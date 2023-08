LÉNYEG: Kinek, mi köze ahhoz, hogy mennyit keressenek a politikusok...? Ne lepődjön meg senki!

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Ha nem politikai szembenállások generálják a közemberek vitáit, akkor ott van foci, na és persze az időjárás. Utóbbiról is legalább annyira megosztóak a vélemények, mint a politikáról meg a labdarúgásról. Mert mi volt, amikor 40 Celsius közelében mértük a hőmérsékletet? A spájzban volt már a klímakatasztrófa, a világvége. Ugyanez folyik most, hogy jóval 30 Celsius fok alatt tanyázunk és esik, hol csendesen, hol pedig felhőszakadásokkal.

Kinek, mi köze ahhoz, hogy mennyit keressenek a politikusok...?

Egyetlen téma viszont van mégis, amiben jelzésértékűen egy húron pendül a népesség tekintélyes hányada. Ez a téma nem más, mint a politikusok fizetése. Mármint annak az állapotnak a minősítése, hogy mennyi pénzzel honorálja az állam, vagyis maguk az adófizetők a politikusok munkáját.

Az AKO ügynökség legfrisebb vonatkozó felmérése szerint a megkérdezettek mindössze 3,3 százaléka nem tudott dönteni, és 0,1 százaléka nem volt hajlandó arra a kérdésre válaszolni, hogy a leendő kormány majd befagyassza-e a parlamenti képviselők fizetését. A válaszadók 83,1 százaléka, ami ugye elsöprő többségnek számít, természetesen azon az állásponton van, hogy a kormány igenis hasson oda, hogy minél kevesebbet keressenek a parlamenti képviselők!

Ennek a markáns véleménynek nyilván tengernyi oka van. Amelyek tételes felsorolása, pláne indoklása egészen biztosan meghaladná a Lényeg-rovat terjedelmét.

Van azonban ezzel a felméréssel egy rendkívül komoly probléma! Nevezetesen az, hogy a kérdést kiötlő közvélemény-kutatóknak evidensen halvány sejtelmük nincs arról, miként működik egy parlamentáris demokrácia. Ha ennek ellenkezője lenne igaz, akkor a kérdést, hogy befagyassza-e a kormány a parlamenti képviselők fizetését, eszükbe sincs feltenni. Miért vajon? Csak azért, mert a parlamenti képviselők fizetéséhez semmi köze nincs a kormánynak! Amely állami szerv nem más, mint a törvényhozás, vagyis a parlament végrehajtó szerve! Ami azt jelenti, hogy a parlamenti képviselők fizetésének meghatározása csakis és kizárólag a parlament, illetve a parlamenti képviselők törvényes joga!

Egyszerűbben fogalmazva, a szóban forgó közvélemény-kutatásnak kb. annyi értelme van, mintha azt firtatnák pihent aggyal valakik egy felmérésben, hogy a lapos Földgolyón este legyen-e a napkelte… Egyszerű népbutítás minősített esete forog fenn tehát!

Hogy valódi célja a tájékozatlan emberek megvezetése, öncélú hergelése volt-e, vagy szimplán elszabadult valami teljesen alkalmatlan közvélemény-kutató, ezen lehet majd kiadósakat vitatkozni. Részünkről velősen legyen elég annyi, hogy aki hülye, az is marad…

Adóemelésekről értekezni a választások küszöbén?

Hiába kampány van, ami tulajdonképpen egy véleményháború. Aki csak tudja, mondja a magáét, sóderol ezerrel, hogy a lehető legtöbb voksot söpörhesse majd be a választásokon. Kivéve az ügyezető, illetve szakértői kormány tagjait, akiknek mindössze annyi a kötelességük, hogy a lehető legkisebb balhék nélkül elnavigálják a társadalmat a választásokig. Egyébként azt mondanak, amit gondolnak, azt terveznek, amit akarnak. Beleértve például akár az adóemeléseket érintő elmélkedést is, hiszen nem kell attól tartaniuk, hogy esetleg szavazatokat veszthetnek... A szakértő kormány pénzügyminisztere, Horváth Mihály nyilván ezért lengette be, hogy az alkohol és a cigaretta jövedéki adójának emelésével esetleg pluszbevételhez juthatna az államkassza. Jött is az ötletre a dörgedelmes válasz a Richard Sulík vezette SaS részéről. Nyilván senkit nem lep meg, hogy szerintük szóba sem jöhet semmiféle adóemelés! Merthogy az az árak emelkedésével az életszínvonal végzetes megbicsaklásával járna.

Hogyne. A költő után szabadon ehhez annyit lehet hozzáteni, hogy nincsen ebben semmi, ámde az legalább érthető. Majd bolond lenne bármilyen párt adóemelésekről értekezni a választások küszöbén…

Van az úgy, hogy rossz a lapjárás

Ha már a piszkos anyagiakat tárgyaltuk eddig, maradjunk a pénznél a végére is. Csupán néhány hete annak, hogy visszahívták funkciójából Ivan Šimko a szakértői kormány megbízott belügyminiszterét, miután a rendőri vezetők közül 20-an jelentették be távozásukat miatta. Akkorra azonban a miniszter már jóváhagyta a rendőrök nyári jutalmait. Csakhogy nem mindenki esetében szaladt ám meg a keze. Míg a kerületi rendőrfőnökök például fejenként 4 ezer, a járásiak meg 2 ezer eurós prémiumot kaptak, a legmagasabb szintű jutalom valahogy elkerülte az országos rendőrfőkapitányt, Hamran Istvánt és a belügyi inspekció vezetőjét, Peter Juhást. Ők ketten ugyanis csak 200 eurót kaptak pluszban. Ami jelentős különbség a rendőrségi felsővezetők átlagos jutalmához és a korábbi értékelésekhez képest.

Tanulság? Csak annyi, hogy a jutalmakat júniusban hagyták jóvá, Hamran és Šimko viszonya éppen akkor volt a mélyponton! Hát igen, van az úgy, hogy rossz a lapjárás…

