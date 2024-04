LÉNYEG: Kijózanodás, kólával

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

(Fotó: TASR)

A mai LÉNYEG meghallgatható itt:

Podcastjaink elérhetők az Apple Podcasts és a Google Podcasts alkalmazásban, valamint a Spotify-on is!

Alkotmányos analfabetizmus

Régen volt már Lényeg, legalább is így hétfőn kora este már olyan távolinak tűnik a péntek, amikor még nem tudtuk, hogy másnap megválasztjuk magunknak Peter Pellegrinit. Jó, lehet, hogy Ön vagy én nem rá szavaztunk, de ez a lényegen mit sem változtat. A képviselőből lett államtitkárból lett miniszterből lett kormányfőből lett házelnök életrajzából valóban már csak a köztársasági elnöki cím hiányzott, mi pedig nagy kegyesen megadtuk neki ezt a lehetőséget.

Hogy miért? Erről az elmúlt két napban már rengeteg elmélet napvilágot látott, csak ismételgethetnénk őket. A lényeg nem is az, miért hagytuk magunkat azzal riogatni, hogy Ivan Korčok háborúba küldené nemzetünk fiait vagy hogy megválasztása másnapján kiirtaná az összes szlovákiai magyart – a lényeg, hogy Peter Pellegrini ma már azt is bejelentette, az alkotmány értelmében vasárnap megszűnt a képviselői mandátuma. Ez pedig azért érdekes, mert a választás után még azt mondta, néhány hét kérdése, hogy rendezzék a parlamenti elnöki poszt kérdését. A megválasztott államfő hétfőn tehát beismerte, hogy fogalma sem volt, mi áll az alkotmányban. Pedig azért illett volna legalább a köztársasági elnökkel kapcsolatos fejezetet átfutni, mielőtt pályamódosításon kezd el gondolkodni. Most tehát ideiglenesen Peter Žiga tölti majd be ezt a pozíciót, azt azonban már most tudni lehet, hogy Richard Rašinak szánják a posztot, a Hlas elnöki tisztét pedig Pellegrini helyett Matúš Šutaj Eštok foglalhatja el. Ezzel a húzással a Hlas újabb nagy lépést tesz afelé, hogy a Smer végleg bekebelezze.

Danko gyűrögeti a gatyamadzagját

Szóval, lassan körvonalazódik majd, hogy alakul a parlamenti helyzet, azonban az sem érdektelen, mi lesz a kormánykoalícióval. Ficónak persze az lenne a legkényelmesebb, ha visszaterelné pártja szoknyája alá a renitenskedő hlasos politikusokat, és mintegy véget vethetne ennek az egész, kínos közjátéknak, és három helyett kétpártivá válna a kormánykoalíció. Ott van még persze – ha nem is nagyon látható módon – az SNS is. A szlovák nemzetiek vezetője, Andrej Danko ma jelezte, pártja kész tárgyalni a kormánykoalíció további működésének feltételeiről, mivel szerinte alapvetően megváltozik a politikai paletta. Hogy pontosan mire gondolt, azt csak szerdán árulja el. Valószínűleg úgy gondolkodik, hogy bár nem koalíciós partnere javára lépett vissza az elnökválasztás első fordulója előtt, hanem Štefan Harabint támogatta, de azért mégiscsak jár valami az SNS-nek, hogy lenyelték a békát és a – hozzájuk képest – liberális és progresszív Pellegrini mellé álltak a második fordulóban. Taraba miniszter még tavaly decemberben kerek perec megmondta, hogy a gazdasági minisztériumot szeretnék cserébe Pelle támogatásáért. De az is lehet, hogy beérik két parlamenti alelnöki poszttal, hiszen ezt is rebesgették korábban. Danko számításait még keresztülhúzhatja Robert Fico, akinek azért lesz némi beleszólása abba, hogyan is néz ki a kormánya. De valószínűbb, hogy a miniszterelnök dob még egy kis koncot a nemzetieknek is, hiszen a Hlas kegyeit már tövig élvezheti.

Jön a kólaadó

Ami pedig az egyéb élvezeti cikkeket illeti, hamarosan még drágább lehet a cigaretta és a kólafélék ára is emelkedhet. Erről Robert Fico miniszterelnök beszélt ma délután, amikor bejelentette a dohánytermékek és a cukrozott italok magasabb adóztatásának szándékát. Nincs szó újdonságról, az erről szóló javaslat már tavaly novemberben napvilágot látott. Az ötletről mostanáig inkább hallgatott a kormány, most viszont már tényleg kellene valamit kezdeni a kiürült államkincstárral.

Szlovákia minden lakosa átlagosan 212 liter üdítőt iszik meg évente, ennek csak a 40 százaléka kalóriamentes. Persze, kiskoruktól kellene a cukrozott üdítőktől óvni a gyerekeinket, hiszen a cukor olyan legális drog, amire igazán könnyű rászokni. Ezt a feladatot az állam nem fogja tőlünk, szülőktől átvállalni. Ha az egészségtelen, cukrozott üdítőitalokat különadóval is sújtják, azt nem annak érdekében teszik, hogy ez embereket leszoktassák a kalóriabombának is beillő, különféle lónyálakról. Azok, akik rászoktak, aligha fognak kevesebb kólát vásárolni csak azért, mert drágább lesz. Egy generáció már felnőtt ezeken az édes üdítőkön, ők nem fognak egyik napról a másikra egészséges csapvizet inni. Az pedig már valóban a naiv dajkamesékbe való elképzelés, hogy a pluszbevételt az állam az egészséges táplálkozásra nevelésre költené.

Juhász László