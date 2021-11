LÉNYEG: Kérni fogja a vakcinát, aki normális életet akar élni, és heteken belül lezárulhat a dunaszerdahelyi alvilág egyik legsúlyosabb fejezete 

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Az egészségügyi miniszter a parlamentben várja a csodát (TASR)

Kemény elhatározás mellett döntött a kormány. Az új elképzelés szerint ugyanis oltási igazolványt vagy negatív tesztet követelhetne a munkaadó és ugyanezt kellene elővillantanunk, ha például valamilyen vendéglátóhelyekre szeretnénk betérni. Érzi a kabinet, hogy a népszerűségének már lőttek, ezért nincs is vesztenivalója. Azt gondolhatja, hogy ha már a négypárti koalíció szinte mindegyik résztvevőjének betett ez az elmúlt másfél évnyi kormányzás - tisztelet az éppen szárnyaló SaS-nek! - akkor legalább a történelem díszesebb lapjain szerepelhessen. Mondjuk amiatt, hogy az utolsó percben megteszi a szükséges lépéseket és megpróbál véget vetni a világjárvány hazai tombolásának.

Elő a papírokat!

Ennek értelmében aki tehát nem lenne hajlandó papírokkal igazolni magát és az "állapotát", nem engednék be a kávézóba vagy a tömegrendezvényekre. Az óvintézkedések megszegése miatt azonnal bezárathatnák a szolgáltató egységeket, és az oltási igazolást, a negatív tesztet vagy a betegség leküzdését igazoló okmányt a rendőr is elkérhetné az állampolgároktól. A munkahelyen meg ha egy alkalmazott elutasítaná az ingyenes tesztelést, akkor azt a munkavégzés akadályoztatásának kellene minősíteni, így a melós nem lenne jogosult semmilyen bérkompenzációra.

Felgyorsítanák a folyamatot

Az erről szóló törvénymódosítást a szerdai ülésén hagyta jóvá a kormány, azt szorgalmazva, hogy a parlament gyorsított eljárásban foglalkozzon ezzel a javaslattal. Éppen ezért már akár pénteken hatályba léphetnek ezek a rendelkezések. Ezek az új szabályok a jövő héttől megnövekedett számú fekete járásban élő beoltottakra is hatással lesznek, hiszen úgy normális, ha az "áldozatot hozó" vakcinázottakat előnyben részesítik. Így ők az éttermekbe vagy szállodákba is beléphetnének a Covid-automata szerinti legsetétebb régiókban is, amiből lesz elég.

Feketedik a helyzet

Hétfőtől ugyanis már több mint ötven járás tartozik majd az automata szerinti fekete besorolásba, tehát az ország túlnyomó részében színkódilag már nem is lehetne súlyosabb a járványhelyzet. És amíg Szlovákia nagy részét elnyeli a sötétség, Dunaszerdahely - Pozsonnyal együtt - még mindig halványabb árnyalatban világít. Éppen úgy, ahogyan az ezen a héten még narancssárgában pompázó Vágsellyei és a Komáromi járás is, amelyik térség most majd pirosra vált.

Ilyen még nem volt!

A járvány meg megállíthatatlanul tombol. A kezdete óta ugyanis nem volt még ennyi pozitív PCR-teszt egyetlen nap alatt, mint amennyiről ma számoltak be a szakértők. Ráadásul a magyarlakta járások közül ezúttal a Dunaszerdahelyi áll az élen a pozitív eredményt hozó kivizsgálások számában. Országszerte több mint félszázan meghaltak, és rengetegen kerültek kórházba, akiknek a 80 százaléka nincs teljesen átoltva. Az ország vakcinázottsági mutatója meg maradt ott, ahol pár hete is: ebben a kategóriában a 27 tagú Európai Unióban éppen csak Bulgáriánál és Romániánál vagyunk sikeresebbek.

Sulík beintett Budapestnek

És amíg meg dühöng a pandémia, döntött a gazdasági miniszter, és két okot is említett, miért nem kér a szlovákiai energetikai szektor iránt érdeklődő magyar vállalatból. Napok óta folytak a találgatások arról, hogy ki szerezheti meg az egyik legnagyobb hazai energiaszolgáltató részvényeinek 49 százalékát. Szerdán délben Richard Sulík rövidre fogta, és jelezte, ki az, aki nem kaphat részesedést a cégben. Ez pedig a magyarországi MVM vállalat, és részben azért, mert a pozsonyi kormányzatnak nem tetszett az, hogy kiderült, Orbán Viktorék korábban létre akartak hozni egy pénzalapot, amiből a szomszédos országokban kívántak mezőgazdasági földterületeket vásárolni. Így most Sulík elverte a port a magyar állami cégen.

Čaputová a Smert oktatta ki

Zuzana Čaputová meg a Smert teremtette le szerdán, mert szerinte az ellenzéki párt törvénybe ütköző népszavazási kérdések kiírását akarja ráerőltetni az államfőre. Az elnök inkább azt tanácsolja Robert Ficóéknak, hogy ha már ilyen témát feszegetnek, sürgősen konzultáljanak alkotmányjogászokkal.

Horváth Lehet nem engedi mikrofonhoz az ügyvédjét

Végezetül az is a nap fontos eseményei közé tartozik, hogy letiltotta ügyvédjét a záróbeszédről Horváth Lehel, akit a Specializált Büntetőbíróságon öt gyilkossággal - köztük az egykori dunaszerdahelyi maffiavezér, Sátor Lajos megölésével - vádolnak. A dunaszerdahelyi alvilág véget nem érő történetének egyik legsúlyosabb fejezete zárulhat le a következő tárgyaláson, november második felében, amikor a bíróság várhatóan ítéletet hirdet az ügyben. Az ügyész életfogytiglant vagy 20 évet javasolt Horváthnak, akinek köszönhetően 2016 után felelősségre lehetett vonni a csallóközi gyilkos maffiát. Vádalkuját akkor bukta el, amikor 2018-ban egy családi viszály miatt előzetesbe került - és hiába mentették fel azóta abban az ügyben, a gyilkosságokkal kapcsolatban zajló eljárás már visszafordíthatatlan.

