó törvénycsomag, ami lehetővé tenné, hogy a menekülteket is regisztrálni lehessen a hivatalban. Amivel teljes értékű hozzáférésük lehetne a munkaerőpiachoz és még tanfolyamokra is járhatnának. A szörnyű ukrajnai tragédia mintha hatékonyabbá tette volna a szlovák kormányt, és szinte minden napra jut néhány olyan megmozdulás, ami reményt ad arra, hogy nem veszett ki belőlünk az emberség. Itt van például a komáromi mentősök esete, akik nyilvános gyűjtésből szerelték fel egy régi autójukat, hogy odaajándékozzák kijevi kollégáiknak.

Melyik szomszéd védi be a popsinkat?

Közben meg a védelmi tárca kapott egy rossz hírt. Állítólag akár egy évet is késnek az Egyesült Államokból a szlovák hadsereg által vásárolt új, F-16-os vadászgépek, amelyekkel a mi orosz MIG-einket pótolnánk. A csúszás oka nem más, mint a koronavírus-járvány miatti beszállítások kiszámíthatatlansága, valamint a világszerte problémát okozó chiphiány. A védelmi miniszter tájékoztatása szerint a szlovák légtér védelmét ezt követően a földrajzilag hozzánk legközelebb fekvő szövetségeseink láthatják el, azt viszont egyelőre titok, hogy melyik szomszédunkra támaszkodhatunk majd. Annyi a biztos, hogy Szlovákia megkezdte a tárgyalásokat az orosz repülők használatának befejezéséről, és a katonai repülőtéren szolgáló orosz technikusok hazaküldéséről. Akik meg biztos maradnának még egy kicsit nálunk, hiszen ki az, aki lóhalálában iparkodna visszasietni a hazugság birodalmába?

Sidó Árpád