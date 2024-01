LÉNYEG: Kik sírják vissza azokat az időket, amikor Sátor Lajosék a korrupció segítségével gyilkolászhattak egy évtizeden keresztül?

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Fotó: TASR - Jakub Kotian

Csak most hétfőn jelezte a parlament elnöke, hogy pártja lassan rábólint, aztán hivatalosan is bejelenti az indulását a két hónap múlva esedékes köztársaságielnök-választáson, és kedden már tálcán kaptuk meg, hogy Peter Pellegrini házelnököt tartják az emberek a legmegbízhatóbb politikusnak Szlovákiában. A Median által végzett felméréséből az derül ki, hogy a választóknak nagyon bejön a hlasos szépfiú, még akkor is, ha pár hónappal ezelőtt a kormányzással inkább az idősebbik "testvérét", Robert Ficót bízták meg. De az előttünk álló államfőválasztás más tészta, erre a pozícióra egy kevésbé konfliktusos politikust kíván a nép. Szóval 37 százalékos teljesítménnyel az exsmeres pártelnök az ország kedvence, megelőzve ezzel a második helyre csúszott Zuzana Čaputová elnököt. Akinek viszont már elege lett a politikából. Annyira, hogy már nem áll a rajtvonalhoz. Ám a ficóista fakenews annyi marhaságot hordott össze vele kapcsolatban, hogy kész csoda, hogy még mindig 34 százalékos a bizalmi indexe. Ezzel éppen csak megelőzi a kormány irányítóját, aki viszont akár egy tojástartóval is képes elbábozni, hogy érdeklik őt az egyszerű halandók filléres ügyei. Az említett kutatás érdekessége, hogy a szeptemberi választásokon második helyen befutó progresszív párt vezetőjét, Michal Šimečkát most még a törvényhozásba nagy nehezen bejutó nemzetiek bajnoka, Andrej Danko is megelőzi, igaz, csak paraszthajszállal.

Slota slamasztikában

Az SNS háza tájékáról jött szívet melengetőbb hír annál, hogy a tömörülés mostani főnökét aránylag elfogadott figurának tartják. Mert úgy néz ki a nemzetiek korábbi vezérürüje, Ján Slota, aki a szlovákiai magyarok régi "rajongója", marad a slamasztikában. Ugyanis a Legfelsőbb Bíróság újratárgyalásra visszautalta a Specializált Büntetőbíróságra az expártelnök korrupciós ügyét. A bíróság tavaly nyáron négy évre felfüggesztett kétéves feltételes szabadságvesztésre ítélte a politikából már kifarolt személyt, bár akkor még a korrupciós bűncselekményt nem sikerült rábizonyítani. A vád szerint Slota a Zsolnai Kerületi Bíróságon elintézte, hogy egy ismerőse enyhébb büntetést kapjon, akit eredetileg hároméves letöltendő szabadságvesztésre ítéltek halálos baleset okozása miatt. Az SNS volt elnöke 5 ezer eurót csúsztatott egy bírónak, és ugyanennyi pénzt pedig a saját zsebébe rakott. Természetesen Slota mindvégig ártatlannak vallotta magát, ismerve őt, tán még a sanda feltételezést is sértőnek tarthatta.

Nem kell ide NAKA

Ám az is lehet, mire az ügyét ismét döntésre viszik, alig marad a bűnüldöző szervekből bármi is. Mert ez az új kabinet, a Fico vezette sereg fenekestül fel akarja forgatni a rendőrséget, illetve széjjel eresztené a speciális ügyészséget is. Mert a mostani koalíciót alkotó rezsim emberei közül sokan nem ma született bárányok. Fico szerencséje, hogy a belügy élére egy a smereseknél is smeresebb hlasos miniszter került, aki akkora lendülettel tisztogat, mintha nem lenne holnap. Matúš Šutaj Eštok szerint a rendőrség átszervezése közvetlenül kapcsolódni fog ahhoz, ami jelenleg a Speciális Ügyészi Hivatalt fenyegeti. Mert ha ez az intézmény megszűnik, akkor ahhoz a rendőrséget is hozzá kell igazítani az új rendszerhez. Hiszen a miniszter meggyőződése, hogy a NAKA amúgy is egy túl nagyra duzzasztott ügynökség.

Kenőpénz és Sátor Lajos

És a korrupcióval foglalkozó hivatal beszántásának, illetve a megvesztegetésért járó büntetések csökkentésének javaslatát már a parlament tárgyalja, mivel kedden folytatódott a nemzeti tanács ülése, ahol a kormánypártok a Btk. módosítását szeretnék gyorsított ütemben keresztülvinni. Azonban ennek az elképzelésnek nem tapsikolnak lelkesen a mutyizást elítélők térfelén. Kijózanító hangot ütött meg ezzel összefüggésben a megszüntetés előtt álló Speciális Ügyészség egyik alkalmazottja is, aki a lapunknak elmagyarázta, mennyire nem ért egyet azzal, hogy a parlamenti kormánytöbbség mérsékelné a korrupciós esetek büntetési tételeit. Hiszen nem árt tudatosítani, hogy Szlovákia egyik legvéresebb bűnszervezete, a sok tucatnyi halottat maga mögött hagyó Sátor-csoport nagyrészt a korrupciónak köszönhette létezését. Rendszeresen kentek meg magas beosztású rendőröket, így aztán egy teljes évtizeden keresztül büntetlenül gyilkolhattak, Sátor pedig az elfogatóparancs ellenére sikeresen bújkálhatott. Emiatt sem életszerű, hogy az ilyen súlyos eseteknél a büntetések mérséklése járható út volna, mert így még akár a vastagnyakú maffiózók is visszatérhetnek, gyilkosságokat követhetnek el, amiket aztán tíz-húsz év múlva megint vizsgálni lesznek kénytelenek a hatóságok. Ahogy például most is ilyen régi bűncselekményekkel foglalkoznak. Ha az ország más szegletében nem is tudatosítják, de mi azért képben lehetünk arról, hogy Sátort a tízes gyilkosság miatt körözték, és az ehhez fogható brutalitás párját ritkító az egész kontinensünkön. Ám ennek ellenére is akadtak olyanok, akik elfogadták tőlük a kenőpénzt. Tehát aki a Fico által megálmodott és a belügyminiszter által végrehajtandó igazságügyi reformért lelkendezik, az valahol a kilencvenes éveket sírja vissza.

Sidó Árpád