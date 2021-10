LÉNYEG: Ki gondolta volna, hogy a szlovákiai belügy eddigi legőszintébben beolvasó illetékese egy magyar nemzetiségű zsaru lesz

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Ki gondolta volna, hogy oda jutunk, a szlovákiai belügy eddigi legőszintébben beolvasó illetékese egy magyar nemzetiségű zsaru lesz. Igaz, akik csak egy kicsit is objektív álláspontot képviselnek a szlovákiai magyarok és a szlovák állam viszonyával kapcsolatosan, azok egyáltalán nem lepődnek meg, hogy a magyarok mindenütt ott vannak Szlovákiában, ahol a dolgok történnek. A sikersztorikban ugyanúgy, mint a kudarcokban.

Csak akkor javulhat a rendőrség jelenleg botrányos megítélése, ha megtisztítják a politikai káderektől

Az országos rendőrfőkapitány, Hamran István sajtótájékoztatón jelentette ki, csak akkor javulhat a rendőrség jelenleg botrányos megítélése, ha megtisztítják a politikai káderektől. A személycserék már elkezdődtek.

A rendőrség iránti bizalmatlanság a rendőrfőkapitány szerint tartós jelenség. Egyáltalán nem kell csodálkozni azon, hogy az állampolgárok túlnyomó többsége így vélekedik, hiszen látják, hogy a különböző bűnüldöző szervek egymással ellentétes döntéseket hoznak - magyarázta Hamran. Tisztességes vizsgálótiszteket zártak például börtönbe, ami nyilván nem növelheti a lakosság bizalmát a rendőrség iránt. Ha a belső ellenőrzési hivatal képes így kudarcot vallani, és bírósági döntés is van róla, akkor egy ilyen csapat létezésének semmilyen alapja nincs Hamran szerint.

A rendőrháború tavaly, november elején kezdődött, amikor a Tisztítótűz nevű akció során letartóztatták Tibor Gašpar országos rendőrkapitányt, Peter Hraškót, a NAKA korábbi igazgatóját és Róbert Krajmert, a NAKA korrupcióellenes főosztályának vezetőjét is. A nagyon kényes korrupciógyanús ügyek nyomozói Ján Čurilla, Milana Sabota, Pavol Ďurko és Štefan Mašina a szeptemberi letartóztatásukig dolgozhattak zavartalanul. Čurilla volt például eredetileg az Isten malmai nevű akció vezető nyomozója is, Ďurko pedig az, aki a SIS exigazgatóját, Vladimír Pčolinskýt korrupcióval gyanúsította meg. A vizsgálótisztek ellen a rendőrség belső ellenőrzési hivatala (ÚIS) indított eljárást, és letartóztatták őket.

Most mind a négyen visszatérhetnek munkahelyükre, annak ellenére, hogy az ügyészség még mindig nem zárta le az ellenük folyó eljárást.

Hamran István a legfontosabbnak a rendőrség megtisztítását tartja a politikai jelöltektől. A tisztogatást már el is kezdte, hamarosan távozik a két helyettese, a NAKA igazgatóját pedig már le is váltotta. Október 15-től Branislav Kišš veszi át a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség (NAKA) vezetését, aki vizsgálótisztként a Sátor-banda ügyén is dolgozott. Hamarosan a kerületi rendőrfőkapitányok többségét is szélnek ereszti.

Robert Fico újabb népszavazási kezdeményezéssel akar előállni, amelynek célja az előrehozott parlamenti választás kiírása?

Az megvan, hogy az Állítsuk meg a korrupciót alapítvány szerint Peter Koščot azért körözik, mert állítólag 50 ezer eurónyi készpénzt adott Dušan Kováčik egykori speciális ügyésznek?

Koščot a Szlovák Titkosszolgálat (SIS) csak „X úrnak” nevezi, és korábban felmerült, hogy az ellene indított eljárás lehet az egyik oka, hogy a belügy emberei hadjáratot indítottak a NAKA kényes korrupciós ügyekben nyomozó vizsgálótisztjei ellen. A civil alapítvány utánajárt, és kiderítette, hogy Koščnak ugyanott van lakása 2013-tól, ahol a Smer volt alelnökének, Robert Kaliňáknak is volt három 2010-ig.

A három közül elajándékozott egyet a testvérének, Milan Kaliňáknak, egyet pedig az unokaöccsének, Erik Kaliňáknak, aki jelenleg a Smer vezetésében ül. A harmadikat idén februárban ajándékozta szintén a testvérének. A lakást, amely Erik Kaliňáké lett 2010-ben, 2005-ben még Robert Fico vásárolta feleségével, Svetlanával. Az alapítvány megkérdezte a Smert arról, milyen forrásból finanszírozta a lakást Fico, illetve milyen körülmények között íródott át az 2009-ben Kaliňák nevére, de nem válaszoltak. Csoda, hogy Robert Fico újabb népszavazási kezdeményezéssel akar előállni, amelynek célja az előrehozott parlamenti választás kiírása?

Nooormális???!!!

Hogy ne csak a szennypolitizálás meg a bűn ágaskodjon a hétvégén, tessék kvittelni, hogy Milan Krajniak (Sme rodina) munkaügyi miniszter pénteken bejelentette, pénzbeli támogatásokkal járulnak hozzá a foglalkoztatottság növeléséhez. Egy 52 millió eurós segélycsomagról van szó, amelyet több mint 14 ezer ember közt osztanának szét.

De hogy azért ne legyen felhőtlen a szerencsétlen átlagpolgár öröme, közhírré tesszük azt is, hogy a káosz kormánya továbbra sem lankad: Milan Krajniak reagált koalíciós partnere, Richard Sulík (SaS) gazdasági miniszter csütörtöki kijelentésére a munkaügyi hivatalok lehetséges eltörléséről. „Ha Richard Sulík gazdasági miniszter a munkaügyi hivatalok megszüntetését javasolja, akkor jobb lépésnek tűnik a gazdasági minisztérium felszámolása” – írta Krajniak a közösségi oldalán.

Nooormális???!!!

A brit felnőtt lakosság hatodával fordult elő az elmúlt hetekben, hogy az ellátási hiányok miatt nem tudott alapvető élelmiszereket vásárolni

Van itt gond rogyásig, de tessék elképzelni, hogy a legfrissebb felmérés szerint a brit felnőtt lakosság hatodával fordult elő az elmúlt hetekben, hogy az ellátási hiányok miatt nem tudott alapvető élelmiszereket vásárolni. Az ország jelentős térségeiben még az elmúlt hétvégén is hosszú, esetenként kilométeres sorok kígyóztak a benzinkutaknál. A Nagy-Britanniában arató válsághelyzetben az lehet az egyetlen pozitívum, hogy talán elgondolkodnak az emberek, hová akarják őket terelni az Európai Unió ellen uszító politikusok…