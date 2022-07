LÉNYEG: Ki az a kormányban, aki agyilag zokni? Vagy „csak“ egy vitaképtelen gazember ő?

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

37 Celsius fokot is mértünk a héten. És lesz majd még több is! A kutyameleg sokféleképpen hat az élőlényekre, az embereket is beleértve. Fáradtság, letargia, depresszió, ingerültség, légszomj, étvágytalanság, keringési zavarok, szívelgtelenség, hogy csak a negatívumokat soroljuk... Vannak aztán olyan delikvensek, akiknek „csak“ felforr az agyvizük. Pláne, ha több van ottan belőle, mint amennyi kellene...

Igor Matovič és viselt dolgai

Nyilván világos, Igor Matovič most a célszemélyünk. Aki első nekifutásból akkor bizonyította, hogy egy neveletlen, alkalmatlan közszolga, amikor kormányfőként megbukott. Hogy aztán, lévén kormánykoalíciós pártelnök ő, ezért lehetetlennek, meg kontraproduktívnak tűnhetett végleg kirúgni a kormánykoalíció környékéről is, pénzügyminiszterré fokozzák le. Majdnem rögtön kiderült, ez a lépés is szarvashiba volt. Mi sem bizonyítja ezt markánsabban, mint hogy alig egy éven belül megint sikerült neki cirkuszi szintre zülleszteni a szlovák kormánykoalíciót. Amelynek tagjaként most is ő viszi a prímet az asztalnál történő jelképes böfögés, az undorító köpködés, a verbális erőszak „versenyszámaiban”. A következmény annyi, hogy ugyanolyan állapotba süllyedt a munkahelye, mint amilyenben akkor volt, amikor távozni kényszerült a kormányfői posztról. Csak azért, mert szent meggyőződése, hogy ő a megkérdőjelezhetetlen, mindent is jobban tudó helikopter! Munkatársai pedig semmi mást nem tesznek szerinte, csak az ő végleges elemésztésére gyúrnak... Méghozzá az iránta táplált zsigeri gyűlöletből... Röhej...!

Ennek a viselkedésnek a diagnózisa egyébként nem más, mint kóros üldözési mánia. Kellő terápia híján így jutott botcsinálta pénzügyminiszterünk odáig, hogy Richard Sulík gazdasági miniszter után vaddisznóként nekirontson az államfőnek, Zuzana Čaputovának is. Mivel az elnökasszony nem mellesleg kötelességét teljesítve az Alkotmánybírósághoz fordult, hogy az hajtsa végre az infláció, vagyis az drágulás ellen általa „feltalált” és a parlamenten a fasisztoid ellenzék szavazataival indokolatlanul, tehát törvénysértő módon gyorsított eljárásban áterőszakolt jogszabály normakontrollját. Egyszersmind hatályba lépésének felfüggesztését kérve a taláros testülettől.

Matovič mindezt úgy bírta tálalni a közösségi „latrinában”, hogy szerinte Čaputová egy hazug, családellenes tolvaj, aki többezer eurót akar ellopni szegény gyermekes családok kasszáiból... Hogy közben mártírként gyűlölködésre uszítva azt is kinyilatkoztassa, szégyenli, hogy ilyen elnöke van az államnak...

Hát igen, az önkontroll, az önkritika ordító hiánya az, amikor egy felfuvalkodott, brutális, csapatjátékra teljességgel alkalmatlan fószer reggelenként a tükör előtt pózolva képtelen kapisgálni is, hogy esetleg ő lehet az a bafácán, aki miatt kénytelenek szégyenkezni még a hívei is... Mert képtelen civilizáltan viselkedni, hiszen nem is ismeri az ilyen magatartásnak a nyelvezetét sem. Mivelhogy agyilag zokni? Vagy talán, mert egy vitaképtelen briganti...? Az utóbbi, mármint a gazember jelző akkor áll rá csont nélkül, ha utolsó verbális ámokfutását csak azért adta elő ott ahol, és ilyen harsányan, mert feltételezi, hogy haszonnal járhat meglovagolni azt a primitív, nemtelen mocskolódási cunamit, ami a társadalom egy igencsak „egyszerű”, azaz ostoba és irigy szegmensében fertőz Zuzana Čaputovával szemben...

Az élelmiszerek, a szolgáltatások és az ipari áruk árának emelkedése 2023-ban sem áll meg

Mindeközben siralmas gazdasági növekedés, izmosodó infláció várható idén Szlovákiában. Az előrejelzések szerint a szlovákiai infláció idén meghaladja majd a 10%-ot, míg a gazdasági növekedés el sem éri a 2%-ot.

Az ukrajnai orosz agresszió egyik következménye, hogy romlanak a gazdasági előrejelzések. Az Európai Bizottság szerint a szlovák gazdaság még épphogy csak ocsúdik a járvány okozta recesszióból, a háború viszont lassítja a felemelkedést. Rossz hír, hogy az élelmiszerek, a szolgáltatások és az ipari áruk árának emelkedése 2023-ban sem áll meg, noha lassabb lesz, mint idén.

Növelik az árakat a kollégiumok, havonta akár 50 euróval többe kerülhet a diákélet.

Ha az energiaárakat nem szabályozná az állam, az infláció még a mostaninál is sokkal súlyosabb lehetne.

Megint támad a Covid

Mindennek tetejébe a világon szinte mindenhol kezdetét vette a covidjárvány ötödik hulláma, mifelénk meglepő módon a nyár közepén. Emelkednek a fertőzésszámok, ezzel egyidejűleg a kórházban ápoltak száma is. Mivel keveset tesztelünk, a járvány terjedésére pontosabb mutató az elvégzett tesztek pozitivitása, ez pedig már az 50%-hoz közelít. Ami ennél ijesztőbb, hogy 57%-kal nőtt az intenzív osztályokon fekvő lélegeztetett betege száma is.

Hagyjuk magunkat meglepni…?

Van tehát gond, akármennyi, de oda se neki, zárjuk pozitívan a hét utolsó munkanapját. A benzin ára ismét csökkent néhány centtel, hosszú idő után lement 1,90 euró alá. Harmadik hete csökken a kőolaj ára a világpiacon, és ez már megjelent a szlovák benzinkutak áraiban is. A legnagyobb töltőállomásokon 1,88 euróért tankolhatunk, a gázoljal valamivel többe kerül. Bő egy héttel ezelőtt viszont még 1,95 volt ez az ár. Bár ovábbra is érvényes, hogy egy átlagos 50 literes tartály teletankolásakor abban az esetben fizetnénk már érezhető mértékben, 10 euróval kevesebbet a mostanihoz képest, ha a benzinár 20 centtel lenne kevesebb. Ami jelenleg az álmok kategóriájába tartozik, hiszen a Slovnaft vezére, Világi Oszkár szerint a pozsonyi finomító 60 százalékon fog termelni néhány évig, aztán 2-3 éven belül, ha a finomító beruház vagy 300 millió eurót, akkor lehet, hogy a cég eléri a termelés kapacitásának 90 százalékát. És hogy mikor lehet érzékelhetően olcsóbb az üzemanyag? A cégvezető úgy látja, hogy ahhoz képest, ami ránk vár, a mostani benzinár olcsónak számít. Az, ami volt, már nincs, minden egyébb megoldás, ami nem az orosz energiahordozóra épül, az drágább.

Hagyjuk magunkat meglepni… Vagy mégsem...?

Barak László