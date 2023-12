LÉNYEG: Kiderült, Ficóék honnét rángatnának elő pénzeket, mielőtt még az EU megbünteti Pozsonyt 

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Már lassan mindenhonnan a csendes éj meg a laszt kriszmasz dallama csendül fel, de a szlovák törvénygyárban annyira zakatolnak a politikusok, hogy erről alig vesznek tudomást. Ott tényleges munka folyik. Folytatódik a parlamenti nagyüzem.

Ficóék spórolnának

Robert Ficóékat eléggé aggaszthatja az államháztartás ramaty állapota, és ezért még az év törvénye, a költségvetési jogszabály megtárgyalása előtt gyorsan le akarták zavarni az úgynevezett konszolidációs csomagot. Ez meg is történt, és így már egyértelmű, min akar spórolni, és honnan szeretne pénzt szerezni a kormány. Lesz itt egy kis bankadó, meg megemelik az egészségbiztosítási járulékot, ami egyaránt érinti a munkaadókat, az egyéni vállalkozókat, illetve a biztosításukat saját zsebből fizetőket is. Mindemellett jövőre elbúcsúzhatunk egy szabadnaptól. 2024-ben ugyanis szeptember elsején, az alkotmány ünnepén már dolgozni leszünk kénytelenek, habár ez a jeles nap továbbra is államünnep marad. Ez azért fontos a büdzsének, mert egy munkaszüneti nap eltörlése mintegy 130 millió euró bevételt jelent az államnak. Különben is, mit ünnepeljünk egy olyan hitvány alaptörvényen, amelyiknek a preambuluma leszlovákoz minket. Inkább melózzunk egy kicsit, és szokjunk le a bűnös élvezetekről. Mert drágulni a fog a cigi is, és többe kerül majd az alkohol is. A kabinet pénzt pumpál kia Slovnaftból is, és a közmédiának meg kevesebbet ad, mert az amúgy is idegesítően kiegyensúlyozott a Smer szempontjából.

Legyünk megértőek a táskás szemű képviselőkkel!

Közben a törvényhozás nem szavazta meg az ellenzéki pártok javaslatát, hogy szakítsák meg a hatásköri törvény vitáját és végre térjenek rá a jövő évi költségvetési javaslatra. A kormánypárti mamelukok inkább arról döntöttek, hogy először a hatáskörökkel foglalkozó jogszabályon rágják át magukat, hogy amíg azon nincsenek túl, a parlament ne fejezhesse be a munkát. Azaz kedden este nyolc után is folytatódik az ülés, és ha szükség lesz rá, az éjszakai órákban is. Tehát ha a hajnali órákban a várdomb környékén valaki összefut egy táskás szemű képviselővel, legyen megértő vele szemben. Biztosan a javunkat akarja. Bár a hatásköri törvény módosítása hivatalosan az SNS-es tárca, az idegenforgalmi és sportminisztérium létrehozásáról szól, de megágyazhatnak benne annak is, hogy a smeres exfőzsaru felszabadulva vállalhassa el a titkosszolgálat irányítását. A nemzeti tanács gyorsított eljárásban tárgyalja az ezzel kapcsolatos módosításokat, és csak utána kerül sorra a költségvetési tervezet. És ha mindezt csak szép lassan veszik át, akkor fordulhatnak rá a smeresek szempontjából fontos Büntető Törvénykönyv átírására. Aminek köszönhetően a Ficóékhoz köthető figurák fellélegezhetnek, hiszen szélnek eresztenék a speciális ügyészséget, és a büntetési tételeket is lejjebb vinnék.

Figyelmeztet az Európai Ügyészség

Na ez az, aminek a híre már Brüsszelig is eljutott. Arrafelé többen úgy érzékelik, hogy a smeres módosítás jóváhagyása minimálisra csökkentené az uniós pénzekkel elkövetett csalások felderítésének esélyét és üldözését. Az uniós fővárosban egyesek úgy vélik, a szlovák kormánynak vissza kellene vonnia a vonatkozó törvénymódosítást. Az Európai Ügyészség is arra figyelmeztet, hogy Szlovákiában veszélyben van a jogállamiság, ami az uniós támogatások folyósításának a felfüggesztéséhez vezethet. A legerősebb ellenzéki párt vezetője szerint ez egyértelműen jelzi, hogy az Európai Bizottság eljárást indíthat az ország ellen, és megakadályozhatja az EU-s források lehívását. Ahogy ezt az elmúlt időszakban azt a magyar kormány is megtapasztalhatta.

Potyautas okoskodás

Kedden az egyetlen működő hazai magyar párt is megszólalt, mégpedig a költségvetésről próbált épkézláb gondolatokat közvetíteni. Ez annyiban sikerült csupán, hogy még a közismerten csekély értelmű Donald Trumpot is sikerült alulmúlnia. Főleg, ami a védelmi kiadásokat illeti. A Szövetség politikusa, a már legalább pár éve György név alatt szereplő Gyimesi ugyanis olyanokat állít, hogy hozzá képest az amerikai exelnök is agysebésznek tűnik. A pártalelnök szerint elsősorban a védelmi költségvetésen lehetne mintegy 600 millió eurót megtakarítani, hiszen most az államnak nincs elég pénze a katonaságra. Őt az sem zavarja, hogy a szomszédunkban 664 napja totális háború zajlik. Mert bár úgy véli, beszélhetünk arról, hogy Ukrajnában konfliktus dúl, de majd ha tényleg nagy lesz a baj, a NATO - aminek Szlovákia is tagja - megvéd minket. És majd akkor költünk fegyverekre, amikor lesz pénzünk. Ennél a potyautas hozzáállásnál még a gyakran Putyin-simogatónak tűnő magyar kormány is jóval józanabb, ahol tudják, hogy nem úszható meg az, hogy a katonai szervezet normális tagországai a GDP-jük két százalékát fordítsa a védelemre. Főleg, ha egy országgal arrébb egy területrabló fasiszta diktátor diktálja a tempót.

Sidó Árpád