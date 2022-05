LÉNYEG: Ki kapjon gyorsan pénzt: mindenki egy keveset vagy előbb a tanárok?

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Szinte már unalmas erről írni, de megint olyan helyzet alakulgat ki a koalíción belül, hogy felmerül a kérdés: ez a három és fél párt meddig bírja ki együtt a kormányzást?

Vétó vétó hátán

A kormánypártoknak szerdán sem sikerült megegyezniük a magas infláció hatásait enyhítő szociális csomag elfogadásáról. Az SaS előre megmondta, számára vörös vonal, elfogadhatatlan az adóemelés, ezért meg is vétózta a családi pótlék és a gyerekek „szabadidő-utalványainak” elfogadását. A Richard Sulík gazdasági miniszter által vezetett tömörülés nem támogatja az adóbónusz emelését sem, mivel szerinte ez nem a rászorulóknak segít, és az ráadásul fél milliárd eurót teljes egészében az önkormányzatoktól vonna el. De ez utóbbi elgondolást legalább nem akadályozzák meg. Sőt, még a maradék koalíciós erőknek tanácsot is adnak: ha arra kerülne a sor, az ellenzéki Hlas párt segítségével nyugodtan megszavazható a téma.

Miniszter miniszter ellen

A gyerekek „szabadidőbónusza” az más tészta. Ott nincs apelláta. Ezt a liberálisok azért sem támogatják, mert az egyik jeles képviselőjük, az oktatási miniszter szerint előbb a tanárok fizetését kellene rendezni. Branislav Gröhling úgy látja, 10 százalékos béremelés a minimum, hiszen már most is legalább ezer tanár hiányzik a pályáról, akik helyett nincs utánpótlás. A miniszter meglehetősen elkötelezettnek mutatkozik ebben a kérdésben, mivel azt mondja, hogy kész akár személyesen is támogatni a tanárok bérkövetelését. Ha lesz tiltakozás, akkor valószínűleg az élére áll, és kivonulna a pénzügyminisztérium elé. Persze, hogy ezt tenné, mivel a nevezett tárca élén a két esztendeje örök ellenségként viselkedő Igor Matovič áll, tehát belefér egy kis borsot törni az ellenlábas orra alá.

Hopp egy kis pénz!

Eduard Heger kormányfő, a nyugodt erő szerint azonban még nincs minden veszve, maradt némi idő, nyárig megkaphatják a rászorulók a támogatást. A miniszterelnök úgy látja, a koalíció nincs veszélyben. Pártbeli főnöke, Matovič viszont már tépi a száját, megüzenve, ha az embereket nem kompenzálják az elszabadult infláció miatt, akkor nincs értelme ennek a jelenlegi koalíciónak. Alig hogy ezt kimondta, már le is pottyant egy kisebb segélycsomag a koalíciós szekérről. Mert bár a kormány szerdán az SaS miatt nem tárgyalt sem a „nagy” – mintegy 1,3 milliárd eurós – sem a kisebb – mintegy 133 millió eurós – intézkedésről, egy 22 milliós segélycsomagot viszont jóváhagyott. Ennek értelmében a leginkább rászorulók – több mint 200 ezer ember – egy hónap múlva számíthatnak 100 euró pluszbevételre.

Kampányolni készül két államfő

Közben a megbonthatatlannak hitt magyar - lengyel barátságot felváltani látszik a szlovák-lengyel testvériség. Varsó már talán a nyár folyamán megkezdheti Szlovákia légterének védelmét, ehhez csak néhány dokumentumot kell aláírni. És ez még mind semmi. A lengyel államfő szerdán Pozsonyba látogatott, mert a két ország elnöke nagyon egy húron pendül az oroszok által lerohant Ukrajna kapcsán. Ez olyannyira így van, hogy Zuzana Čaputová és Andrzej Duda abban is megegyeztek, hogy közösen próbálják meggyőzni a bizonytalankodó nyugati vezetőket arról, Kijev megkaphassa az Európai Unió tagjelölti státuszát. Duda azt is megpendítette, hogy a szlovák-lengyel elnöki misszióhoz más vezetők csatlakozását is várják. Ez egy szép lehetőség lenne a frissen beiktatott Novák Katalin államfő számára, hogy megmentse a rezsicsökkentés mantrájába belezavarodott Magyarország maradék becsületét.

Legyen már béke, öljenek meg mindenkit az oroszok!

Mert az már tényleg elég gáz, ha valaki az oroszok elleni EU-s olajszankciót szanaszét vétózná, csak azért, mert magasról tesz a szolidaritásra, és csak a saját profitját hajkurássza, hullahegyeken át. Ezt tenné Orbán Viktor politikai kebelbarátja, a maffiózókkal táncoló Robert Fico is, aki annyira békepárti, hogy ha pozícióban lenne, elutasítaná a fegyverszállítást az ukránoknak. Hadd gyilkolja le szabadon a szomszédos ország népességét az orosz vezetés! Miért akarnak védekezni ezek a szemét náci ukránok?! Nemhogy örülnének annak, hogy a kiválasztott orosz nép kardjába dőlhetnek bele! Valahogy így gondolja a korábban a hazai magyarokat előszeretettel cseszegető, komcsilelkületű populista szörnyeteg, aki remélhetőleg sosem kerül többé vissza a hatalomba. Hiszen amúgy is a börtönben a helye.

Sidó Árpád