LÉNYEG: Korčok állítja, nem magyargyűlölő, a második forduló előtt tárgyalna Forróval is; a Hlas is támogatja a közmédia elfoglalását

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Fotó: TASR

A mai LÉNYEG meghallgatható itt:

Podcastjaink elérhetők az Apple Podcasts és a Google Podcasts alkalmazásban, valamint a Spotify-on is!

Ivan Korčok a Paraméternek adott interjújában visszautasította azt a mások által ráakasztott címkét, hogy ő magyargyűlölő lenne.

„Ez nagyon szánalmas megnyilvánulás azoktól, akik ezt állítják. Ők maguk is tudják ugyanis, hogy bennem nincs gyűlölet, és végképp nem érzek gyűlöletet a magyar polgártársaim iránt” – mondta a Paraméternek Korčok.

A függetlenként induló köztársaságielnök-jelölt azt azonban elismerte, hogy bizonyos kérdésekben eltér az álláspontja a magyar politikusok álláspontjától. Támogatja egy átfogó, kisebbségi jogi norma elfogadását, de szerinte ennek nem kellene túlmutatnia a Szlovákia által elfogadott nemzetközi kisebbségvédelmi egyezményekben leírtaknál. A kollektív jogokat nem támogatja, és szerinte a Benes-dekrétumokhoz sem kell hozzányúlni, mivel már nem hatályosak.

Úgy véli azonban, hogy nem szabad megengedni, hogy egyes történelmi eseményekkel kapcsolatos eltérő álláspontok a két nemzet közé álljanak.

„Kölcsönösen tisztelnünk kell egymást, bizonyos kérdésekben eltér az álláspontunk, de a szlovákok és a magyarok két olyan nemzet, amelyek együtt sok mindent átéltek, akik szeretik egymást és én erre akarok építeni” – mondta Korčok.

A jelölt a kisebbségi témák mellett beszélt arról is, hogy hogyan képzeli el kapcsolatát a jelenlegi kormánnyal, küldene-e szlovák katonákat harcolni Ukrajnába, és a második forduló előtt tárgyalna-e Forró Krisztiánnak és a Magyar Szövetség képviselőivel.

A hlasos miniszterek is támogatják a közmédia elfoglalását

A közmédia átalakításáról szóló törvény most még tárcaközi egyeztetésen van, de akár már e hónapban a kormány elé kerülhet. A miniszterek – pártállástól függetlenül – nem utasítják el az elfogadását. Denisa Saková (Hlas-SD) gazdasági miniszter megerősítette, egyetért a kormánykoalícióban uralkodó általános nézettel.

„Támogatjuk az RTVS vezetésében végrehajtandó változásokat, mivel az RTVS-nek objektívnek kell lennie, nem viselkedhet úgy, mint a magántulajdonban levő média” – mondta Saková.

Hasonlóan vélekedett a másik hlasos tárcavezető, Tomáš Drucker (Hlas-SD) oktatási miniszter is elképzelhetőnek tartja a módosításokat, de a tervezetről nem mondott konkrét véleményt. A Smer és az SNS miniszterei „természetesen” határozottan kiállnak a kulturális tárca javaslata mellett.

Az RTVS azonban elfogadhatatlannak tartja a javaslatot, szerintük a koalíció hamis magyarázattal próbálja meg politikai ellenőrzése alá vonni a közmédiát.

Úgy vélik, már a törvénytervezet indoklása is félrevezető, szubjektív információkat alapján mondja ki, hogy az RTVS nem felel meg a pártatlanság, az objektivitás és a kiegyensúlyozott hírszolgáltatás követelményeinek.

Maroš Žilinka hamarosan bizonyíthatja függetlenségét

Közeledik március 20-a, amikor megszűnik a Speciális Ügyészség a kormány által elfogadott büntetőjogi reform alapján. A törvénynek ezt a részét az Alkotmánybíróság érintetlenül hagyta, a Főügyészségnek tehát fel kell készülnie a rendszer átalakítására. Boris Susko igazságügyi miniszter szerint sima lesz az átmenet, mert Maroš Žilinka főügyész is megígérte ezt, létrehozott valamilyen munkacsoportokat az átmenet levezénylésére. Žilinka egyébként azt is megígérte, hogy a speciális ügyészség ügyészei tovább vihetik majd az általuk felügyelt ügyeket.

A főügyész föggetlenségét az mutatja majd meg téylegesen, hogy maradnak-e azok a korrupciós ügyek az eddigi ügyészeknél, amelyekben kormánypárti politikusok is érintettek.

Veszélyben lehet a második nyugdíjpillér

A koalíció a speciális ügyészség, a rendőrség és a közmédia után beszántaná a második nyugdíjpillért is, legalábbis ez derül ki egyes kormánypolitikusok és kormányközeli szervezetek kijelentéseiből.

A kabinet már a költségvetés elfogadásakor csökkentette a második pillérbe jutó járulék mértékét, ezért jogos az aggodalom, hogy további korlátozásokra lehet számítani.

Robert Fico első kormánya is ezen az úton járt, és a második is sokat tett a második pillér meggyengítéséről. A munkaügyi minisztérium szóvivője ugyanakkor arról is beszélt, tisztában vannak a népesség öregedésének tényével, a munkaerőpiac változásaival és a gazdaság fenntarthatóbb működési módjára való átállással járó kihívásokkal, amelyek számukra „a nyugdíjrendszer irányításának átgondolt és dinamikus megközelítését” követeli meg.

Lajos P. János