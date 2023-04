LÉNYEG: A jövő héten beindul az igazi parlamenti cirkusz, és a csallóközieket meg türelemre intik, cserében zötyögésmentesen juthatnak el Győrbe 

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Google maps

A mai LÉNYEG meghallgatható itt:

Podcastjaink elérhetők az Apple Podcasts és a Google Podcasts alkalmazásban, valamint a Spotify-on is!

Maradt még pár napjuk a parlamenti képviselőknek, hogy rápihenjenek a finisre, mert jövő héten elkezdődik az utolsó előtti "munkaszezonjuk", amit aztán június második felében le is zárhatnak. Szóval most a törvényhozásban helyet foglaló 150 személy közül mindazok, akik szeptember után újráznának, nagyon motiváltak lehetnek arra, hogy belehúzzanak. Elvégre a választók előtt demonstrálniuk kell, hogy az emberek javát kívánják, és ezért az utolsó pillanatig villogni ildomos az ilyen-olyan kezdeményezéseikkel, ötleteikkel, törvényjavaslataikkal.

Lassan a testtel!

A parlament elnöke ettől a nagy felbuzdulástól meg is szeppent, és jelezte is a pártok felé, hogy lassan a testtel, nem lehet megtárgyalni egy-két hónap alatt a benyújtott tervezetek százait. Boris Kollár mindenkit arra kér, lassítsanak az érintettek, és lehetőleg pártonként csak néhány ötlettel rukkoljanak elő, mert akkor nem marad idő a nyaralásra. Meg a nyárra időzíthető választási kampányra sem. De alig van olyan politikai erő, amelyik ne most áhítozna a dicsőségre, így hát az igazi cirkusz majd csak jövő héttől kezdődik el. Egymással versengve jönnek majd a javaslatok arra, hogyan lehetne kellemesebbé tenni az emberek sorsát, abban a reményben, hogy a választók majd a szavazófülkében felidézik, melyik párt volt az, amelyik jobbá tette az életét. A kevésbé beavatott megfigyelő elsőre azt gondolhatná, ebben a versengésben biztosan a költségvetés betarthatóságát magasról lefütyülő ellenzék jeleskedik majd, ám ha végig gondoljuk, kik is ülnek a mélyen tisztelt házban, a homlokunkra csaphatunk, te jó ég, hiszen ott tartózkodik minden idők legkiszámíthatatlanabb figurája, Igor Matovič is. Szóval bekészíthetjük a pattogatott kukoricánkat és valami kortyingatnivalót is, mert május elején kezdődik a finálé.

Heger Rimaszombatban kampányol

Eduard Heger megbízott kormányfő erre a hacacáréra úgy készül rá, hogy Dél-Szlovákiában turnézgat. Ennek keretében Rimaszombat környékét szimatolja körbe, ahol a munkanélküliségi arány az országos átlaghoz képest hírhedten magas. Azonban nem jött ő üres kézzel, hanem arról a beruházásról beszélt a vendéglátói előtt, ami vagy félezer munkalehetőséget teremt a régióban. Egy német cég hőszivattyúkat akar ott megtelepedni, amelyik Magyarországgal meg Horvátországgal szemben Szlovákiát részesítette előnyben.

A családosok pártja is kieszelt valamit

A kormánypárti Sme rodina sem ül a babérjain, hanem spekulálgat, mivel lehetne újabb pontokat szerezni a választóknál. A parlament elnökének a pártja valami miatt úgy érzi, most jött el a pillanat, hogy népszerű dohányterméket tiltsanak be az országban. Ok, nem kapásból, hanem majd a választások után pár héttel, azaz október végétől. Pontosabban az 1956-os forradalom kitörésének évfordulójától.

Türelem utat terem

Közben a csallóköziek is kaptak egy félig-meddig kellemes hírt. Az pedig úgy hangzik, hogy péntektől lezárják a Nagymegyer és Medve közti döcögőt, mert végre megkezdődnek a két települést összekötő, lengéscsillapító- gyilkos út felújítási munkálatai. A közútkezelő vállalat 14 hónapra kéri a közlekedők türelmét, és aztán, ha minden jól megy, búcsút inthetünk a végtelen zötykölődésnek a jelzett szakaszon.

Čaputová goes to London

Mire oda eljutunk, addigra nem csupán új parlamentet, hanem új elnököt is választunk. Jó esetben régi-újat. De egyelőre nem kell a kampányra gondolnia a mostani államfőnek. Igaz, ő még el sem döntötte, indulna-e jövőre az elnökválasztáson, ám a kiindulási pozíciója elég biztató. Még mindig ő a legnépszerűbb hazai politikus, amin valószínűleg az sem változtat, hogy most meghívót kapott III. Károly brit király koronázási ünnepségére. Biztosan születnek előnyös képek ezen a ceremónián, amit majd viszontláthatunk 2024-ben is. Feltéve, ha Zuzana Čaputovának az elmúlt évek tapasztalatai alapján nem ment el a kedve attól, hogy a szlovákiai politika sűrűjében gázoljon tovább.

Sidó Árpád