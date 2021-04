LÉNYEG: Kinyitottak a boltok, javult a járványhelyzet, de Putyin rendszeréről kiderült, hogy Csehországban is gyilkolt, és kitört az európai futballháború is

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Négy hónap elteltével óvatosan enyhítették a járványintézkedéseket, hétfőtől kinyithatott az összes bolt és a legtöbb szolgáltatás. Tömeg jobbára csak a boltok előtt volt, mert az üzletekben be kellett tartani a 15 négyzetméter/fő előírást. A nyolckor kezdődő kijárási tilalom miatt viszont maradt a korai zárás.

Az internet sem segített mindenkinek

A vállalkozások már nagyon várták a nyitást, mert az elmúlt négy hónap komolyan megvágta a bevételeiket, még azoknak is, akiknek sikerült az internetre „költözni”.

A szolgáltatásokat, elsősorban a legtöbbször kisvállalkozásként vagy családi vállalkozásként működő

fodrászatokat, szépségszalonokat a lezárás a boltoknál is sokkal súlyosabban érintette, ők nem költözhettek az internetre, hajat nyírni, körmöt festeni nem lehet a világhálón.

Rövid felkészülés

A bolttulajdonosoknak nem volt sok idejük felkészülni a hétfői nyitásra,

a kormány csak pénteken fogadta a vonatkozó rendeletet, a közegészségügyi hivatal pedig csak ezt követően tudta elkészíteni a nyitás alapjául szolgáló rendeleteket. Még vasárnap is voltak olyan boltok, ahol nem voltak biztosak abban, hogy hétfőn tényleg kinyithatnak.

Hétfőtől a templomok is fogadhatják a hívőket, rájuk is csak annyi korlátozás vonatkozik, mint a boltokra, vagyis egy emberre legalább 15 négyzetmétert kell számolni. Hétfőtől újabb két évfolyamot engedtek be az iskolába, a 8.-os és a 9.-es tanulók mintegy fél éves kihagyás után mehettek újra iskolába.

A következő hullám két hét múlva jöhet

A hétfői nyitás nem hozott enyhülést a vendéglőknek, amelyek továbbra is csak elvitelre tudjnak értékesíteni. Nekik a jelenleg érvényes szabályok szerint még legalább két hetet várni kell.

Ha folytatódik a javulás, akkor május 3-ától várhatóan legalább már a teraszokon fogadhatnak vendégeket az éttermek.

Egyelőre nem örülhetnek a kulturális és a sportrendezvények szervezői sem, nézőket még nem lehet beengedni.

Május 3-ától viszont a színházak, a mozik és a koncerttermek, igaz korlátozott számban, de fogadhatnak majd nézőket.

A sporteseményekre a COVID-automata jelenlegi állása szerint másfél hónapot még várniuk kell a szurkolóknak, és akkor is csak 500 nézőt engedhetnek be.

A kormány ugyan tervezi a COVID-automata felülvizsgálatát, de kérdés, mekkora gyorsítást mernek bevállalni a kormánypártok.

Orosz állami terror Csehországban

Nem csitult a nemzetközi felháborodás az orosz titkosszolgálat durva csehországi akciója miatt. Andrej Babiš cseh miniszterelnök szombaton jelentette be, hogy

orosz ügynökök robbantották fel 2014-ben a morvaországi, a szlovák határtól mintegy 20 kilométerre lévő fegyverraktárat, amely során két ember meghalt.

A csehek ugyanazt a két embert gyanúsítják, akik 2018-ban Salisbury-ben novicsokkal követtek el merényletet a Nagy-Britanniába menekült korábbi orosz titkosügynök Szergej Szkripal ellen. Csehország kiutasított 18 orosz diplomatának álcázott orosz ügynököt, Oroszország pedig 20 cseh diplomatát. Egyelőre az unió és a nyugati hatalmak fellépése egységes, Szlovákia határozottan kiáll Csehország mellett, és még a visegrádi 4-ek is külügyminiszterei is közös nyilatkozatban tiltakoztak az orosz állami terrorcselekmény ellen. Kérdés azonban, hogy ez az egység meddig fog kitartani.

Kitört az európai futballháború

Vasárnap este kitört a futballháború az UEFA és a leggazdagabb európai klubok között.

Ez utóbbiak Szuperliga néven már ősszel egy nemzetközi európai futball-ligát 20 csapattal, amelyből 15 állandó tag lenne.

Az UEFA hétfőn hozta nyilvánosságra elképzelését a Bajnokok Ligájának átalakításáról, egyben meglebegtették, hogy a Szuperligába készülő klubok játékosai nem vehetnének részt például már a nyári Európa-bajnokságon sem. A legnagyobb a felháborodás Nagy-Britanniában, ahonnét négy csapat kapcsolódna be a Szuperligába.

Újabb kihallgatások az alsóhatári maffiaperben

Hétfőn folytatódott az alsóhatári maffiaper, amiben az ügyészség öt gyilkosságot, egy megrendelt, de végre nem hajtott merényletet és gazdasági csalást, drogkereskedelmet akar rábizonyítani Dora Ferenc alsóhatári polgármesterre és tettestársaira. Ezúttal egy „fehér ló”, egy üzletkötő, és egy IT-specialista szakértő kihallgatására került sor.

