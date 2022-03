LÉNYEG: A kijevi tévéadó már nem tudja leadni Depardieu filmjeit, egy kis pánikért viszont a szlovákok útlevéllel mennének a szomszédba

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Európába tart Ukrajna (Fotó: TASR/AP)

Néhány napja mintha egycsapásra megszűnt volna a covid-helyzet. A hírek ugyanis már hatodik napja az orosz-ukrán háborúról, és nem másról szólnak.

Ez persze aligha vigasztalja annak a 45 embernek a családját, akik tegnap haltak bele a koronavírus okozta szövődményekbe Szlovákiában. Ők feltehetően magasról tesznek Putyinra és az ukránokra, családtagjuk, barátjuk elvesztésén kívül más aligha érdekli őket. Az élet azonban könyörtelenül megy tovább, a világ pedig Ukrajnára figyel.

Se kép, se hang

Kedden elérhetetlenné váltak az ukrán tévécsatornák, miután orosz találat ért egy kijevi tévétornyot, ami nem rogyott ugyan össze, de olyan súlyos károkat szenvedett, hogy adásszünet van. A BBC News tudósítása szerint öt ember halt meg a támadásban.

A távközlési célpontok, a rádió és a televízió infrastruktúrájának kiiktatása szinte minden háborúnak részét képezi, a kétségbeesett, tanácstalan emberek tájékoztatása ugyanis ilyen helyzetben kulcsfontosságú, és ezt Putyinék is jól tudják. Néhány nappal ezelőtt még az ukrán tévé bemutatott egy kisfilmet arról, hogyan kell Molotov-koktélt készíteni, az ilyen oktatási célú, önvédelmi videókat azonban mostantól már csak az interneten érhetik el az ukránok.

Menekülnek, mert mást nem tehetnek

Időközben már több mint 660 ezer ember menekült el Ukrajnából valamelyik szomszédos országba az Oroszország által indított háború elől az utóbbi hat napban, közölte az ENSZ. Közülük több mint 54 ezren Szlovákiába érkeztek.

A menekülőkkel szemben megindítóan példásan viselkednek nemcsak az állami szervek, amelyek ingyenes vonatjegyekkel, könnyitett beutazással, térítésmentes szállással segítik a háború elől menekülőket, hanem a lakosság is kitűnőre vizsgázik emberségből, hiszen egymást érik a felajánlások, gyűjtések, önkéntesek saját költségükre szállítják el a határról az ukránokat, sokan saját lakásukban fogadják be a rászorulókat. És ez még csak a kezdet.

Az ENSZ óvatos becslései szerint egyébként akár 4 millió ember is elhagyhatja a hazáját a konfliktus miatt, ezért a 21. század legnagyobb európai menekültválságával kell szembenéznünk.

Ukrajna Európába tart

És ezen még az sem segíthet, ha Ukrajna az Európai Unió tagállamává válik. Ez a lehetőség ugyanis soha nem volt még annyira reális, mint ezekben a napokban. Zuzana Čaputová államfő az Európai Unió hét másik tagállamának elnökével együtt egy hétfő este megfogalmazott nyílt levélben szorgalmazta Ukrajna gyors felvételét az Európai Unióba. A kezdeményezők sorából – hogy, hogy nem – akkor kimaradt Magyarország, azóta azonban már Budapest is bejelentette, hogy támogatja a kezdeményezést. Kedden Eduard Heger kormányfő is megerősítette: támogatja Ukrajna uniós tagságát.

Ukrajna egyébként már jó néhány évvel ezelőtt megkötötte a társulási megállapodást, azonban ez a folyamat a háború miatt most valóban felgyorsulhat.

Szlovákiában is érezhető a pánikhangulat

Bár az Európai Unió tagállamain belül útlevél nélkül utazgathatunk, a támadás kezdete óta Szlovákiában példátlan mértékben megnőtt az útlevéligénylések száma, jelentette be kedden a rendőrség.

Hétfőn például több mint 5400 szlovák állampolgár igényelt útlevelet, egy héttel korábban mindössze 1800-an adták be a kérvényüket. A pánikoló honfitársaink miatt hosszú sorokra kell számitani az okmányirodákban. Az is érdekes jelenség, hogy az emberek elsősorban gyermekeiknek csináltatnak útlevelet gyorsítva, hogy a dokumentum két vagy tíz munkanapon belül elkészüljön.

A rendőrség ismételten arra kért mindenkit, hogy ne üljenek fel az álhíreknek, Szlovákia biztonságban van, ezért semmi sem indokolja az útlevelek gyors beszerzését.

Az oroszbarát Cyrano is közbenjárna a békéért

Van, aki még idejében beszerezte viszont az orosz útlevelet. A heves temperamentumáról és indulatos kiszólásairól is ismert francia színészlegenda, Gérard Depardieu még 2013-ban kapott orosz állampolgárságot barátjától, Vlagyimir Putyintól. Depardieu annak idején nagyszerű demokráciának nevezte Oroszországot, most viszont ő is felszólalt. Kijelentette: Oroszország és Ukrajna mindig is testvérnemzetek voltak. „Én a testvérháború ellen vagyok. Azt mondom: tegyétek le a fegyvereket és tárgyaljatok!” – mondta a franciából lett büszke orosz színész.

Juhász László