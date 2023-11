LÉNYEG: Karácsonyi ajándék a nyugdíjasoknak, hogy el ne felejtsék, kit kell majd államfővé választaniuk

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Derék honatyáink és -anyáink nem restek arra, hogy napestig dolgozzanak a parlamentben, ha arról van szó, hogy a nyugdíjasok megkapják jogos járandóságukat. Szerdán is estig nyomták az ipart (és a szavazógombot).

Pluszpénz karácsonyra

Annak idején – és ez még csak pár hónapja volt – a jelenlegi kormánypártok azzal kampányoltak, hogy teljes 13. nyugdíjat osztanak az időseknek, még ebben az évben. De mivel a kampányígéretek általában nem a realitás talaján mozognak, és átvéve az államkincstár kulcsát Ficóék is meglátták, hogy az üres, kénytelenek voltak visszatáncolni, és csak egy kis alamizsnát akartak a nyugdíjasok tálkájába dobni. Na de most már ki lehet tenni a Mária-kép mellé Pellegrini fotóját is a komódra, hiszen a Hlas-SD javasolta, hogy a tervezett 150 eurós rendkívüli nyugdíjkiegészítés helyett 300 euró üsse az idősek markát, ezt ráadásul még decemberben folyósítani akarják.

A kormány úgy gondolkodhat, hogy most ugyan éppen nincs szükségünk a nyugdíjasok szavazataira, de azért a három koalíciós párt közül kettőnek a nevében is ott van, hogy szociáldemokrata, úgyhogy legyünk jó fejek és tömjük be a nyugdíjasok száját valamivel. És arra is gondolnunk kell, hogy jövőre európai parlamenti és köztársaságielnök-választások lesznek, és még szükségünk lehet arra a pár százezer voksra, amit az öregektől bezsebelhetünk. Szóval, tetszenek tudni, kire kell majd szavazni?!

Szegény gazdagok

A rimaszombati polgármester bezzeg nem szorul rá a 13. nyugdíjra. Hiába 72 éves a sokat bírált Jozef Šimko, ahelyett, hogy nyugdíjba menne, már 13. éve vezeti a gömöri várost. Ő az a karrierpolitikus, aki a jég hátán is megél: a kommunista pártban kezdte, majd a bársonyos forradalom után először VPN-, majd HZDS-tag lett, ahonnan a Gašparovič-féle HZD-n és a Koteba nevével fémjelzett ĽSNS-en át a Sme rodináig vezetett az útja. De az is lehet, hogy kihagytunk valamit. A lényeg, hogy mivel Rimaszombatban aligha lehet kijönni rongyos négyezer euróból, amennyit a polgármester most keres havonta, a jófej képviselőtestület szerdán megszavazta, hogy ezentúl 5400 eurónál is nagyobb legyen a fizetése. Ami azért jó, mert így őrizhető meg választott városvezetőink politikai függetlensége, szilárd jelleme és lefizethetetlensége. Šimko esetében még pár ezrest hozzá is kellene csapni a fizetéséhez.

Solákot nem faggathatták

Az ellenzék szerdán szeretett volna feltenni néhány – valószínűleg kellemetlen – kérdést a megbízott rendőrfőnöknek, azonban a parlament védelmi bizottságának kormánykoalíciós tagjai egyszerűen bojkottálták az ülést. Ahelyett, hogy Ľubomír Solákot faggatták volna, inkább be sem ültek a bizottsági terembe a képviselők, így a testület határozatképtelen volt. Pedig biztosan rákérdeztek volna arra a néhány évvel ezelőtti esetre is, amikor a főrendőri posztra pályázó Solák az előírásokra fittyet hányva éles lőszerrel lövöldözött egy gyakorlaton, amiért távoznia is kellett az elit rendőrségi bevetési csoportból. A belügyminiszter közben oda nyilatkozott, hogy kiáll választottja mellett, és őt fogja jelölni az országos rendőr-főkapitányi posztra. Solák bizottsági kihallgatására így csütörtökön kerülhet sor.

Leváltanák a fő belügyért

És ha már Matúš Šutaj Eštokot említettük, máris behúzhatjuk az első strigulát, hiszen az ellenzék most először próbálkozik meg a belügyminiszter leváltásával. Erre a következő hónapokban-években bizonyára még számos kísérletet tesznek majd, hiszen Szlovákiában ez hozzátartozik a parlamenti folklórhoz. Így elsőre a teljes parlamenti ellenzék együtt nyújtotta be a bizalmatlansági indítványt Šutaj Eštok ellen, mivel egyetértenek abban, hogy az újdonsült belügyminiszter eddigi rövid ténykedése alatt is számos hibát követett el. Az ellenzék vezére, Michal Šimečka a miniszter hibái közé sorolta a rendőrségen belüli tisztogatást, Hamran István országos rendőrfőkapitány méltatlan leváltását és a bírók megfenyegetését. Tény, hogy Šutaj Eštok már csak a Hamrannal szembeni alattomos húzása miatt megérdemelné, hogy lefagyjon az a tenyérbemászó vigyor az arcáról.

