LÉNYEG: Két magyar közszereplő, akik egyszer voltak, hol nem voltak, ott sem voltak......

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Ezúttal is közszereplőkkel foglakozunk, mint általában. A különbség annyi az eddigiekhez képest, hogy szombaton államfőválasztás lesz Szlovákiában, amelynek kampányfinise ugyanúgy befolyásolja a választópolgárokat, ahogy az államfőjelöltek mindegyikét. Versenyistállóikkal, illetve kampánystábjaikkal együtt. Nem beszélve a jelöltekhez közel álló, baráti, elvtársi alapon, vagy pusztán számításból, érdekből nekik vagy ellenük kavaró statisztákról.

Forró Krisztián

Lássuk hát Forró Krisztiánt, a parlamenten legutóbb is kívül rekedt Magyar Szövetség képviseletében nyomuló jelöltet. Forró úgy nyilatkozott a Paraméternek, hogy indulása jutalmaként minimálisan 4 százalékos eredményt vár. Holott Szlovákiában (ő úgy fogalmaz, Felvidéken) 8,5 százaléknyi, úgymond közösséget alkot a magyarság. Tehát ha csak a magyar nemzetiségűek voksaival számolunk, nyilvánvaló hogy Forrónak esélye sincs az államfői posztra, de még a választás esetleges második körébe történő bekerülésre sem.

Akkor meg minek a sok hűhó, kérdezhetnénk. Forró azt mondja, az első kör remek alkalom, hogy a felvidéki magyarság megmutassa az erejét és hogy itt akar lenni a Felvidéken, ahogy ezer éve a szülőföldjén. És hogy még a következő ezer évben is itt tudjunk magyarként élni…

Hát kétségkívül jól hangzik, hogy a magyarságnak ezer éve a szülőföldje a Felvidék, meg hogy a következő ezer évben is „itt tudjunk“ magyarként élni. Csakhogy Forró pártelnök úr lehetséges hús-vér szavazói mostan majdnem biztosan azzal lehetnek inkább elfoglalva, hogy napról napra ott élhessenek ahol vannak. Tegyük hozzá, legalább viszonylag civilizált, vagyis normális körülmények között. Ehhez nem sok kell, elég, ha tisztességesen be tudják teremteni a mindennapi betevőt, fedél van a fejük felett, velük együtt családtagjaiknak is van perspektívája az érvényesülésre. Különös tekintettel a gyermekeikre, unokáikra stb. Csakhogy ehhez saját mindennapi gürcölésükön, szerencséjükön kívül lehetőleg egy működő, szolgáltató jellegű, biztonságos állam szükségeltetik. Nem pedig egy nagyon buta, erős, a velejéig romlott korrupt képződmény, amelynek jelenlegi vezetői mindennek tetejébe egy kardcsörtető agresszor ölébe vágynak.

De ne beszéljünk rébuszokban a Robert Fico és Peter Pellegrini fémjelezte kormányzati tényezőkről van szó! Akik a normális emberek természetes békevágyával visszaélve azzal spekulálnak nap mint nap, hogy csakis az orosz katonai agresszió ellen védekező ukránokon, az őket fegyverszállításokkal támogató nyugati szövetségeségeseken, meg az Egyesült Államokon múlik a béke eljövetele a putyini Oroszország által megtámadott Ukrajnában...

Szóval így. Forró Krisztiánnak erre mindössze annyi a válasza, hogy legyen béke és ne küldjünk fegyvereket Ukrajnának. De mi lenne azután, hogyha nem kapna fegyvereket Ukrajna, arra nem épp férfiasan csak annyit mond: azt nem tudom! Desszertként meg annyit szervíroz, hogy: fogjunk össze! Robert Fico kormányfői viselkedéséről, meg Pellegriniről nincsen elég információja! Csak annyi biztos szerinte, hogy megválasztották őket... Hát, ennyit tud... Tanulságként egy Forró-idézet legyen csak itt: "Ha valaki nem úgy gondolkodik mint én, attól még nem hülye"

Gyimesi György

Van más is, aki nyilván nem hülye, és ott sem volt… Gyimesi Györgyről van szó, aki ellen többekkel együtt közbeszerzésekkel kapcsolatos machináció gyanúja miatt indítottak eljárást.

Ha olyan alantas bulvártempó jelemezné a Paramétert, mint amilyen Gyimesiből ordít, végkövetkeztetésként alávaló tolvajnak minősítenénk őt. Gyimesi ugyanis naponta uszítja közönségét a Fico-kormány ellenzékére légbőlkapott, összesküvés-elméletekkel. Ahogy azokra a sajtómunkásokra is, akik nem hajbókolnak az általa ajnározott érdekek, politikusok előtt. Ő, ha netán valamelyik „progresszív” politikust gyanúsítják meg korrupciós bűncselekmény elkövetésével, élből bűnözőnek minősítette volna azt. Mi vele ellentétben a büntetlenség vélelme alapján egyáltalán nem minősítjük Gyimesi Györgyöt csökött tolvajnak meg pénzéhes maffiózónak. Őt idézve annyit közlünk csak, hogy szerinte ő ott sem volt…! Plusz progresszív lincselésnek tarja az ügyész általi gyanúsítást, amivel tönkre akarják tenni a hagyományos családot. Értjük?

Nem értjük!

Annyi biztos, lehet, hogy majd kiderül, tolvaj, pénzéhes maffiózó-e emebreünk, avagy sem. Megjegyeznénk viszont, Gyimesi egyáltalán nem egy olyan fontos közszereplő, hogy holmi progresszív ügyész politikai szándékból essen neki és az ő „hagyományos családjának“.

Matúš Šutaj Eštok

Egyébként szerdán végleg befellegzett a Speciális Ügyészségnek. Arról egyelőre nincs tudomásunk, Gyimesi György sajnálja-e ezt vagy netán örvendezik-e, ahogy a belügyminiszter, Matúš Šutaj Eštok. Utóbbival ugyanis az történt, hogy egy nemzetközileg körözött személy műsorában örvendezett a speciális ügyészség megszűnésén. Egy olyan személy műsorában szerepelt, aki ellen nemzetközi körözést és három elfogatóparancsot adtak ki számos bűncselekmény elkövetése miatt, valamint akinek kiadatásáról március végén dönt a brit bíróság.

A szóban forgó személy Daniel Bombic, aki a koronavírus-járvány ideje alatt arra használta a közösségi hálót, hogy megfélemlítse a higiénikusokat és a rendőröket, akik az egészségügyi intézkedések betartására felügyeltek. Hasonlóan lépett fel az orvosokkal szemben, akik a súlyos Covid-fertőzötteket kezelték. A szlovák hatóságok ezért három nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki a Londonban élő férfi ellen, akinek a bírósági ítélet meghozataláig elektromos nyomkövetőt kell viselnie…

Hát kérem szépen, így zajlik az élet egyszer fent, egyszer lent…

Barak László