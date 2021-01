LÉNYEG: káosz a köbön, a szakik tábora a "tudósellenes" Matovičcsal, a kormányfő meg Sulíkkal nem tud mit kezdeni. Közben meg a Csallóközben sem javul a helyzet

Ha képbe akar kerülni, van egy ajánlatunk: minden hétköznap csokorba szedjük a nap legfontosabb eseményeit, így garantáltan nem marad le semmiről. Ez itt a LÉNYEG, a Paraméter hírösszefoglalója.

Fotó: TASR

Szlovákia egy nagy járványgóc, de még mindig nem világos, mit kezd ezzel a helyzettel az a kormány, amelyiknek a tagjai szabadidejükben visszahallgatják a hangfelvételeket, a kupaktanácsukon pontosan mit is nyilatkoztak a vírus elleni küzdelemmel kapcsolatban. Kész káosz, mindenki morog mindenkire.

A világjárvány itthoni visszaszorításán dolgozó szlovákiai szakértőknek nem igazán jön be az, ahogy a miniszterelnök nyilatkozott velük kapcsolatban, Igor Matovič meg a végrehajtó hatalmon belüli állandó ellenlábasát, Richard Sulík gazdasági minisztert szorította sarokba, a kormányülésen rögzített hangfelvételt lobogtatva a kezében. Egy mondatban így foglalható össze a szerdai nap politikai történéseinek lényege, főleg ami a kilátásba helyezett tömeges tesztelés kérdéskörét illeti.

Pazarlást szimatolt Sulík, de rábólintott a kormányfő ötletére

A hazai politikai szappanopera legújabb epizódja ott kezdődött, hogy Matovič hétfőn bejelentette, olyan durva a covidos helyzet, hogy a jövő hét végén újabb országos tesztelést kellene lebonyolítani. Mire másnap a kormánypárti SaS azzal rukkolt elő, hogy ennek nincs értelme, mert az csupán az erőforrások - egészségügyi alkalmazottak, felszerelés, stb. - pazarlására lenne jó. Matovič a pártjabeli honvédelmi miniszterrel együtt erre elpanaszolták, hogy Sulík mást mond a sajtónak, mint amit előad a kormányülésen, hiszen ott az SaS vezetője egyetértett az országos tesztelés gondolatával.

Hogy mennyire bizalmatlanok egymással a kormánypártok, ezt az is bizonyítja, hogy nem haboztak nyilvánosságra hozni azt a hangfelvételt, amely aztán igazolta, hogy Sulík félig-meddig tényleg rábólintott a kormányfő felvetésére. Vagyis annak egy részére. Még a gazdasági tárca irányítója is elismerte, hogy félreértés történt, mert Matovič tényleg megkérdezte a kormány tagjainak tanácskozásán, mindenki zöld utat adna a tömeges tesztelésre, azzal együtt, hogy a mostani hétvégén csupán a leginkább sújtott járásokban kerülne rá sor. Sulík erre válaszolta azt, hogy igen, ezzel egyetért, de Matovič és a többi kormánytag is ezt úgy könyvelhették el, hogy az SaS elnöke áldását adta a tömeges tesztelésre. Pedig dehogy.

Sírjunk vagy nevessünk a sírokon táncoló tudósokról szóló hasonlaton?

Ezt a Sulík-féle pazarlásos álláspontot, az országos tesztelés indokoltságának megkérdőjelezését egyébként az orvosi kamara is osztja, ami meg megfeküdte a kormányfő gyomrát. A miniszterelnök a vérmérsékletének megfelelően el is küldte a búsba a vakcinák fontosságát hangsúlyozó járványtani tudósokat. Nem is akárhogyan! Ha valaki azt mondja, hogy Szlovákiának inkább oltásra van szüksége és nem tömeges tesztelésre, az ostoba és nem szakember, hiszen tudja, hogy még alig áll rendelkezésre vakcina - őrjöngött a miniszterelnök, aki szerint, ha minden jól megy, júniusig mindössze az emberek harmadát olthatják be Szlovákiában. De nem Matovičnak hívnák a kormány főmuftiját, ha itt pontot tett volna a gondolatmenete végére. Még mit nem! Éppen hogy ekkor lendült formába, és aztán kijött belőle az, hogy az oltási kampányt "erőltető" szakik az emberek sírján táncolnak, mert - a kevés vakcina miatt - egy egyelőre nem létező megoldást próbálnak erőltetni.

A kémcső megállhatott a fehérköpenyes kutatók kezében, amikor az ország miniszterelnökének temetőgyalázó véleményét meghallották a rádióban. De most mi egyebet mondhat egy naphosszat a vírusokkal bíbelődő tudós az ilyen abszurd véleményre, mintsem amit a Szlovák Tudományos Akadémia Orvosbiológiai Központjának biológusa jegyzett meg angol hidegvérrel, miszerint a kormányfő szavai nem segítenek a feszült társadalmi légkörben és súlyos járványhelyzetben.

Nyitott még néhány kérdés, álmodni sem szabad

Közben meg az is nyilvánvalóvá vállt, hogy nincs is elegendő teszt az országos teszteléshez, ezért az OĽANO-s védelmi miniszter még nem tudta megerősíteni, - de persze cáfolni sem - hogy a jövő hétvégén tényleg sor kerül-e a lakosság általános tesztelésére. Pártbeli főnöke azonban tudja, ha majd a csillagok állása engedi, hogyan kell úgy megszervezni a szűrést, nehogy az embereknek sokáig kelljen kint a hidegben sorakozniuk. A mínuszok tombolása közepette jól jön egy ilyen empatikus hozzáállás. De Matovič illúziórombolóként azt is jelezte, az emberek ne álmodjanak arról, hogy a tesztelés első fordulója után kinyitnak a boltok.

A jelenlegi kormányfő koronavírusos ámokfutása óta alig akadhat olyan ember az országban, aki mérget venne egy beharangozott teszteléses szándéknyilatkozatra, ezért is érdemes állandóan bújni a hírportálokat, hogy a csapongások, meg a kormánykoalíción belüli ajtócsapkodások zöreje ne terelje el az emberek figyelmét a legújabb fejleményekről. Amihez sajnos az is hozzátartozik, hogy idén már másodszor emelkedett 100 fölé az egy nap alatt regisztrált fertőzöttek száma a Dunaszerdahelyi járásban.

(sárp)